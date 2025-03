Valspar Championship Par Scores

Sunday At Innisbrook, A Salamander Golf and Spa Resort – Copperhead Palm Harbor, Fla. Purse: $8.7 million Yardage: 7,352; Par:…

Sunday

At Innisbrook, A Salamander Golf and Spa Resort – Copperhead

Palm Harbor, Fla.

Purse: $8.7 million

Yardage: 7,352; Par: 71

Final Round

Viktor Hovland 70-67-69-67—273 -11 Justin Thomas 73-70-65-66—274 -10 Jacob Bridgeman 67-69-70-69—275 -9 Bud Cauley 71-70-69-66—276 -8 Ryo Hisatsune 71-66-71-68—276 -8 Billy Horschel 69-71-69-67—276 -8 Davis Riley 69-70-69-69—277 -7 Corey Conners 71-69-69-69—278 -6 Lucas Glover 70-71-69-68—278 -6 Shane Lowry 71-67-70-70—278 -6 Seamus Power 70-72-70-66—278 -6 Ricky Castillo 67-72-68-72—279 -5 Eric Cole 74-69-69-67—279 -5 Xander Schauffele 70-68-75-66—279 -5 Kevin Yu 72-68-68-71—279 -5 Byeong Hun An 70-67-72-71—280 -4 Nicolas Echavarria 68-72-66-74—280 -4 Tommy Fleetwood 72-70-69-69—280 -4 Matthew McCarty 73-70-68-69—280 -4 Henrik Norlander 71-70-69-70—280 -4 Sam Ryder 71-70-70-69—280 -4 Thomas Detry 71-71-72-67—281 -3 Emiliano Grillo 71-68-70-72—281 -3 Joe Highsmith 73-67-69-72—281 -3 Rasmus Neergaard-Petersen 69-72-72-68—281 -3 Jeremy Paul 69-69-70-73—281 -3 Victor Perez 69-70-73-69—281 -3 Patrick Fishburn 73-71-66-72—282 -2 Steven Fisk 76-68-70-68—282 -2 Michael Kim 73-71-70-68—282 -2 Mac Meissner 70-70-74-68—282 -2 J.T. Poston 71-69-70-72—282 -2 Matti Schmid 72-72-68-70—282 -2 Jordan Spieth 74-69-67-72—282 -2 Sepp Straka 70-70-74-68—282 -2 Mackenzie Hughes 75-69-69-70—283 -1 Stephan Jaeger 67-75-69-72—283 -1 Tom Kim 74-66-74-69—283 -1 Thorbjorn Olesen 71-73-70-69—283 -1 Sahith Theegala 69-72-70-72—283 -1 Sami Valimaki 67-75-70-71—283 -1 Luke Clanton 74-69-70-71—284 E Noah Goodwin 71-71-69-73—284 E Andrew Novak 69-72-68-75—284 E Kaito Onishi 70-72-69-73—284 E Chandler Phillips 73-69-70-72—284 E Ryan Fox 68-74-74-69—285 +1 Mark Hubbard 72-70-71-72—285 +1 Matthieu Pavon 70-71-71-73—285 +1 Neal Shipley 76-68-71-70—285 +1 Danny Willett 71-72-71-71—285 +1 Gary Woodland 72-69-71-73—285 +1 Will Zalatoris 71-69-73-72—285 +1 Harry Hall 69-70-74-73—286 +2 Max McGreevy 72-69-72-73—286 +2 Keith Mitchell 67-73-74-72—286 +2 Ryan Gerard 70-73-69-75—287 +3 Doug Ghim 71-71-72-73—287 +3 David Lipsky 70-71-75-71—287 +3 C.T. Pan 71-71-75-70—287 +3 Adam Scott 74-70-73-70—287 +3 Brandt Snedeker 73-71-70-73—287 +3 Kevin Velo 68-70-72-77—287 +3 Nate Lashley 69-74-74-71—288 +4 Luke List 69-74-70-75—288 +4 John Pak 71-72-72-73—288 +4 Sam Stevens 69-71-75-73—288 +4 Jesper Svensson 71-73-73-71—288 +4 Will Chandler 72-72-70-75—289 +5 Mason Andersen 72-72-77-69—290 +6 Rafael Campos 74-69-72-75—290 +6 Beau Hossler 72-69-76-73—290 +6 Kevin Kisner 74-68-77-71—290 +6 Braden Thornberry 72-71-73-74—290 +6 Camilo Villegas 73-71-73-73—290 +6 Antoine Rozner 70-74-75-72—291 +7 Kris Ventura 74-67-76-75—292 +8 Aaron Baddeley 72-70-78-74—294 +10

