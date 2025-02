Founders Cup Par Scores

Saturday At Bradenton Country Club Bradenton, Fla. Purse: $2 million Yardage: 6,465; Par: 71 Third Round Yealimi Noh 68-64-63—195 -18…

Saturday

At Bradenton Country Club

Bradenton, Fla.

Purse: $2 million

Yardage: 6,465; Par: 71

Third Round

Yealimi Noh 68-64-63—195 -18 Jin Young Ko 67-63-66—196 -17 Jin Hee Im 66-66-68—200 -13 Megan Khang 71-67-62—200 -13 Hannah Green 70-65-66—201 -12 Nelly Korda 68-68-65—201 -12 Minami Katsu 67-65-70—202 -11 Miyu Yamashita 68-67-67—202 -11 Angel Yin 66-66-71—203 -10 Celine Boutier 67-74-64—205 -8 Lauren Coughlin 66-67-72—205 -8 Ayaka Furue 68-69-68—205 -8 Nanna Koerstz Madsen 65-70-70—205 -8 Paula Reto 71-67-67—205 -8 Lexi Thompson 69-69-67—205 -8 Ashleigh Buhai 68-70-68—206 -7 Charley Hull 68-72-66—206 -7 Somi Lee 70-68-68—206 -7 Albane Valenzuela 69-70-67—206 -7 Gemma Dryburgh 71-67-69—207 -6 Nasa Hataoka 69-66-72—207 -6 Jennifer Kupcho 65-70-72—207 -6 Jeongeun Lee6 67-69-71—207 -6 Mao Saigo 71-68-68—207 -6 Sarah Schmelzel 67-68-72—207 -6 Nataliya Guseva 70-72-66—208 -5 Mary Liu 71-67-70—208 -5 Morgane Metraux 71-67-70—208 -5 Benedetta Moresco 69-71-68—208 -5 Alena Sharp 71-70-67—208 -5 Moriya Jutanugarn 71-70-68—209 -4 Gurleen Kaur 71-71-67—209 -4 Leona Maguire 73-68-68—209 -4 Elizabeth Szokol 70-72-67—209 -4 Rio Takeda 69-68-72—209 -4 Dewi Weber 70-70-69—209 -4 Hyo Joo Kim 72-70-68—210 -3 Minjee Lee 70-72-68—210 -3 Hira Naveed 70-68-72—210 -3 Emily Pedersen 69-71-70—210 -3 Kate Smith-Stroh 75-67-68—210 -3 Linnea Strom 68-70-72—210 -3 Yuri Yoshida 73-68-69—210 -3 Aditi Ashok 72-70-69—211 -2 Allisen Corpuz 70-70-71—211 -2 Kristen Gillman 68-72-71—211 -2 Wei-Ling Hsu 69-68-74—211 -2 Stephanie Kyriacou 70-72-69—211 -2 Soo Bin Joo 69-70-73—212 -1 Lydia Ko 74-68-70—212 -1 Sophia Popov 69-73-70—212 -1 Gigi Stoll 71-71-70—212 -1 Fiona Xu 70-70-72—212 -1 Ssu-Chia Cheng 72-69-72—213 E Caroline Inglis 71-71-71—213 E Hyo Joon Jang 70-72-71—213 E Ariya Jutanugarn 68-70-75—213 E Gabriela Ruffels 72-68-73—213 E Yuka Saso 72-70-71—213 E Madison Young 69-70-74—213 E Jiwon Jeon 72-68-74—214 +1 Gaby Lopez 71-70-73—214 +1 Frida Kinhult 70-72-73—215 +2 Mi Hyang Lee 67-74-74—215 +2 Hinako Shibuno 75-67-73—215 +2 Xiaowen Yin 70-72-73—215 +2 Yan Liu 71-71-77—219 +6

