NATIONAL LEAGUE BATTING_W.Smith, Los Angeles, .471; J.Walker, St. Louis, .429; Nootbaar, St. Louis, .421; K.Ruiz, Washington, .412; Tatis, San Diego,…

NATIONAL LEAGUE

BATTING_W.Smith, Los Angeles, .471; J.Walker, St. Louis, .429; Nootbaar, St. Louis, .421; K.Ruiz, Washington, .412; Tatis, San Diego, .409; Merrill, San Diego, .400; Perdomo, Arizona, .389; Machado, San Diego, .381; Turang, Milwaukee, .368; Kepler, Philadelphia, .364.

RUNS_Ohtani, Los Angeles, 10; Tucker, Chicago, 9; McLain, Cincinnati, 7; Shaw, Chicago, 7; Betts, Los Angeles, 6; Cronenworth, San Diego, 6; E.De La Cruz, Cincinnati, 6; J.Lee, San Francisco, 6; Nootbaar, St. Louis, 6; Suárez, Arizona, 6; Tatis, San Diego, 6.

RBI_Suárez, Arizona, 11; Tucker, Chicago, 11; Flores, San Francisco, 8; E.De La Cruz, Cincinnati, 8; T.Hernández, Los Angeles, 8; Amaya, Chicago, 7; Betts, Los Angeles, 6; Schwarber, Philadelphia, 6; Perdomo, Arizona, 6; Merrill, San Diego, 6; Lopez, Miami, 6; Swanson, Chicago, 6; Suzuki, Chicago, 6.

HITS_Tucker, Chicago, 12; Tatis, San Diego, 9; Lopez, Miami, 8; Machado, San Diego, 8; Merrill, San Diego, 8; Nootbaar, St. Louis, 8; W.Smith, Los Angeles, 8; Suzuki, Chicago, 8; Swanson, Chicago, 8; 11 tied at 7.

DOUBLES_Tucker, Chicago, 5; Amaya, Chicago, 4; Conforto, Los Angeles, 4; Grichuk, Arizona, 3; J.Lee, San Francisco, 3; Machado, San Diego, 3; Pauley, Miami, 3; P.Smith, Arizona, 3; Sosa, Philadelphia, 3; Swanson, Chicago, 3.

TRIPLES_Fortes, Miami, 1; C.Kelly, Chicago, 1; Realmuto, Philadelphia, 1.

HOME RUNS_Suárez, Arizona, 5; Tucker, Chicago, 4; Betts, Los Angeles, 3; Schwarber, Philadelphia, 3; Flores, San Francisco, 3; McLain, Cincinnati, 3; Ramos, San Francisco, 3; Edman, Los Angeles, 3; 12 tied at 2.

STOLEN BASES_On.Cruz, Pittsburgh, 5; Kiner-Falefa, Pittsburgh, 4; Machado, San Diego, 4; V.Scott, St. Louis, 4; Tatis, San Diego, 4; Bogaerts, San Diego, 3; 8 tied at 2.

PITCHING_Banda, Los Angeles, 2-0; W.Peralta, San Diego, 2-0; Steele, Chicago, 2-1; 21 tied at 1-0.

ERA_Brazoban, New York, 0.00; Freeland, Colorado, 0.00; Gore, Washington, 0.00; J.Hicks, San Francisco, 0.00; Matz, St. Louis, 0.00; Márquez, Colorado, 0.00; Parker, Washington, 0.00; Pivetta, San Diego, 0.00; Schwellenbach, Atlanta, 0.00; Senzatela, Colorado, 0.00; Singer, Cincinnati, 0.00; Vásquez, San Diego, 0.00.

STRIKEOUTS_M.King, San Diego, 14; Yamamoto, Los Angeles, 14; Gore, Washington, 13; Steele, Chicago, 13; Sale, Atlanta, 12; Alcantara, Miami, 11; Luzardo, Philadelphia, 11; Webb, San Francisco, 11; Brown, Chicago, 10; Peterson, New York, 9; Vesia, Los Angeles, 9.

