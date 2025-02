NBA All-Star Skills Challenge Winners

2025 — Team Cleveland, Donovan Mitchell, Evan Mobley 2024 — Team Pacers, Tyrese Haliburton, Indiana, Bennedict Mathurin, Indiana, Myles Turner,…

2025 — Team Cleveland, Donovan Mitchell, Evan Mobley

2024 — Team Pacers, Tyrese Haliburton, Indiana, Bennedict Mathurin, Indiana, Myles Turner, Indiana

2023 — Team Jazz, Jordan Clarkson, Utah, Walker Kessler, Utah, Collin Sexton, Utah

2022 — Team Cavs, Jarret Allen, Cleveland, Darius Garland, Cleveland, Evan Mobley, Cleveland

2021 — Domantas Sabonis, Indiana

2020 — Bam Adebayo, Miami

2019 — Jayson Tatum, Boston

2018 — Spencer Dinwiddie, Brooklyn

2017 — Kristaps Porzingis, New York

2016 — Karl-Anthony Towns, Minnesota

2015 — Patrick Beverley, Houston

2014 — Trey Burke, Utah; Damian Lillard, Portland-x

2013 — Damian Lillard, Portland

2012 — Tony Parker, San Antonio

2011 — Stephen Curry, Golden State

2010 — Steve Nash, Phoenix

2009 — Derrick Rose, Chicago

2008 — Deron Williams, Utah

2007 — Dwyane Wade, Miami

2006 — Dwyane Wade, Miami

2005 — Steve Nash, Phoenix

2004 — Baron Davis, New Orleans

2003 — Jason Kidd, New Jersey

