JM Eagle LA Championship presented by Plastpro Par Scores

Saturday At El Caballero Country Club Tarzana, Calif. Purse: $3.8 million Yardage: 6,679; Par: 72 Third Round Lauren Coughlin 66-67-66—199…

Saturday

At El Caballero Country Club

Tarzana, Calif.

Purse: $3.8 million

Yardage: 6,679; Par: 72

Third Round

Lauren Coughlin 66-67-66—199 -17 Akie Iwai 66-69-64—199 -17 Ingrid Lindblad 68-63-68—199 -17 Ina Yoon 70-67-64—201 -15 Nelly Korda 67-68-67—202 -14 Minjee Lee 67-65-70—202 -14 Rio Takeda 67-71-64—202 -14 Jeeno Thitikul 68-67-68—203 -13 Miyu Yamashita 68-65-70—203 -13 Emily Pedersen 69-69-66—204 -12 Miranda Wang 65-73-66—204 -12 Pajaree Anannarukarn 69-65-71—205 -11 Hannah Green 69-67-69—205 -11 Esther Henseleit 71-68-66—205 -11 Chisato Iwai 67-68-70—205 -11 Jin Young Ko 67-69-69—205 -11 Somi Lee 67-72-66—205 -11 Yan Liu 63-70-72—205 -11 Sarah Schmelzel 68-68-69—205 -11 Jin Hee Im 68-66-72—206 -10 Frida Kinhult 64-73-69—206 -10 Stephanie Kyriacou 69-67-70—206 -10 Mi Hyang Lee 69-69-68—206 -10 Jeong Eun Lee5 68-69-69—206 -10 Jeongeun Lee6 65-70-71—206 -10 Lucy Li 67-71-68—206 -10 Madelene Sagstrom 65-72-69—206 -10 Yahui Zhang 68-69-69—206 -10 Jenny Bae 69-69-69—207 -9 Nataliya Guseva 73-67-67—207 -9 Nasa Hataoka 70-66-71—207 -9 Wei-Ling Hsu 70-67-70—207 -9 Sei Young Kim 66-68-73—207 -9 Nanna Koerstz Madsen 70-67-70—207 -9 Andrea Lee 69-65-73—207 -9 Alexa Pano 71-68-68—207 -9 Pornanong Phatlum 68-68-71—207 -9 Angel Yin 71-68-68—207 -9 Ashleigh Buhai 63-68-77—208 -8 Allisen Corpuz 70-70-68—208 -8 Soo Bin Joo 70-66-72—208 -8 Stacy Lewis 71-67-70—208 -8 Mary Liu 69-67-72—208 -8 Yu Liu 66-71-71—208 -8 Leona Maguire 68-68-72—208 -8 Brooke Matthews 72-66-70—208 -8 Benedetta Moresco 71-69-68—208 -8 Jenny Shin 65-69-74—208 -8 Aditi Ashok 66-71-72—209 -7 Peiyun Chien 67-73-69—209 -7 Gemma Dryburgh 70-70-69—209 -7 Ayaka Furue 71-69-69—209 -7 Mariel Galdiano 69-68-72—209 -7 Kristen Gillman 69-66-74—209 -7 Lauren Morris 70-70-69—209 -7 Chanettee Wannasaen 71-66-72—209 -7 Perrine Delacour 69-66-75—210 -6 Minami Katsu 67-68-75—210 -6 Hira Naveed 71-69-70—210 -6 Paula Reto 68-69-73—210 -6 Na Rin An 68-70-73—211 -5 Celine Boutier 71-68-72—211 -5 Caroline Inglis 69-70-72—211 -5 Ruixin Liu 70-67-74—211 -5 Yuri Yoshida 72-66-73—211 -5 In Gee Chun 65-72-75—212 -4 Polly Mack 68-72-73—213 -3 Yealimi Noh 70-70-73—213 -3 Mao Saigo 71-68-74—213 -3 Dani Holmqvist 70-70-74—214 -2 Celine Borge 69-71-75—215 -1 Savannah Grewal 68-72-75—215 -1 Kate Smith-Stroh 71-67-78—216 E

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.