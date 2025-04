Hainan Classic Par Scores

Saturday At Blackstone Course Hainan, China Purse: $2.6 million Yardage: 7,711; Par: 72 Final Round Marco Penge, England (585), $382,589…

Saturday

At Blackstone Course

Hainan, China

Purse: $2.6 million

Yardage: 7,711; Par: 72

Final Round

Marco Penge, England (585), $382,589 68-71-65-67—271 -17 Sean Crocker, United States (304), $194,670 67-68-73-66—274 -14 Kristoffer Reitan, Norway (304), $194,670 66-75-66-67—274 -14 Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark (175), $112,526 67-72-69-67—275 -13 Martin Couvra, France (148), $95,422 68-69-69-70—276 -12 Sam Bairstow, England (104), $67,516 70-68-68-71—277 -11 Edoardo Molinari, Italy (104), $67,516 69-68-73-67—277 -11 Bowen Xiao, China (0), $67,516 71-68-65-73—277 -11 Daniel Hillier, New Zealand (74), $47,711 67-70-68-73—278 -10 Fabrizio Zanotti, Paraguay (74), $47,711 69-68-72-69—278 -10 Kiradech Aphibarnrat, Thailand (57), $36,774 66-71-71-71—279 -9 Eugenio Lopez-Chacarra, Spain (57), $36,774 71-68-68-72—279 -9 Keita Nakajima, Japan (57), $36,774 71-69-69-70—279 -9 Adrian Otaegui, United Arab Emirates (57), $36,774 69-70-71-69—279 -9 Bernd Wiesberger, Austria (57), $36,774 69-69-71-70—279 -9 Jordan Gumberg, United States (46), $29,763 69-70-69-72—280 -8 Jason Scrivener, Australia (46), $29,763 73-68-70-69—280 -8 Elvis Smylie, Australia (46), $29,763 68-68-70-74—280 -8 Tadeas Tetak, Slovakia (46), $29,763 67-73-69-71—280 -8 Yuto Katsuragawa, Japan (40), $26,181 69-71-70-71—281 -7 Conor Purcell, Ireland (40), $26,181 73-70-73-65—281 -7 Johannes Veerman, United States (40), $26,181 69-73-69-70—281 -7 Matthew Baldwin, England (35), $22,393 69-72-68-73—282 -6 Davis Bryant, United States (35), $22,393 72-69-70-71—282 -6 Grant Forrest, Scotland (35), $22,393 71-69-71-71—282 -6 Alexander Levy, France (35), $22,393 70-73-71-68—282 -6 Andrea Pavan, Italy (35), $22,393 71-70-70-71—282 -6 Benjamin Schmidt, England (35), $22,393 71-69-72-70—282 -6 Brandon Stone, South Africa (35), $22,393 70-69-72-71—282 -6 Andy Sullivan, England (35), $22,393 70-72-71-69—282 -6 Bjorn Akesson, Sweden (28), $18,004 72-71-70-70—283 -5 Matthew Cheung, Hong Kong (28), $18,004 70-72-69-72—283 -5 Pablo Larrazabal, Spain (28), $18,004 72-70-72-69—283 -5 Jack Senior, England (28), $18,004 70-67-72-74—283 -5 Yanhan Zhou, China (0), $18,004 70-72-67-74—283 -5 Jorge Campillo, Spain (25), $15,304 73-67-73-71—284 -4 Calum Hill, Scotland (25), $15,304 67-76-71-70—284 -4 Danny List, Australia (25), $15,304 73-70-70-71—284 -4 Shunyat Hak, Hong Kong (0), $15,304 71-72-69-72—284 -4 Wu Ashun, China (22), $13,278 72-70-72-71—285 -3 Julien Guerrier, France (22), $13,278 69-74-71-71—285 -3 Richie Ramsay, Scotland (22), $13,278 69-70-72-74—285 -3 Andrew Wilson, England (22), $13,278 72-69-74-70—285 -3 Linqiang Li, China (0), $13,278 68-73-71-73—285 -3 Wenyi Ding, China (18), $10,803 72-68-70-76—286 -2 Kazuma Kobori, New Zealand (18), $10,803 73-70-70-73—286 -2 Niklas Lemke, Sweden (18), $10,803 73-70-72-71—286 -2 Zander Lombard, South Africa (18), $10,803 73-68-73-72—286 -2 Joel Moscatel, Spain (18), $10,803 74-69-68-75—286 -2 Taichi Kho, Hong Kong (0), $10,803 69-74-71-72—286 -2 Aaron Cockerill, Canada (15), $8,552 71-71-73-72—287 -1 Scott Jamieson, Scotland (15), $8,552 71-71-74-71—287 -1 Hao-Tong Li, China (15), $8,552 66-75-76-70—287 -1 Haizhao Tang, China (0), $8,552 69-74-71-73—287 -1 Ricardo Gouveia, Portugal (12), $7,427 76-67-73-72—288 E Minkyu Kim, South Korea (12), $7,427 75-67-70-76—288 E Sebastian Soderberg, Sweden (12), $7,427 71-70-71-76—288 E Rafa Cabrera Bello, Spain (10), $6,639 67-76-71-75—289 +1 Dan Erickson, United States (10), $6,639 76-67-71-75—289 +1 Deon Germishuys, South Africa (10), $6,639 71-72-74-72—289 +1 Robin Williams, South Africa (10), $6,639 73-70-70-76—289 +1 Tom Vaillant, France (9), $6,076 69-71-73-77—290 +2 Ivan Cantero Gutierrez, Spain (9), $5,626 69-73-75-74—291 +3 Maximilian Kieffer, Germany (9), $5,626 71-71-76-73—291 +3 Romain Langasque, France (9), $5,626 73-69-72-77—291 +3 Alexander Knappe, Germany (8), $5,176 70-73-80-71—294 +6 Jannik De Bruyn, Germany (0), $0 68-75-77-74—294 +6 Alexander George Frances, Denmark (7), $4,614 73-70-73-79—295 +7 Sam Hutsby, England (7), $4,614 73-70-74-78—295 +7 Yi-Tseng Huang, Chinese Taipei (0), $4,614 76-67-77-75—295 +7 Enhua Liu, China (0), $4,614 71-71-78-75—295 +7 Jeong-Weon Ko, France (6), $3,374 71-72-79-74—296 +8 Matthias Schwab, Austria (6), $3,374 73-70-70-83—296 +8 Isaac Lam, Hong Kong (0), $3,368 72-71-77-80—300 +12 Yuze Zhang, China (0), $3,368 71-72-83-74—300 +12

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.