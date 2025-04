Mutua Madrid Open Results

Friday At Caja Magica Madrid Purse: €8,055,385 Surface: Red clay MADRID (AP) _ Results Friday from Mutua Madrid Open at…

MADRID (AP) _ Results Friday from Mutua Madrid Open at Caja Magica (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Round of 64

Daniil Medvedev (9), Russia, def. Laslo Djere, Serbia, walkover.

Casper Ruud (14), Norway, def. Arthur Rinderknech, France, 6-3, 6-4.

Benjamin Bonzi, France, def. Hubert Hurkacz (27), Poland, 6-4, 7-5.

Francisco Cerundolo (20), Argentina, def. Harold Mayot, France, 6-3, 6-4.

Francisco Comesana, Argentina, def. Arthur Fils (13), France, 7-6 (4), 6-4.

Alexander Bublik, Kazakhstan, def. Alexei Popyrin (25), Australia, 6-4, 7-6 (4).

Juan Manuel Cerundolo, Argentina, def. Felix Auger-Aliassime (18), Canada, 7-6 (5), 6-4.

Sebastian Korda (23), United States, def. Federico Cina, Italy, 6-3, 3-6, 6-1.

Jakub Mensik (22), Czechia, def. Ethan Quinn, United States, 7-6 (4), 6-1.

Alexander Zverev (1), Germany, def. Roberto Bautista Agut, Spain, 6-2, 6-2.

Women’s Singles

Round of 64

Jasmine Paolini (6), Italy, def. Katie Boulter, Britain, 6-1, 6-2.

Daria Kasatkina (14), Russia, def. Alycia Parks, United States, 6-2, 7-5.

Maria Sakkari, Greece, def. Magda Linette (29), Poland, 7-6 (5), 6-3.

Veronika Kudermetova, Russia, def. Cristina Bucsa, Spain, 4-6, 7-6 (1), 7-5.

Aryna Sabalenka (1), Belarus, def. Anna Blinkova, Russia, 6-3, 6-4.

Ekaterina Alexandrova (21), Russia, def. Olga Danilovic, Serbia, 6-3, 6-4.

Moyuka Uchijima, Japan, def. Ons Jabeur (26), Tunisia, 4-6, 6-3, 6-4.

