2025 WNBA Draft Selections

Monday, April 14 New York First Round 1. Dallas, Paige Bueckers, G, Connecticut. 2. Seattle, Dominique Malonga, C, France. 3.…

Monday, April 14

New York

First Round

1. Dallas, Paige Bueckers, G, Connecticut.

2. Seattle, Dominique Malonga, C, France.

3. Washington, Sonia Citron, G, Notre Dame.

4. Washington, Kiki Iriafen, F, University of Southern California.

5. Golden State, Juste Jocyte, G, Lithuania.

6. Washington, Georgia Amoore, G, Kentucky.

7. Connecticut, Aneesah Morrow, F, Louisiana State University.

8. Connecticut, Saniya Rivers, F, North Carolina State.

9. Los Angeles, Sarah Ashlee Barker, G, Alabama.

10. Chicago, Ajsa Sivka, F, Slovenia.

11.

Chicago, Hailey Van Lith, G, Texas Christian University.

12. Aziaha James, G, North Carolina State.

Second Round

13. Las Vegas, Aaliyah Nye, G, Alabama.

14. Dallas, Madison Scott, G, Mississippi.

15. Minnesota, Anastasiia Olairi Kosu, F, Russia.

16. Chicago, Maddy Westbeld, F, Notre Dame.

17. Golden State, Shyanne Sellers, G, Maryland.

18. Atlanta, Te-Hina Paopao, G, South Carolina.

19. Indiana, Makayla Timpson, F, Florida State.

20. Indiana, Bree Hall, G, South Carolina.

21. Los Angeles, Sania Feagin, F, South Carolina.

22. Chicago, Aicha Coulibaly, G, Texas A&M.

23. Washington, Lucy Olsen, G, Iowa.

24. Minnesota, Dalayah Daniels, F, Washington.

25. Connecticut, Rayah Marshall, F, University of Southern California.

Third Round

26. Seattle, Serena Sundell, G, Kansas State.

27. Dallas, JJ Quinerly, G, West Virginia.

28. Los Angeles, Liatu King, F, Notre Dame.

29. Seattle, Madison Conner, G, Texas Christian University.

30. Golden State, Kaitlyn Chen, G, Connecticut.

31, Dallas, Aaronette Vonleh, C, Baylor.

32. Washington, Zaay Green, G, Alabama.

33. Indiana, Yvonne Ejim, F, Gonzaga.

34. Seattle, Jordan Hobbs, G, Michigan.

35. Las Vegas, Harmoni Turner, G, Ohio State.

36. Atlanta, Taylor Thierry, F, Ohio State.

37. Minnesota, Aubrey Griffin, F, Connecticut.

38. New York, Adja Kane, F, France.

