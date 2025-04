Corales Puntacana Championship Par Scores

Thursday At Corales Golf Club Punta Cana, Dominican Republic Purse: $4 million Yardage: 7,670; Par: 72 First Round Joel Dahmen…

Thursday

At Corales Golf Club

Punta Cana, Dominican Republic

Purse: $4 million

Yardage: 7,670; Par: 72

First Round

Joel Dahmen 31-31—62 -10 Garrick Higgo 33-31—64 -8 Keith Mitchell 30-34—64 -8 Matt Wallace 31-33—64 -8 Quade Cummins 30-35—65 -7 Chris Gotterup 32-33—65 -7 Rikuya Hoshino 32-33—65 -7 Matthew NeSmith 30-35—65 -7 Andrew Putnam 31-34—65 -7 Aaron Baddeley 31-35—66 -6 Will Chandler 31-35—66 -6 Trevor Cone 33-33—66 -6 Charley Hoffman 32-34—66 -6 Kaito Onishi 32-34—66 -6 Jeremy Paul 33-33—66 -6 Ben Polland 32-34—66 -6 Thomas Rosenmueller 34-32—66 -6 Dylan Wu 32-34—66 -6 Pierceson Coody 31-36—67 -5 Chan Kim 33-34—67 -5 Nate Lashley 33-34—67 -5 Justin Lower 35-32—67 -5 Henrik Norlander 33-34—67 -5 John Pak 34-33—67 -5 Seamus Power 33-34—67 -5 Matti Schmid 32-35—67 -5 Greyson Sigg 31-36—67 -5 David Skinns 32-35—67 -5 Alex Smalley 33-34—67 -5 Vince Whaley 33-34—67 -5 Mason Andersen 34-34—68 -4 Zac Blair 32-36—68 -4 Joseph Bramlett 32-36—68 -4 Sam Choi 34-34—68 -4 Tommy Gainey 34-34—68 -4 Fabian Gomez 34-34—68 -4 Bill Haas 32-36—68 -4 Harry Hall 33-35—68 -4 Nick Hardy 32-36—68 -4 Rico Hoey 32-36—68 -4 Mark Hubbard 32-36—68 -4 Ben Kohles 32-36—68 -4 Ben Martin 32-36—68 -4 Max McGreevy 33-35—68 -4 George McNeill 33-35—68 -4 Scott Piercy 31-37—68 -4 Willy Pumarol 32-36—68 -4 Jackson Suber 33-35—68 -4 Alejandro Tosti 34-34—68 -4 Kris Ventura 32-36—68 -4 Rafael Campos 34-35—69 -3 Ben Crane 35-34—69 -3 Patrick Flavin 34-35—69 -3 Noah Goodwin 33-36—69 -3 Emiliano Grillo 33-36—69 -3 Russell Knox 34-35—69 -3 Martin Laird 34-35—69 -3 Troy Merritt 33-36—69 -3 Chandler Phillips 34-35—69 -3 Chad Ramey 34-35—69 -3 Chez Reavie 36-33—69 -3 Matthew Riedel 31-38—69 -3 Kevin Roy 35-34—69 -3 Hayden Springer 34-35—69 -3 Michael Thorbjornsen 34-35—69 -3 Jimmy Walker 34-35—69 -3 Danny Willett 34-35—69 -3 Thomas Aiken 34-36—70 -2 Hayden Buckley 36-34—70 -2 Jonathan Byrd 34-36—70 -2 Cristobal Del Solar 37-33—70 -2 Ryan Fox 35-35—70 -2 Chesson Hadley 34-36—70 -2 Bo Hoag 34-36—70 -2 Takumi Kanaya 31-39—70 -2 Philip Knowles 35-35—70 -2 David Lipsky 34-36—70 -2 Luke List 35-35—70 -2 Mac Meissner 35-35—70 -2 William Mouw 36-34—70 -2 Kyle Stanley 36-34—70 -2 Adam Svensson 36-34—70 -2 Braden Thornberry 34-36—70 -2 Kevin Velo 35-35—70 -2 Carl Yuan 35-35—70 -2 Ricky Castillo 36-35—71 -1 Cameron Champ 35-36—71 -1 Cougar Collins 33-38—71 -1 Austin Cook 37-34—71 -1 Jason Dufner 34-37—71 -1 Juan Jose Guerra 35-36—71 -1 Sung Kang 35-36—71 -1 Brandon Matthews 34-37—71 -1 Jeff Overton 35-36—71 -1 Robert Streb 36-35—71 -1 Bo Van Pelt 34-37—71 -1 Tyler Duncan 34-38—72 E Dylan Frittelli 35-37—72 E Cody Gribble 36-36—72 E James Hahn 33-39—72 E David Hearn 35-37—72 E Justin Hicks 37-35—72 E Harry Higgs 36-36—72 E Theo Humphrey 38-34—72 E Kevin Kisner 35-37—72 E Seung-Yul Noh 34-38—72 E Stephen Stallings Jr. 35-37—72 E Nicholas Thompson 34-38—72 E Kevin Tway 32-40—72 E Danny Walker 37-35—72 E Nick Watney 35-37—72 E Frankie Capan 36-37—73 +1 Kevin Chappell 36-37—73 +1 Erik Compton 34-39—73 +1 Connor Doyal 37-36—73 +1 Steven Fisk 36-37—73 +1 Aldrich Potgieter 40-33—73 +1 Brian Stuard 36-37—73 +1 Paul Waring 36-37—73 +1 Tim Widing 35-38—73 +1 Carson Young 34-39—73 +1 Ricky Barnes 38-36—74 +2 Taylor Dickson 36-38—74 +2 Paul Peterson 35-39—74 +2 Hiram Silfa 35-39—74 +2 Manuel Torres 37-37—74 +2 Erik Van Rooyen 37-37—74 +2 Lanto Griffin 35-39—74 +2 Taylor Montgomery 37-38—75 +3 Enrique Valverde 38-37—75 +3 Ryan Armour 39-37—76 +4 Rodrigo Huerta 39-39—78 +6

