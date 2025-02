Champions League round of 16 draw

Champions League round of 16 First leg March 4 Club Brugge (Belgium) vs. Aston Villa (England) Borussia Dortmund (Germany) vs.…

Champions League round of 16

First leg

March 4

Club Brugge (Belgium) vs. Aston Villa (England)

Borussia Dortmund (Germany) vs. Lille (France)

PSV Eindhoven (Netherlands) vs. Arsenal (England)

Real Madrid (Spain) vs. Atletico Madrid (Spain)

March 5

Feyenoord (Netherlands) vs. Inter Milan (Italy)

Bayern Munich (Germany) vs. Bayer Leverkusen (Germany)

Benfica (Portugal) vs. Barcelona (Spain)

Paris Saint-Germain (France) vs. Liverpool (England)

Second leg

March 11

Barcelona (Spain) vs. Benfica (Portugal)

Inter Milan (Italy) vs. Feyenoord (Netherlands)

Bayer Leverkusen (Germany) vs. Bayern Munich (Germany)

Liverpool (England) vs. Paris Saint-Germain (France)

March 12

Lille (France) vs. Borussia Dortmund (Germany)

Arsenal (England) vs. PSV Eindhoven (Netherlands)

Aston Villa (England) vs. Club Brugge (Belgium)

Atletico Madrid (Spain) vs. Real Madrid (Spain)

Quarterfinals

First leg

April 8-9

Paris Saint-Germain (France) or Liverpool (England) vs. Club Brugge (Belgium) or Aston Villa (England)

PSV Eindhoven (Netherlands) or Arsenal (England) vs. Real Madrid (Spain) or Atletico Madrid (Spain)

Benfica (Portugal) or Barcelona (Spain) vs. Borussia Dortmund (Germany) or Lille (France)

Bayern Munich (Germany) or Bayer Leverkusen (Germany) vs. Inter Milan (Italy) or Feyenoord (Netherlands)

Second leg

April 15-16

Club Brugge (Belgium) or Aston Villa (England) vs. Paris Saint-Germain (France) or Liverpool (England)

Real Madrid (Spain) or Atletico Madrid (Spain) vs. PSV Eindhoven (Netherlands) or Arsenal (England)

Benfica (Portugal) or Barcelona (Spain) vs. Borussia Dortmund (Germany) or Lille (France)

Feyenoord (Netherlands) or Inter Milan (Italy) vs. Bayern Munich (Germany) or Bayer Leverkusen (Germany)

