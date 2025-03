AMALIE Motor Oil NHRA Gatornationals Final Results

Sunday At Gainesville Raceway Gainesville, Fla. Final Results Top Fuel 1. Antron Brown; 2. Shawn Langdon; 3. Steve Torrence; 4.…

Sunday

At Gainesville Raceway

Gainesville, Fla.

Final Results

Top Fuel

1. Antron Brown; 2. Shawn Langdon; 3. Steve Torrence; 4. Jasmine Salinas; 5. Tony Stewart; 6. Clay Millican; 7. Dan Mercier; 8. Doug Kalitta; 9. Doug Foley; 10. Shawn Reed; 11. Krista Baldwin; 12. Justin Ashley; 13. Josh Hart; 14. Brittany Force; 15. Ida Zetterstrom; 16. Tripp Tatum.

Funny Car

1. Chad Green; 2. Ron Capps; 3. Matt Hagan; 4. Alexis DeJoria; 5. Jack Beckman; 6. Bobby Bode; 7. Buddy Hull; 8. Bob Tasca III; 9. Daniel Wilkerson; 10. Terry Haddock; 11. John Smith; 12. Blake Alexander; 13.

J.R. Todd; 14. Cruz Pedregon; 15. Austin Prock; 16. Paul Lee.

Pro Stock

1. Dallas Glenn; 2. Greg Anderson; 3. Jeg Coughlin; 4. Cory Reed; 5. Eric Latino; 6. Troy Coughlin Jr.; 7. Mason McGaha; 8. Derrick Reese; 9. Deric Kramer; 10. Kenny Delco; 11. Chris McGaha; 12. Brandon Miller; 13. Matt Hartford; 14. Aaron Stanfield; 15. Erica Enders; 16. Greg Stanfield.

Pro Stock Motorcycle

1. Gaige Herrera; 2. Matt Smith; 3. Chase Van Sant; 4. Angie Smith; 5. Richard Gadson; 6. Kelly Clontz; 7. Jianna Evaristo; 8. John Hall; 9. Ron Tornow; 10. Ryan Oehler; 11. Brandon Litten; 12. Chris Bostick; 13. Marc Ingwersen; 14. Brayden Davis; 15. Geno Scali; 16. Lance Bonham.

Round-by-Round Results

Top Fuel

First Round

Clay Millican, 4.365, 283.49 def. Josh Hart, 6.599, 94.69; Tony Stewart, 3.722, 329.91 def. Brittany Force, 8.643, 74.73; Shawn Langdon, 5.020, 235.19 def. Justin Ashley, 5.682, 130.61; Antron Brown, 4.664, 253.18 def. Krista Baldwin, 5.241, 183.67; Doug Kalitta, 5.575, 193.13 def. Ida Zetterstrom, 11.004, 74.49; Dan Mercier, 4.161, 308.28 def. Tripp Tatum, Foul – Outer Boundary; Steve Torrence, 3.749, 335.15 def. Doug Foley, 3.757, 318.47; Jasmine Salinas, 3.753, 330.23 def. Shawn Reed, 4.100, 275.79.

Quarterfinals

Brown, 3.721, 333.25 def. Millican, 3.772, 324.90; Salinas, 3.751, 333.99 def. Mercier, 3.848, 310.91; Torrence, 3.975, 278.63 def. Kalitta, 4.051, 281.07; Langdon, 3.739, 333.82 def. Stewart, 3.742, 331.53.

Semifinals

Langdon, 3.727, 332.84 def. Salinas, 3.777, 328.94; Brown, 3.754, 324.36 def. Torrence, 3.773, 329.10;

Final

Brown, 3.673, 333.99 def. Langdon, 3.684, 332.67.

Funny Car

First Round

Buddy Hull, Dodge Charger, 4.048, 313.37 def. Daniel Wilkerson, Ford Mustang, 4.177, 322.88; Chad Green, Mustang, 3.959, 324.20 def. Paul Lee, Charger, 13.373, 54.52; Bob Tasca III, Mustang, 5.161, 209.62 def. Austin Prock, Chevy Camaro, 13.050, 56.62; Ron Capps, Toyota GR Supra, 3.964, 325.30 def. John Smith, Charger, 5.644, 132.14; Jack Beckman, Camaro, 4.359, 309.42 def. Blake Alexander, Charger, 6.782, 95.47; Bobby Bode, Mustang, 5.811, 159.70 def. J.R. Todd, GR Supra, 7.190, 104.54; Alexis DeJoria, Charger, 3.921, 329.75 def. Terry Haddock, Mustang, 4.202, 280.19; Matt Hagan, Charger, 4.275, 221.20 def. Cruz Pedregon, Charger, 10.461, 77.23.

Quarterfinals

Green, 4.106, 312.78 def. Hull, 5.293, 146.56; Hagan, 3.987, 327.74 def. Beckman, 4.678, 214.48; Capps, 3.951, 330.07 def. Bode, 5.155, 145.03; DeJoria, 3.999, 322.58 def. Tasca III, 6.565, 103.18.

