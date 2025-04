National Invitational Tournament Glance

All Times EDT First Round Tuesday, March 18 At Gallagher-Iba Arena Stillwater, Okla. Oklahoma St. 89, Wichita St. 79 At…

All Times EDT

First Round

Tuesday, March 18

At Gallagher-Iba Arena

Stillwater, Okla.

Oklahoma St. 89, Wichita St. 79

At Murphy Center

Murfreesboro, Tenn.

Chattanooga 109, Middle Tennessee 103, 3OT

At Hank McCamish Pavilion

Atlanta

Jacksonville St. 81, Georgia Tech 64

At First National Bank Arena

Jonesboro, Ark.

Arkansas St. 103, Saint Louis 78

At Reilly Center

St. Bonaventure, N.Y.

Kent St. 75, St. Bonaventure 56

At Leavey Center

Santa Clara, Calif.

Santa Clara 101, UC Riverside 62

At Maples Pavilion

Stanford, Calif.

Stanford 87, CS Northridge 70

Wednesday, March 19

At Moody Coliseum

Dallas

SMU 73, N. Iowa 63

At Eleanor R. Baldwin Arena

Boca Raton, Fla.

Dayton 86, FAU 79

At Bren Events Center

Irvine, Calif.

UC Irvine 82, N. Colorado 72

At War Memorial at the Sobrato Center

San Francisco

San Francisco 79, Utah Valley St. 70

At Provident Credit Union Event Center

San Jose, Calif.

Loyola Chicago 73, San Jose St. 70

At Carver Arena

Peoria, Ill.

Bradley 71, North Alabama 62

At Michael J. Hagan ’85 Arena

Philadelphia

UAB 69, Saint Joseph’s 65

At UNT Coliseum

Denton, Texas

North Texas 75, Furman 64

At EagleBank Arena

Fairfax, Va.

George Mason 86, Samford 69

Second Round

Saturday, March 22

At McKenzie Arena

Chattanooga, Tenn.

Chattanooga 87, Dayton 72

At EagleBank Arena

Fairfax, Va.

Bradley 75, George Mason 67

Sunday, March 23

At War Memorial at the Sobrato Center

San Francisco

Loyola Chicago 77, San Francisco 76

At Moody Coliseum

Dallas

Oklahoma St. 85, SMU 83

At Bren Events Center

Irvine, Calif.

UC Irvine 66, Jacksonville St. 61

At Maples Pavilion

Stanford, Calif.

Kent St. 77, Stanford 75

At UNT Coliseum

Denton, Texas

North Texas 65, Arkansas St. 63

At Leavey Center

Santa Clara, Calif.

UAB 88, Santa Clara 84

Quarterfinals

Tuesday, March 25

At Carver Arena

Peoria, Ill.

Chattanooga 67, Bradley 65

At Gallagher-Iba Arena

Stillwater, Okla.

North Texas 61, Oklahoma St. 59

Wednesday, March 26

At Joseph J. Gentile Arena

Chicago

Loyola Chicago 72, Kent St. 62

At Bren Events Center

Irvine, Calif.

UC Irvine 81, UAB 77, OT

Semifinals

Tuesday, April 1

At Hinkle Fieldhouse

Indianapolis

Chattanooga 80, Loyola Chicago 73

UC Irvine 69, North Texas 67

Championship

Thursday, April 3

UC Irvine vs. Chattanooga, 9 p.m.

