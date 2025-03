NATIONAL LEAGUE BATTING_Berti, Chicago, .500; Smith, Los Angeles, .500; Ohtani, Los Angeles, .375; Swanson, Chicago, .333; Conforto, Los Angeles, .286;…

NATIONAL LEAGUE

BATTING_Berti, Chicago, .500; Smith, Los Angeles, .500; Ohtani, Los Angeles, .375; Swanson, Chicago, .333; Conforto, Los Angeles, .286; Happ, Chicago, .286; Edman, Los Angeles, .200; Pages, Los Angeles, .200; Muncy, Los Angeles, .143; Rojas, Los Angeles, .143.

RUNS_Ohtani, Los Angeles, 3; Smith, Los Angeles, 2; Berti, Chicago, 1; Edman, Los Angeles, 1; E.Hernández, Los Angeles, 1; T.Hernández, Los Angeles, 1; Kelly, Chicago, 1; Muncy, Los Angeles, 1; Pages, Los Angeles, 1; Shaw, Chicago, 1; Swanson, Chicago, 1.

RBI_E.Hernández, Los Angeles, 3; Edman, Los Angeles, 2; Amaya, Chicago, 1; Smith, Los Angeles, 1; Swanson, Chicago, 1; Happ, Chicago, 1; Ohtani, Los Angeles, 1; T.Hernández, Los Angeles, 1; Tucker, Chicago, 1.

HITS_Berti, Chicago, 3; Ohtani, Los Angeles, 3; Conforto, Los Angeles, 2; Edman, Los Angeles, 2; Happ, Chicago, 2; Smith, Los Angeles, 2; Swanson, Chicago, 2; 9 tied at 1.

DOUBLES_Amaya, Chicago, 1; Conforto, Los Angeles, 1; Muncy, Los Angeles, 1; Ohtani, Los Angeles, 1; Pages, Los Angeles, 1; Smith, Los Angeles, 1; Swanson, Chicago, 1; Tucker, Chicago, 1.

TRIPLES_.

HOME RUNS_E.Hernández, Los Angeles, 1; Ohtani, Los Angeles, 1; Edman, Los Angeles, 1.

STOLEN BASES_Berti, Chicago, 2; Busch, Chicago, 1.

PITCHING_Yamamoto, Los Angeles, 1-0; Knack, Los Angeles, 1-0.

ERA_Banda, Los Angeles, 0.00; Casparius, Los Angeles, 0.00; Imanaga, Chicago, 0.00; Knack, Los Angeles, 0.00; Morgan, Chicago, 0.00; Scott, Los Angeles, 0.00; Treinen, Los Angeles, 0.00; Yamamoto, Los Angeles, 1.80; Sasaki, Los Angeles, 3.00; Brown, Chicago, 6.75.

STRIKEOUTS_Brown, Chicago, 5; Steele, Chicago, 5; Yamamoto, Los Angeles, 4; Knack, Los Angeles, 3; Sasaki, Los Angeles, 3; García, Los Angeles, 2; Imanaga, Chicago, 2; Pearson, Chicago, 2; Treinen, Los Angeles, 2; Yates, Los Angeles, 2.