Semifinals

Green, 3.922, 330.88 def. Hagan, 3.988, 324.20; Capps, 4.012, 280.78 def. DeJoria, 5.949, 115.35.

Final

Green, 3.921, 329.18 def. Capps, 6.500, 110.23.

Pro Stock

First Round

Derrick Reese, Ford Mustang, 6.594, 208.75 def. Erica Enders, Chevy Camaro, 13.199, 67.63; Mason McGaha, Camaro, 6.932, 207.75 def. Matt Hartford, Camaro, 6.983, 206.20; Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.555, 210.18 def. Aaron Stanfield, Camaro, 7.237, 153.51; Jeg Coughlin, Camaro, 9.193, 110.95 def. Greg Stanfield, Camaro, Foul – Red Light; Dallas Glenn, Camaro, 6.547, 210.93 def. Brandon Miller, Dodge Dart, 6.746, 198.12; Cory Reed, Camaro, 6.539, 210.08 def. Deric Kramer, Camaro, 6.610, 209.33; Greg Anderson, Camaro, 6.540, 210.44 def. Chris McGaha, Camaro, 6.657, 207.85; Eric Latino, Camaro, 6.538, 211.03 def. Kenny Delco, Camaro, 6.630, 208.26.

Quarterfinals

Glenn, 6.571, 209.65 def. Coughlin Jr., 6.591, 209.36; Anderson, 6.541, 209.56 def. Reese, 13.207, 64.75; Reed, 6.539, 209.69 def. M. McGaha, 6.622, 207.18; J. Coughlin, 6.565, 208.97 def. Latino, 6.553, 210.31.

Semifinals

Anderson, 6.541, 210.54 def. J. Coughlin, 6.572, 209.23; Glenn, 6.542, 210.60 def. Reed, Foul – Red Light.

Final

Glenn, 6.549, 211.13 def. Anderson, Broke.

Pro Stock Motorcycle

First Round

Kelly Clontz, Suzuki, 6.827, 197.83 def. Ryan Oehler, 6.907, 194.02; Angie Smith, Buell, 6.818, 196.73 def. Brayden Davis, Suzuki, 7.078, 191.92; John Hall, 6.885, 195.99 def. Ron Tornow, Foul – Red Light; Jianna Evaristo, Buell, 6.809, 199.88 def. Marc Ingwersen, 7.015, 192.63; Chase Van Sant, Suzuki, 6.857, 198.12 def. Chris Bostick, Suzuki, 6.996, 193.79; Richard Gadson, Suzuki, 6.821, 198.38 def. Brandon Litten, Suzuki, 6.990, 190.16; Matt Smith, Buell, 6.753, 201.91 def. Lance Bonham, Buell, 7.291, 181.54; Gaige Herrera, Suzuki, 6.766, 200.11 def. Geno Scali, Suzuki, Foul – Red Light.

Quarterfinals

Van Sant, 6.790, 198.29 def. Gadson, 6.814, 198.82; A. Smith, 6.810, 198.99 def. Evaristo, 6.872, 199.11; Herrera, 6.765, 199.23 def. Clontz, 6.833, 196.64; M. Smith, 6.763, 202.21 def. Hall, 6.914, 194.94.

Semifinals

Herrera, 6.764, 198.88 def. Van Sant, Foul – Red Light; M. Smith, 6.738, 202.15 def. A. Smith, 6.819, 195.22.

Final

Herrera, 6.722, 200.23 def. M. Smith, 6.723, 203.19.

Point Standings

Top Fuel

1. Antron Brown, 121; 2. Shawn Langdon, 99; 3. Steve Torrence, 75; 4. Jasmine Salinas, 72; 5. Doug Kalitta, 57; 6. Clay Millican, 53; 7. Tony Stewart, 52; 8. Dan Mercier, 51; 9. Tripp Tatum, 39; 10. Brittany Force, 35.

Funny Car

1. Chad Green, 111; 2. Ron Capps, 97; 3. Alexis DeJoria, 73; 4. Matt Hagan, 72; 5. Jack Beckman, 64; 6. Bob Tasca III, 59; 7. Bobby Bode, 54; 8. Buddy Hull, 52; 9. Paul Lee, 37; 10. Daniel Wilkerson, 35.

Pro Stock

1. Dallas Glenn, 119; 2. Greg Anderson, 101; 3. Jeg Coughlin, 72; 4. Cory Reed, 71; 5. (tie) Troy Coughlin Jr., 55; Eric Latino, 55; 7. Derrick Reese, 53; 8. Mason McGaha, 52; 9. Deric Kramer, 39; 10. Matt Hartford, 36.

Pro Stock Motorcycle

1. Gaige Herrera, 123; 2. Matt Smith, 102; 3. Angie Smith, 78; 4. Chase Van Sant, 74; 5. Richard Gadson, 55; 6. Jianna Evaristo, 54; 7. John Hall, 53; 8. Kelly Clontz, 52; 9. Ryan Oehler, 33; 10. (tie) Chris Bostick, 32. Marc Ingwersen, 32. Ron Tornow, 32.

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.