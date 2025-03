Porsche Singapore Classic Scores

Sunday At Laguna National Golf Resort Club Singapore Purse: $2.5 million Yardage: 7,420; Par: 72 Final Round Richard Mansell, England…

Sunday

At Laguna National Golf Resort Club

Singapore

Purse: $2.5 million

Yardage: 7,420; Par: 72

Final Round

Richard Mansell, England 68-66-66—200 Keita Nakajima, Japan 67-69-65—201 Tom McKibbin, Northern Ireland 69-65-68—202 Adrien Saddier, France 66-68-68—202 Marcus Armitage, England 65-70-68—203 Dan Erickson, United States 69-64-71—204 Matthew Jordan, England 65-69-70—204 Yuto Katsuragawa, Japan 72-65-67—204 Manuel Elvira, Spain 66-69-70—205 Kazuma Kobori, New Zealand 70-71-64—205 Hao-Tong Li, China 66-72-67—205 Robert Macintyre, Scotland 73-64-68—205 Fabrizio Zanotti, Paraguay 69-65-71—205 Martin Couvra, France 69-69-68—206 Alejandro Del Rey, Spain 70-70-66—206 Wenyi Ding, China 72-67-67—206 Ricardo Gouveia, Portugal 67-72-67—206 Jordan Gumberg, United States 71-66-69—206 Marcel Siem, Germany 71-70-65—206 Todd Clements, England 70-69-68—207 Ugo Coussaud, France 67-70-70—207 Nacho Elvira, Spain 67-69-71—207 Gavin Green, Malaysia 67-70-70—207 Cameron John, Australia 69-68-70—207 Jeong-Weon Ko, France 67-70-70—207 Brandon Robinson-Thompson, England 71-67-69—207 Brandon Stone, South Africa 68-68-71—207 Louis Albertse, South Africa 70-69-69—208 Dylan Frittelli, South Africa 69-67-72—208 Romain Langasque, France 68-70-70—208 Francesco Laporta, Italy 71-68-69—208 Oliver Lindell, Finland 68-72-68—208 Callum Shinkwin, England 66-71-71—208 Jordan L. Smith, England 66-69-73—208 Andy Sullivan, England 71-68-69—208 Paul Casey, England 72-68-69—209 Jens Dantorp, Sweden 71-70-68—209 Daniel Hillier, New Zealand 70-70-69—209 Joost Luiten, Netherlands 71-70-68—209 John Parry, England 72-69-68—209 Tapio Pulkkanen, Finland 68-69-72—209 Shubhankar Sharma, India 68-72-69—209 Sam Bairstow, England 71-71-68—210 Ewen Ferguson, Scotland 70-69-71—210 Mikael Lindberg, Sweden 71-65-74—210 Edoardo Molinari, Italy 75-66-69—210 Tom Vaillant, France 70-70-70—210 Jeff Winther, Denmark 69-71-70—210 Ivan Cantero Gutierrez, Spain 71-70-70—211 Benjamin Hebert, France 70-72-69—211 Calum Hill, Scotland 73-69-69—211 Minkyu Kim, South Korea 70-71-70—211 Guido Migliozzi, Italy 70-68-73—211 Marco Penge, England 73-68-70—211 Brandon Wu, United States 68-70-73—211 Dan Bradbury, England 68-69-75—212 Daniel Gale, Australia 74-68-70—212 Alfredo Garcia-Heredia, Spain 69-73-70—212 Andreas Halvorsen, Norway 73-69-70—212 Frederic Lacroix, France 70-70-72—212 Joakim Lagergren, Sweden 71-71-70—212 Alexander Knappe, Germany 73-68-72—213 Dale Whitnell, England 71-71-71—213 Angel Ayora Fanegas, Spain 69-73-73—215 Jorge Campillo, Spain 73-69-74—216 Joel Moscatel, Spain 69-73-74—216 David Ravetto, France 72-69-76—217

