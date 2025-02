Magical Kenya Open Par Scores

Saturday At Muthaiga Golf Club Nairobi, Kenya Purse: $2.5 million Yardage: 7,208; Par: 71 Third Round Jacques Kruyswijk, South Africa…

Saturday

At Muthaiga Golf Club

Nairobi, Kenya

Purse: $2.5 million

Yardage: 7,208; Par: 71

Third Round

Jacques Kruyswijk, South Africa 69-66-64—199 -14 John Parry, England 63-65-72—200 -13 Benjamin Hebert, France 63-66-73—202 -11 Deon Germishuys, South Africa 68-68-67—203 -10 Gregorio De Leo, Italy 68-71-66—205 -8 Jacob Skov Olesen, Denmark 65-70-70—205 -8 Adrien Saddier, France 66-69-70—205 -8 Marcel Schneider, Germany 71-67-67—205 -8 Tadeas Tetak, Slovakia 70-66-69—205 -8 Christofer Blomstrand, Sweden 66-68-72—206 -7 Zihao Jin, China 69-68-69—206 -7 Niklas Lemke, Sweden 71-66-69—206 -7 Hao-Tong Li, China 72-68-66—206 -7 Jamie Rutherford, England 66-71-69—206 -7 Jayden Trey Schaper, South Africa 64-69-73—206 -7 Nacho Elvira, Spain 68-70-69—207 -6 Grant Forrest, Scotland 68-68-71—207 -6 Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 69-69-69—207 -6 Connor Syme, Scotland 71-64-72—207 -6 Ryan Van Velzen, South Africa 69-71-67—207 -6 Angel Ayora Fanegas, Spain 67-72-69—208 -5 Wenyi Ding, China 71-68-69—208 -5 Ricardo Gouveia, Portugal 67-68-73—208 -5 Daan Huizing, Netherlands 67-71-70—208 -5 Marco Penge, England 70-70-68—208 -5 Adri Arnaus, Spain 68-70-71—209 -4 Joshua Berry, England 71-70-68—209 -4 Marcus Kinhult, Sweden 68-69-72—209 -4 Jeong-Weon Ko, France 70-70-69—209 -4 Joakim Lagergren, Sweden 73-68-68—209 -4 Alexander Levy, France 68-72-69—209 -4 Lukas Nemecz, Austria 67-74-68—209 -4 Brandon Robinson-Thompson, England 70-70-69—209 -4 Louis Albertse, South Africa 68-69-73—210 -3 Julien Brun, France 73-69-68—210 -3 Filippo Celli, Italy 73-69-68—210 -3 Jens Dantorp, Sweden 68-71-71—210 -3 Joe Dean, England 72-69-69—210 -3 Casey Jarvis, South Africa 70-71-69—210 -3 Joel Moscatel, Spain 67-73-70—210 -3 Eddie Pepperell, England 70-69-71—210 -3 Freddy Schott, Germany 67-73-70—210 -3 Thomas Aiken, South Africa 74-67-70—211 -2 Albert Boneta, Spain 69-68-74—211 -2 Martin Couvra, France 71-70-70—211 -2 Jovan Rebula, South Africa 67-71-73—211 -2 Benjamin Schmidt, England 69-71-71—211 -2 Clement Sordet, France 70-69-72—211 -2 Santiago Tarrio, Spain 71-70-70—211 -2 Jeff Winther, Denmark 70-70-71—211 -2 Daniel Young, Scotland 72-70-69—211 -2 Davis Bryant, United States 72-70-70—212 -1 Wooyoung Cho, South Korea 65-73-74—212 -1 Dan Erickson, United States 71-71-70—212 -1 Joel Girrbach, Switzerland 71-65-76—212 -1 Jens Fahrbring, Sweden 72-70-71—213 E Kazuma Kobori, New Zealand 70-70-73—213 E Tapio Pulkkanen, Finland 68-72-73—213 E Bernd Wiesberger, Austria 72-70-71—213 E Jorge Campillo, Spain 71-66-77—214 +1 Jamie Donaldson, Wales 73-67-74—214 +1 Renato Paratore, Italy 67-70-77—214 +1 Dale Whitnell, England 70-70-74—214 +1 Jordan Gumberg, United States 69-69-77—215 +2 Manuel Elvira, Spain 69-73-74—216 +3 Corey Shaun, United States 71-70-76—217 +4 Veer Ahlawat, India 70-72-79—221 +8

