Blue Bay LPGA Scores

Sunday At Jian Lake Blue Bay Golf Club Hainan, China Purse: $2.5 million Yardage: 6,712; Par: 72 Final Round

Sunday

At Jian Lake Blue Bay Golf Club

Hainan, China

Purse: $2.5 million

Yardage: 6,712; Par: 72

Final Round

Rio Takeda, $375,000 69-69-69-64—271 Minjee Lee, $230,318 70-72-68-67—277 Ayaka Furue, $167,080 68-72-70-68—278 Cassie Porter, $129,249 69-68-72-72—281 Shuying Li, $86,798 69-72-70-71—282 Mao Saigo, $86,798 70-70-70-72—282 Sarah Schmelzel, $86,798 72-73-68-69—282 Nasa Hataoka, $54,222 71-66-76-70—283 Gaby Lopez, $54,222 69-70-73-71—283 Miranda Wang, $54,222 75-69-68-71—283 Miyu Yamashita, $54,222 75-71-68-69—283 Lindy Duncan, $39,089 73-69-73-69—284 Jin Hee Im, $39,089 70-74-71-69—284 Minami Katsu, $39,089 73-75-69-67—284 Auston Kim, $39,089 68-71-70-75—284 Jeeno Thitikul, $39,089 69-73-68-74—284 Saki Baba, $30,213 75-71-70-69—285 Gemma Dryburgh, $30,213 73-72-73-67—285 Kristen Gillman, $30,213 69-74-70-72—285 A Lim Kim, $30,213 68-77-67-73—285 Gigi Stoll, $30,213 70-71-68-76—285 Mi Hyang Lee, $25,976 69-73-69-75—286 Somi Lee, $25,976 70-71-73-72—286 Jing Yan, $25,976 72-73-72-69—286 Muni He, $22,761 72-69-74-72—287 Jiwon Jeon, $22,761 70-71-76-70—287 Brooke Matthews, $22,761 73-68-71-75—287 Yuri Yoshida, $22,761 74-73-72-68—287 Paula Reto, $20,554 71-72-71-74—288 Celine Boutier, $19,041 73-73-70-73—289 Gurleen Kaur, $19,041 74-74-73-68—289 Chanettee Wannasaen, $19,041 74-70-73-72—289 Danlin Cai, $15,528 71-75-70-74—290 Leona Maguire, $15,528 73-75-71-71—290 Caroline Masson, $15,528 70-73-70-77—290 Benedetta Moresco, $15,528 71-72-73-74—290 Anna Nordqvist, $15,528 75-71-70-74—290 Ruoning Yin, $15,528 72-74-71-73—290 Ina Yoon, $15,528 69-73-70-78—290 Lucy Li, $12,610 72-73-72-74—291 Morgane Metraux, $12,610 71-75-73-72—291 Arpichaya Yubol, $12,610 72-76-71-72—291 Frida Kinhult, $11,600 73-73-72-74—292 Ana Belac, $10,529 73-69-75-76—293 Amanda Doherty, $10,529 74-74-73-72—293 Yan Liu, $10,529 74-71-75-73—293 Hira Naveed, $10,529 71-70-76-76—293 Peiyun Chien, $8,234 74-74-71-75—294 Savannah Grewal, $8,234 70-74-74-76—294 Hyo Joon Jang, $8,234 74-74-75-71—294 Yuai Ji, $8,234 76-67-75-76—294 Jeongeun Lee6, $8,234 75-72-74-73—294 Yu Liu, $8,234 73-74-75-72—294 Alena Sharp, $8,234 74-71-75-74—294 Xiang Sui, $8,234 73-73-75-73—294 Bailey Tardy, $8,234 75-72-71-76—294 Xiaowen Yin, $8,234 70-77-76-71—294 Sandra Gal, $6,381 72-76-75-72—295 Nataliya Guseva, $6,381 74-74-76-71—295 Ruixin Liu, $6,381 73-75-73-74—295 Wichanee Meechai, $6,381 71-71-77-76—295 Liqi Zeng, $6,381 72-75-72-76—295 Polly Mack, $5,864 76-72-74-74—296 Kum Kang Park, $5,864 71-73-77-75—296 Adela Cernousek, $5,548 72-75-74-76—297 Eun-Hee Ji, $5,548 73-75-72-77—297 Zixuan Wang, $5,548 74-74-75-74—297 Pajaree Anannarukarn, $5,233 75-73-75-75—298 Danielle Kang, $5,233 73-75-76-74—298 Bianca Pagdanganan, $5,045 72-74-76-77—299 Wenbo Liu, $4,949 70-76-74-80—300 Mary Liu, $4,949 70-78-75-77—300 Lauren Hartlage, $4,854 73-72-81-78—304 Lei Ye, $4,791 71-77-81-78—307

