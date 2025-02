Magical Kenya Open Scores

Thursday At Muthaiga Golf Club Nairobi, Kenya Purse: $2.5 million Yardage: 7,208; Par: 71 First Round Benjamin Hebert, France 32-31—63…

Thursday

At Muthaiga Golf Club

Nairobi, Kenya

Purse: $2.5 million

Yardage: 7,208; Par: 71

First Round

Benjamin Hebert, France 32-31—63 John Parry, England 33-30—63 Jayden Trey Schaper, South Africa 33-31—64 Wooyoung Cho, South Korea 33-32—65 Jacob Skov Olesen, Denmark 33-32—65 Christofer Blomstrand, Sweden 34-32—66 Kristoffer Reitan, Norway 35-31—66 Jamie Rutherford, England 34-32—66 Adrien Saddier, France 32-34—66 Angel Ayora Fanegas, Spain 36-31—67 Ricardo Gouveia, Portugal 34-33—67 Daan Huizing, Netherlands 36-31—67 James Morrison, England 34-33—67 Joel Moscatel, Spain 34-33—67 Lukas Nemecz, Austria 35-32—67 Renato Paratore, Italy 33-34—67 Jovan Rebula, South Africa 33-34—67 Freddy Schott, Germany 34-33—67 Marcel Siem, Germany 34-33—67 Louis Albertse, South Africa 36-32—68 Adri Arnaus, Spain 36-32—68 Jens Dantorp, Sweden 35-33—68 Gregorio De Leo, Italy 37-31—68 Nacho Elvira, Spain 37-31—68 Grant Forrest, Scotland 33-35—68 Alexander George Frances, Denmark 38-30—68 Daniel Gavins, England 33-35—68 Deon Germishuys, South Africa 35-33—68 Marcus Kinhult, Sweden 35-33—68 Alexander Levy, France 35-33—68 Adrian Otaegui, United Arab Emirates 35-33—68 Tapio Pulkkanen, Finland 33-35—68 Albert Boneta, Spain 36-33—69 Riz Charania, Kenya 36-33—69 Jannik De Bruyn, Germany 36-33—69 Manuel Elvira, Spain 35-34—69 Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 34-35—69 Jordan Gumberg, United States 34-35—69 Zihao Jin, China 35-34—69 Jacques Kruyswijk, South Africa 35-34—69 Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 34-35—69 Benjamin Schmidt, England 36-33—69 Darius Van Driel, Netherlands 37-32—69 Ryan Van Velzen, South Africa 35-34—69 Veer Ahlawat, India 39-31—70 Ivan Cantero Gutierrez, Spain 36-34—70 Aaron Cockerill, Canada 33-37—70 Sean Crocker, United States 37-33—70 Angel Hidalgo, Spain 37-33—70 Casey Jarvis, South Africa 37-33—70 Ryggs Johnston, United States 34-36—70 Jeong-Weon Ko, France 35-35—70 Kazuma Kobori, New Zealand 35-35—70 Daniel Nduva, Kenya 34-36—70 Marco Penge, England 37-33—70 Eddie Pepperell, England 35-35—70 Brandon Robinson-Thompson, England 37-33—70 Sebastian Soderberg, Sweden 37-33—70 Clement Sordet, France 34-36—70 Matthew Southgate, England 36-34—70 Tadeas Tetak, Slovakia 34-36—70 Dale Whitnell, England 36-34—70 Robin Williams, South Africa 35-35—70 Jeff Winther, Denmark 37-33—70 Wu Ashun, China 37-34—71 Joshua Berry, England 38-33—71 Jorge Campillo, Spain 36-35—71 Martin Couvra, France 35-36—71 Wenyi Ding, China 35-36—71 Dan Erickson, United States 37-34—71 Joel Girrbach, Switzerland 39-32—71 Gavin Green, Malaysia 37-34—71 Sam Hutsby, England 35-36—71 Minkyu Kim, South Korea 36-35—71 Niklas Lemke, Sweden 36-35—71 Mikael Lindberg, Sweden 35-36—71 Joost Luiten, Netherlands 36-35—71 Guido Migliozzi, Italy 35-36—71 Marcel Schneider, Germany 34-37—71 Shubhankar Sharma, India 37-34—71 Corey Shaun, United States 36-35—71 Connor Syme, Scotland 35-36—71 Santiago Tarrio, Spain 36-35—71 Bastien Amat, France 36-36—72 Lucas Bjerregaard, Denmark 37-35—72 Davis Bryant, United States 37-35—72 Joe Dean, England 36-36—72 Jens Fahrbring, Sweden 37-35—72 Daniel Gale, Australia 37-35—72 Alfredo Garcia-Heredia, Spain 38-34—72 Calum Hill, Scotland 36-36—72 Michael Karanga, Kenya 38-34—72 Hao-Tong Li, China 39-33—72 Troy Merritt, United States 39-33—72 Andrea Pavan, Italy 38-34—72 Matthias Schwab, Austria 37-35—72 Jack Senior, England 39-33—72 Richard Sterne, South Africa 36-36—72 Bernd Wiesberger, Austria 35-37—72 Daniel Young, Scotland 38-34—72 Jean Bekirian, Armenia 40-33—73 Julien Brun, France 38-35—73 Filippo Celli, Italy 38-35—73 Brett Coletta, Australia 36-37—73 Louis De Jager, South Africa 36-37—73 Jamie Donaldson, Wales 38-35—73 Mutahi Kibugu, Kenya 37-36—73 Joakim Lagergren, Sweden 42-31—73 Wilco Nienaber, South Africa 35-38—73 Pierre Pineau, France 38-35—73 Greg Snow, Kenya 38-35—73 Nicolai Von Dellingshausen, Germany 39-34—73 Thomas Aiken, South Africa 36-38—74 Hamish Brown, Denmark 36-38—74 Tiger Christensen, Germany 38-36—74 Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 36-38—74 Shashwat Harish, Kenya 38-36—74 David Law, Scotland 39-35—74 Ooko Erick Obura, Kenya 39-35—74 Conor Purcell, Ireland 40-34—74 Callum Tarren, England 40-34—74 Marcus Armitage, England 38-37—75 Justin Harding, South Africa 39-36—75 David Horsey, England 36-39—75 Dismas Indiza Anyonyi, Kenya 38-37—75 Maximilian Kieffer, Germany 40-35—75 John Lejirma, Kenya 41-34—75 Oliver Lindell, Finland 37-38—75 Danny List, Australia 37-38—75 Mohit Mediratta, Kenya 40-35—75 Edwin Mudanyi, Kenya 36-39—75 Simon Njogu, Kenya 41-34—75 Neil Schietekat, South Africa 36-39—75 Lars Van Meijel, Netherlands 39-36—75 David Wakhu, Kenya 40-35—75 Adel Balala, Kenya 38-38—76 Hiroshi Iwata, Japan 39-37—76 Njoroge Njonge Kibugu, Kenya 40-36—76 Dermot Mcelroy, Northern Ireland 43-33—76 Willy Deus, Uganda 39-38—77 Samuel Njoroge, Kenya 39-38—77 Olapade Sunday, Nigeria 39-38—77 Brandon Wu, United States 43-34—77 Andreas Halvorsen, Norway 39-39—78 Nicolai Kristensen, Denmark 35-44—79 Bjorn Akesson, Sweden 40-40—80 Joseph Cwinyaai, Uganda 40-41—81 Alfred Nandwa, Kenya 40-42—82 William Odek, Kenya 42-40—82 Paul Chidale, Malawi 44-41—85

