Texas Children’s Houston Open Par Scores

Sunday At Memorial Park Golf Course Houston Purse: $9.5 million Yardage: 7,475; Par: 70 Final Round Min Woo Lee (500),…

Sunday

At Memorial Park Golf Course

Houston

Purse: $9.5 million

Yardage: 7,475; Par: 70

Final Round

Min Woo Lee (500), $1,710,000 66-64-63-67—260 -20 Scottie Scheffler (245), $845,500 67-62-69-63—261 -19 Gary Woodland (245), $845,500 69-64-66-62—261 -19 Sami Valimaki (135), $465,500 70-67-64-62—263 -17 Wyndham Clark (96), $337,844 69-68-64-64—265 -15 Rory McIlroy (96), $337,844 70-66-65-64—265 -15 Taylor Pendrith (96), $337,844 65-65-70-65—265 -15 Alejandro Tosti (96), $337,844 65-67-65-68—265 -15 Ryan Gerard (80), $277,875 65-65-68-68—266 -14 Mackenzie Hughes (75), $258,875 69-66-66-66—267 -13 Lee Hodges (63), $211,375 68-69-66-65—268 -12 Rico Hoey (63), $211,375 70-66-68-64—268 -12 Stephan Jaeger (63), $211,375 70-64-67-67—268 -12 Isaiah Salinda (63), $211,375 69-66-66-67—268 -12 Eric Cole (53), $163,875 66-67-71-65—269 -11 Ryan Fox (53), $163,875 68-65-65-71—269 -11 Hayden Springer (53), $163,875 67-70-64-68—269 -11 Joel Dahmen (41), $108,986 71-66-67-66—270 -10 Harris English (41), $108,986 72-64-66-68—270 -10 Chris Gotterup (41), $108,986 69-68-67-66—270 -10 Ben Griffin (41), $108,986 70-67-68-65—270 -10 Harry Hall (41), $108,986 68-67-70-65—270 -10 Keith Mitchell (41), $108,986 65-68-66-71—270 -10 Victor Perez (41), $108,986 66-69-70-65—270 -10 Sam Stevens (41), $108,986 71-65-69-65—270 -10 Kevin Yu (41), $108,986 71-63-67-69—270 -10 Jason Day (30), $67,925 70-66-69-66—271 -9 Jake Knapp (30), $67,925 68-67-65-71—271 -9 Nate Lashley (30), $67,925 70-66-66-69—271 -9 Jesper Svensson (30), $67,925 67-69-63-72—271 -9 Davis Thompson (30), $67,925 71-65-64-71—271 -9 Nicolas Echavarria (21), $51,911 69-63-68-72—272 -8 Tony Finau (21), $51,911 70-65-70-67—272 -8 Rasmus Hojgaard (21), $51,911 66-67-70-69—272 -8 Michael Kim (21), $51,911 70-65-68-69—272 -8 Maverick McNealy (21), $51,911 70-67-68-67—272 -8 Chandler Phillips (21), $51,911 69-67-69-67—272 -8 Charles Reiter (0), $51,911 73-64-68-67—272 -8 Taylor Dickson (14), $36,575 65-70-70-68—273 -7 Adam Hadwin (14), $36,575 69-66-67-71—273 -7 Chan Kim (14), $36,575 69-68-69-67—273 -7 Kurt Kitayama (14), $36,575 68-65-68-72—273 -7 Matteo Manassero (14), $36,575 68-69-68-68—273 -7 Mac Meissner (14), $36,575 66-69-68-70—273 -7 Trey Mullinax (14), $36,575 66-66-67-74—273 -7 Michael Thorbjornsen (14), $36,575 69-65-69-70—273 -7 Thomas Detry (9), $25,593 69-67-67-71—274 -6 Emiliano Grillo (9), $25,593 68-67-69-70—274 -6 Ryo Hisatsune (9), $25,593 67-69-70-68—274 -6 William Mouw (9), $25,593 68-67-66-73—274 -6 Chad Ramey (9), $25,593 68-68-73-65—274 -6 Trevor Cone (6), $22,301 71-66-71-67—275 -5 Pierceson Coody (6), $22,301 68-69-69-69—275 -5 Rickie Fowler (6), $22,301 69-68-69-69—275 -5 Matthew McCarty (6), $22,301 71-65-69-70—275 -5 Davis Riley (6), $22,301 68-69-70-68—275 -5 Patrick Rodgers (6), $22,301 70-67-67-71—275 -5 David Skinns (6), $22,301 73-64-70-68—275 -5 Jackson Suber (6), $22,301 66-66-70-73—275 -5 Sungjae Im (5), $21,375 68-69-69-70—276 -4 Mason Andersen (5), $20,995 70-65-67-75—277 -3 Matthew Riedel (5), $20,995 68-65-79-65—277 -3 Sam Ryder (5), $20,995 66-70-70-71—277 -3 Charley Hoffman (4), $20,425 70-67-68-73—278 -2 Philip Knowles (4), $20,425 70-67-68-73—278 -2 Antoine Rozner (4), $20,425 70-67-70-71—278 -2 Adam Svensson (4), $19,950 67-68-73-71—279 -1 Sahith Theegala (4), $19,950 70-67-71-71—279 -1 John Pak (3), $19,665 72-65-72-71—280 E

