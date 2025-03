HSBC Women’s World Championship Scores

Sunday At The New Tanjong Sentosa Island, Singapore Purse: $2.4 million Yardage: 6,779; Par: 72 Final Round Lydia Ko, $360,000…

Sunday

At The New Tanjong

Sentosa Island, Singapore

Purse: $2.4 million

Yardage: 6,779; Par: 72

Final Round

Lydia Ko, $360,000 71-67-68-69—275 Ayaka Furue, $195,302 71-69-71-68—279 Jeeno Thitikul, $195,302 71-72-66-70—279 Charley Hull, $104,318 69-70-68-74—281 Jin Hee Im, $104,318 72-74-68-67—281 Gaby Lopez, $104,318 70-73-68-70—281 Hannah Green, $59,183 75-69-67-71—282 A Lim Kim, $59,183 68-69-73-72—282 Hyo Joo Kim, $59,183 73-66-75-68—282 Yealimi Noh, $59,183 72-68-71-71—282 Hye Jin Choi, $43,503 70-71-70-72—283 Minjee Lee, $43,503 70-72-68-73—283 Mao Saigo, $43,503 75-70-68-70—283 Pajaree Anannarukarn, $35,075 74-66-70-74—284 Carlota Ciganda, $35,075 71-71-72-70—284 Nasa Hataoka, $35,075 75-71-68-70—284 Nanna Koerstz Madsen, $35,075 71-73-71-69—284 Lauren Coughlin, $29,581 74-70-70-71—285 Jin Young Ko, $29,581 73-70-72-70—285 Hae-Ran Ryu, $29,581 73-68-73-71—285 Allisen Corpuz, $24,200 77-68-69-72—286 Brooke Henderson, $24,200 74-71-70-71—286 Mi Hyang Lee, $24,200 75-68-73-70—286 Leona Maguire, $24,200 75-73-69-69—286 Rio Takeda, $24,200 75-70-68-73—286 Miyu Yamashita, $24,200 73-70-69-74—286 Amy Yang, $24,200 71-71-70-74—286 Ruoning Yin, $24,200 70-70-72-74—286 Celine Boutier, $18,715 72-70-76-69—287 Moriya Jutanugarn, $18,715 72-71-72-72—287 Jennifer Kupcho, $18,715 76-70-70-71—287 Lilia Vu, $18,715 77-68-70-72—287 Miranda Wang, $18,715 72-72-70-73—287 Andrea Lee, $15,555 74-72-70-72—288 Sarah Schmelzel, $15,555 73-67-77-71—288 Shannon Tan, $15,555 73-72-69-74—288 Bailey Tardy, $15,555 75-71-68-74—288 Ariya Jutanugarn, $14,005 72-76-71-70—289 Auston Kim, $13,137 78-71-71-72—292 Lucy Li, $13,137 74-73-73-72—292 Linn Grant, $11,651 73-75-72-73—293 Ruixin Liu, $11,651 78-70-73-72—293 Caroline Masson, $11,651 74-72-71-76—293 Albane Valenzuela, $11,651 75-72-76-70—293 Hinako Shibuno, $10,163 71-72-76-75—294 Linnea Strom, $10,163 78-72-73-71—294 Chanettee Wannasaen, $10,163 77-68-73-76—294 Brittany Altomare, $9,233 81-73-70-71—295 Stephanie Kyriacou, $9,233 82-71-70-72—295 Nataliya Guseva, $8,552 73-75-74-74—296 Muni He, $8,552 73-75-70-78—296 Esther Henseleit, $7,932 77-73-72-75—297 Sophia Popov, $7,932 78-76-73-70—297 Arpichaya Yubol, $7,932 74-74-73-76—297 Na Rin An, $7,064 78-71-75-74—298 Ryann O’Toole, $7,064 76-74-75-73—298 Maja Stark, $7,064 75-72-75-76—298 Jasmine Suwannapura, $7,064 79-73-74-72—298 Gabriela Ruffels, $6,446 80-71-76-75—302 Grace Kim, $6,197 78-77-72-76—303 Alexa Pano, $6,074 79-75-70-80—304 Danielle Kang, $5,887 79-76-76-76—307 Yuna Nishimura, $5,887 80-75-76-76—307 Xingtong Chen, $0 79-78-73-79—309

