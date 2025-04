NHRA 4-Wide Nationals Qualifying

Friday At zMax Dragway Concord, N.C. Qualifying after two rounds Top Fuel 1. Doug Kalitta, 3.646 seconds, 333.74 mph; 2.…

Friday

At zMax Dragway

Concord, N.C.

Qualifying after two rounds

Top Fuel

1. Doug Kalitta, 3.646 seconds, 333.74 mph; 2. Shawn Langdon, 3.665, 333.33; 3. Brittany Force, 3.667, 341.59; 4. Shawn Reed, 3.703, 329.75; 5. Antron Brown, 3.703, 328.62; 6. Justin Ashley, 3.708, 336.23; 7. Josh Hart, 3.709, 323.12; 8. Tony Stewart, 3.711, 324.05; 9. Steve Torrence, 3.715, 330.63; 10. Ida Zetterstrom, 3.744, 329.67; 11. Spencer Massey, 3.759, 304.94; 12. Clay Millican, 3.769, 328.70; 13. Doug Foley, 3.811, 302.69; 14. Todd Paton, 3.997, 303.23; 15. Cameron Ferre, 8.813, 84.14; 16. Scott Farley, 14.397, 29.25.

Funny Car

1. Paul Lee, Dodge Charger, 3.829, 328.54; 2. Austin Prock, Chevy Camaro, 3.844, 336.49; 3. Daniel Wilkerson, Ford Mustang, 3.855, 330.07; 4. Spencer Hyde, Mustang, 3.863, 329.83; 5. Jack Beckman, Camaro, 3.865, 331.61; 6. Bob Tasca III, Mustang, 3.867, 336.65; 7. Ron Capps, Toyota GR Supra, 3.867, 320.05; 8. Matt Hagan, Charger, 3.873, 330.39; 9. Bobby Bode, GR Supra, 3.904, 306.33; 10. Cruz Pedregon, Charger, 3.916, 331.36; 11. J.R. Todd, GR Supra, 3.924, 325.37; 12. Alexis DeJoria, Charger, 3.925, 324.51; 13. Chad Green, Mustang, 3.926, 317.34; 14. Hunter Green, Charger, 3.931, 321.12; 15. Buddy Hull, Charger, 4.010, 320.97; 16. Dave Richards, Mustang, 7.262, 150.70.

Not Qualified: 17. John Smith, 8.725, 79.36; 18. Dale Creasy Jr., 10.349, 80.18.

Pro Stock

1. Dallas Glenn, Chevy Camaro, 6.502, 211.10; 2. Greg Anderson, Camaro, 6.502, 210.93; 3. Matt Hartford, Camaro, 6.510, 210.21; 4. Cory Reed, Camaro, 6.526, 210.83; 5. Eric Latino, Camaro, 6.531, 209.79; 6. Greg Stanfield, Camaro, 6.544, 209.88; 7. Deric Kramer, Camaro, 6.545, 210.73; 8. Matt Latino, Camaro, 6.554, 210.28; 9. Mason McGaha, Camaro, 6.557, 209.52; 10. Brandon Foster, Camaro, 6.558, 209.26; 11. Chris McGaha, Camaro, 6.558, 209.17; 12. Cody Coughlin, Camaro, 6.559, 209.62; 13. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.559, 210.08; 14. Jeg Coughlin, Camaro, 6.561, 209.56; 15. Kenny Delco, Camaro, 6.571, 208.42; 16. Erica Enders, Camaro, 6.574, 209.30. Not Qualified: 17. David Cuadra, 6.576, 207.40; 18. Fernando Cuadra Jr., 6.579, 208.62; 19. Stephen Bell, 6.592, 209.07; 20. Aaron Stanfield, 6.609, 209.56; 21. Brandon Miller, 6.622, 206.92; 22. Jerry Tucker, 7.227, 151.85; 23. Cristian Cuadra, 10.231, 89.67.

Pro Stock Motorcycle

1. Gaige Herrera, Suzuki, 6.680, 201.64; 2. Richard Gadson, Suzuki, 6.759, 200.77; 3. Matt Smith, Buell, 6.773, 201.34; 4. Marc Ingwersen, EBR, 6.799, 197.80; 5. Steve Johnson, Suzuki, 6.805, 196.79; 6. Angie Smith, Buell, 6.816, 198.52; 7. Kelly Clontz, Suzuki, 6.817, 198.47; 8. Hector Arana Jr, EBR, 6.824, 199.88; 9. John Hall, Beull, 6.833, 198.58; 10. Jianna Evaristo, Buell, 6.854, 196.10; 11. Chase Van Sant, Suzuki, 6.895, 197.91; 12. Jerry Savoie, Suzuki, 6.902, 194.38; 13. Ryan Oehler, EBR, 6.911, 194.94; 14. Chris Bostick, Suzuki, 7.144, 189.87. Not Qualified: 15. Brandon Litten, Suzuki, DQ.

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.