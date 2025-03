Blue Bay LPGA Scores

Saturday At Jian Lake Blue Bay Golf Club Hainan, China Purse: $2.5 million Yardage: 6,712; Par: 72 Third Round Rio…

Saturday

At Jian Lake Blue Bay Golf Club

Hainan, China

Purse: $2.5 million

Yardage: 6,712; Par: 72

Third Round

Rio Takeda 69-69-69—207 Auston Kim 68-71-70—209 Cassie Porter 69-68-72—209 Gigi Stoll 70-71-68—209 Ayaka Furue 68-72-70—210 Minjee Lee 70-72-68—210 Mao Saigo 70-70-70—210 Jeeno Thitikul 69-73-68—210 Mi Hyang Lee 69-73-69—211 Shuying Li 69-72-70—211 A Lim Kim 68-77-67—212 Gaby Lopez 69-70-73—212 Brooke Matthews 73-68-71—212 Miranda Wang 75-69-68—212 Ina Yoon 69-73-70—212 Kristen Gillman 69-74-70—213 Nasa Hataoka 71-66-76—213 Caroline Masson 70-73-70—213 Sarah Schmelzel 72-73-68—213 Somi Lee 70-71-73—214 Paula Reto 71-72-71—214 Miyu Yamashita 75-71-68—214 Lindy Duncan 73-69-73—215 Muni He 72-69-74—215 Jin Hee Im 70-74-71—215 Saki Baba 75-71-70—216 Celine Boutier 73-73-70—216 Danlin Cai 71-75-70—216 Benedetta Moresco 71-72-73—216 Anna Nordqvist 75-71-70—216 Ana Belac 73-69-75—217 Jiwon Jeon 70-71-76—217 Minami Katsu 73-75-69—217 Lucy Li 72-73-72—217 Hira Naveed 71-70-76—217 Chanettee Wannasaen 74-70-73—217 Jing Yan 72-73-72—217 Ruoning Yin 72-74-71—217 Gemma Dryburgh 73-72-73—218 Savannah Grewal 70-74-74—218 Yuai Ji 76-67-75—218 Frida Kinhult 73-73-72—218 Bailey Tardy 75-72-71—218 Peiyun Chien 74-74-71—219 Leona Maguire 73-75-71—219 Wichanee Meechai 71-71-77—219 Morgane Metraux 71-75-73—219 Yuri Yoshida 74-73-72—219 Arpichaya Yubol 72-76-71—219 Liqi Zeng 72-75-72—219 Eun-Hee Ji 73-75-72—220 Wenbo Liu 70-76-74—220 Yan Liu 74-71-75—220 Alena Sharp 74-71-75—220 Adela Cernousek 72-75-74—221 Amanda Doherty 74-74-73—221 Gurleen Kaur 74-74-73—221 Jeongeun Lee6 75-72-74—221 Ruixin Liu 73-75-73—221 Kum Kang Park 71-73-77—221 Xiang Sui 73-73-75—221 Yu Liu 73-74-75—222 Polly Mack 76-72-74—222 Bianca Pagdanganan 72-74-76—222 Pajaree Anannarukarn 75-73-75—223 Sandra Gal 72-76-75—223 Hyo Joon Jang 74-74-75—223 Mary Liu 70-78-75—223 Zixuan Wang 74-74-75—223 Xiaowen Yin 70-77-76—223 Nataliya Guseva 74-74-76—224 Danielle Kang 73-75-76—224 Lauren Hartlage 73-72-81—226 Lei Ye 71-77-81—229

