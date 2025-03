Hero Indian Open Scores

Sunday At DLF Golf & Country Club New Delhi Purse: $2.5 million Yardage: 7,416; Par: 72 Final Round Eugenio Lopez-Chacarra,…

Sunday

At DLF Golf & Country Club

New Delhi

Purse: $2.5 million

Yardage: 7,416; Par: 72

Final Round

Eugenio Lopez-Chacarra, Spain (0), $354,641 70-70-73-71—284 Keita Nakajima, Japan (389), $229,474 74-66-74-72—286 Joost Luiten, Netherlands (219), $131,426 69-73-74-71—287 Jens Dantorp, Sweden (175), $104,306 71-71-73-73—288 Adrien Saddier, France (148), $88,452 74-70-72-74—290 Joshua Berry, England (104), $62,584 71-74-73-73—291 Andreas Halvorsen, Norway (104), $62,584 70-74-72-75—291 Brandon Stone, South Africa (104), $62,584 70-73-71-77—291 Edoardo Molinari, Italy (78), $46,729 73-71-75-73—292 Pablo Larrazabal, Spain (67), $40,054 75-72-72-74—293 Andrea Pavan, Italy (67), $40,054 73-69-79-72—293 Matthew Jordan, England (60), $35,881 69-73-73-79—294 Kiradech Aphibarnrat, Thailand (52), $31,396 71-71-78-75—295 Nathan Kimsey, England (52), $31,396 73-74-77-71—295 Frederic Lacroix, France (52), $31,396 72-72-77-74—295 Tapio Pulkkanen, Finland (52), $31,396 72-76-72-75—295 Veer Ahlawat, India (39), $23,504 70-77-74-75—296 Ugo Coussaud, France (39), $23,504 69-78-75-74—296 Ewen Ferguson, Scotland (39), $23,504 72-71-76-77—296 Alex Fitzpatrick, England (39), $23,504 73-77-73-73—296 Deon Germishuys, South Africa (39), $23,504 71-77-73-75—296 Ricardo Gouveia, Portugal (39), $23,504 72-75-75-74—296 Benjamin Hebert, France (39), $23,504 71-77-75-73—296 Angel Hidalgo, Spain (39), $23,504 75-75-74-72—296 Troy Merritt, United States (39), $23,504 70-75-71-80—296 Brandon Robinson-Thompson, England (39), $23,504 73-77-74-72—296 Gaganjeet Bhullar, India (0), $23,504 72-73-78-73—296 Om Prakash Chouhan, India (0), $23,504 72-76-77-71—296 Aaron Cockerill, Canada (32), $18,879 70-74-78-75—297 John Parry, England (32), $18,879 71-75-81-70—297 Jorge Campillo, Spain (27), $15,576 75-73-74-76—298 Martin Couvra, France (27), $15,576 74-74-73-77—298 Gavin Green, Malaysia (27), $15,576 74-73-76-75—298 Casey Jarvis, South Africa (27), $15,576 70-78-71-79—298 Jeong-Weon Ko, France (27), $15,576 71-74-82-71—298 Kristoffer Reitan, Norway (27), $15,576 72-75-74-77—298 Jason Scrivener, Australia (27), $15,576 72-77-73-76—298 Jeff Winther, Denmark (27), $15,576 73-75-77-73—298 Ajeetesh Sandhu, India (0), $15,576 69-77-74-78—298 Todd Clements, England (23), $12,725 69-74-79-77—299 Julien Guerrier, France (23), $12,725 71-74-81-73—299 David Ravetto, France (23), $12,725 78-72-72-77—299 Marcus Armitage, England (20), $11,056 68-78-77-77—300 Nicolas Colsaerts, Belgium (20), $11,056 68-82-76-74—300 Yannik Paul, Germany (20), $11,056 72-78-73-77—300 Jack Senior, England (20), $11,056 72-71-78-79—300 Shubhankar Sharma, India (20), $11,056 75-74-76-75—300 Justin Harding, South Africa (17), $9,179 72-74-79-76—301 Calum Hill, Scotland (17), $9,179 75-75-79-72—301 Daniel Hillier, New Zealand (17), $9,179 76-74-80-71—301 Marcus Kinhult, Sweden (17), $9,179 68-75-82-76—301 Angel Ayora Fanegas, Spain (15), $7,927 70-73-79-80—302 Wilco Nienaber, South Africa (15), $7,927 75-74-78-75—302 Oliver Lindell, Finland (13), $7,093 71-76-84-72—303 Tom Vaillant, France (13), $7,093 71-72-83-77—303 Shaurya Bhattacharya, India (0), $7,093 73-77-74-79—303 Dan Erickson, United States (11), $6,676 75-75-78-76—304 Ross Fisher, England (11), $6,363 69-80-79-77—305 Fabrizio Zanotti, Paraguay (11), $6,363 75-72-77-81—305 Alexander Knappe, Germany (10), $5,841 70-78-78-81—307 Shiv Kapur, India (0), $5,841 72-74-78-83—307 Kshitij Naveed Kaul, India (0), $5,841 77-70-85-75—307 Daniel Gale, Australia (9), $5,424 76-74-80-78—308 Sachin Baisoya, India (0), $5,215 73-75-80-82—310 Jairaj Singh Sandhu, India (0), $5,007 76-72-83-81—312 Saptak Talwar, India (8), $4,798 74-75-76-88—313 Aman Raj, India (0), $4,589 73-73-85-85—316 N Thangaraja, Sri Lanka (0), $4,381 73-76-86-82—317

