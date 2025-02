Europa League round of 16 draw

Europa League round of 16 First leg March 6 Viktoria Plzen (Czech Republic) vs. Lazio (Italy) Roma (Italy) vs. Athletic…

Europa League round of 16

First leg

March 6

Viktoria Plzen (Czech Republic) vs. Lazio (Italy)

Roma (Italy) vs. Athletic Bilbao (Spain)

AZ Alkmaar (Netherlands) vs. Tottenham (England)

Real Sociedad (Spain) vs. Manchester United (England)

Ajax (Netherlands) vs. Eintracht Frankfurt (Germany)

FCSB (Romania) vs. Lyon (France)

Bodo/Glimt (Norway) vs. Olympiakos (Greece)

Fenerbahce (Turkey) vs. Rangers (Scotland)

Second leg

March 13

Lazio (Italy) vs. Viktoria Plzen (Czech Republic)

Athletic Bilbao (Spain) vs. Roma (Italy)

Tottenham (England) vs. AZ Alkmaar (Netherlands)

Manchester United (England) vs. Real Sociedad (Spain)

Eintracht Frankfurt (Germany) vs. Ajax (Netherlands)

Lyon (France) vs. FCSB (Romania)

Olympiakos (Greece) vs. Bodo/Glimt (Norway)

Rangers (Scotland) vs. Fenerbahce (Turkey)

Quarterfinals

First leg

April 10

Bodo/Glimt (Norway) or Olympiakos (Greece) vs. Viktoria Plzen (Czech Republic) or Lazio (Italy)

AZ Alkmaar (Netherlands) or Tottenham (England) vs. Ajax (Netherlands) or Eintracht Frankfurt (Germany)

Fenerbahce (Turkey) or Rangers (Scotland) vs. Roma (Italy) or Athletic Bilbao (Spain)

FCSB (Romania) or Lyon (France) vs. Real Sociedad (Spain) or Manchester United (England)

Second leg

April 17

Viktoria Plzen (Czech Republic) or Lazio (Italy) vs. Bodo/Glimt (Norway) or Olympiakos (Greece)

Ajax (Netherlands) or Eintracht Frankfurt (Germany) vs. AZ Alkmaar (Netherlands) or Tottenham (England)

Roma (Italy) or Athletic Bilbao (Spain) vs. Fenerbahce (Turkey) or Rangers (Scotland)

Real Sociedad (Spain) or Manchester United (England) vs. FCSB (Romania) or Lyon (France)

