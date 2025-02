NASCAR Craftsman Truck Fr8 208 Results

Saturday At Atlanta Motor Speedway Hampton, Ga. Lap length: 1.54 miles (Start position in parentheses) 1. (9) Kyle Busch, Chevrolet,…

Saturday

At Atlanta Motor Speedway

Hampton, Ga.

Lap length: 1.54 miles

(Start position in parentheses)

1. (9) Kyle Busch, Chevrolet, 135 laps, 0 points.

2. (8) Stewart Friesen, Toyota, 135, 43.

3. (7) Tyler Ankrum, Chevrolet, 135, 38.

4. (30) Bayley Currey, Chevrolet, 135, 33.

5. (28) Chandler Smith, Ford, 135, 34.

6. (25) Kaden Honeycutt, Chevrolet, 135, 37.

7. (10) Ben Rhodes, Ford, 135, 30.

8. (12) Ty Majeski, Ford, 135, 38.

9. (6) Jake Garcia, Ford, 135, 28.

10. (2) Grant Enfinger, Chevrolet, 135, 44.

11. (22) Giovanni Ruggiero, Toyota, 135, 26.

12. (17) Michael McDowell, Chevrolet, 135, 0.

13. (24) Matt Mills, Chevrolet, 135, 24.

14. (13) Luke Fenhaus, Ford, 135, 23.

15. (26) Tanner Gray, Toyota, 135, 23.

16. (3) Daniel Hemric, Chevrolet, 135, 25.

17. (15) Dawson Sutton, Chevrolet, 135, 20.

18. (29) Josh Reaume, Ford, 135, 19.

19. (27) Spencer Boyd, Chevrolet, 135, 18.

20. (16) Layne Riggs, Ford, 134, 17.

21. (5) Jack Wood, Chevrolet, 133, 31.

22. (11) Matt Crafton, Ford, 133, 15.

23. (19) Corey Heim, Toyota, 132, 20.

24. (18) Toni Breidinger, Toyota, 132, 13.

25. (1) Connor Mosack, Chevrolet, 131, 24.

26. (21) Frankie Muniz, Ford, accident, 106, 11.

27. (14) Andres Perez De Lara, Chevrolet, suspension, 96, 10.

28. (32) Justin S Carroll, Chevrolet, engine, 75, 9.

29. (4) Rajah Caruth, Chevrolet, accident, 74, 10.

30. (23) William Sawalich, Toyota, accident, 74, 0.

31. (20) Nathan Byrd, Chevrolet, accident, 73, 6.

32. (31) Keith McGee, Ford, electrical, 43, 5.

___

Race Statistics

Average Speed of Race Winner: 116.735 mph.

Time of Race: 1 hour, 46 minutes, 52 seconds.

Margin of Victory: 0.017 seconds.

Caution Flags: 4 for 28 laps.

Lead Changes: 19 among 11 drivers.

Lap Leaders: C.Mosack 0-29; J.Wood 30-33; C.Heim 34-38; T.Majeski 39; K.Busch 40-63; R.Caruth 64-71; C.Mosack 72; K.Busch 73-116; G.Enfinger 117; K.Busch 118-119; L.Fenhaus 120-121; K.Busch 122; C.Smith 123; K.Busch 124; C.Smith 125; K.Busch 126-129; D.Hemric 130; K.Busch 131-133; S.Friesen 134; K.Busch 135

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): K.Busch, 8 times for 80 laps; C.Mosack, 2 times for 30 laps; R.Caruth, 1 time for 8 laps; C.Heim, 1 time for 5 laps; J.Wood, 1 time for 4 laps; C.Smith, 2 times for 2 laps; L.Fenhaus, 1 time for 2 laps; S.Friesen, 1 time for 1 lap; T.Majeski, 1 time for 1 lap; G.Enfinger, 1 time for 1 lap; D.Hemric, 1 time for 1 lap.

Wins: C.Heim, 1.

Top 16 in Points: 1. G.Enfinger, 85; 2. T.Majeski, 84; 3. C.Smith, 79; 4. C.Heim, 69; 5. B.Rhodes, 66; 6. G.Ruggiero, 62; 7. S.Friesen, 62; 8. D.Hemric, 62; 9. J.Garcia, 53; 10. J.Wood, 50; 11. B.Currey, 49; 12. T.Gray, 43; 13. L.Riggs, 42; 14. T.Ankrum, 41; 15. K.Honeycutt, 39; 16. F.Muniz, 38.

___

NASCAR Driver Rating Formula

A maximum of 150 points can be attained in a race.

The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.

