Draw for the quarterfinals and semifinals in the UEFA Women’s Champions League

NYON, Switzerland (AP) — Draw made Friday for the quarterfinals and semifinals in the UEFA Women’s Champions League:

Quarterfinals

First leg

March 18-19

Real Madrid (Spain) vs. Arsenal (England)

Manchester City (England) vs. Chelsea (England)

Wolfsburg (Germany) vs. Barcelona (Spain)

Bayern Munich (Germany) vs. Lyon (France)

Second leg

March 26-27

Arsenal (England) vs. Real Madrid (Spain)

Chelsea (England) vs. Manchester City (England)

Barcelona (Spain) vs. Wolfsburg (Germany)

Lyon (France) vs. Bayern Munich (Germany)

Semifinals

First leg

April 19-20

Wolfsburg (Germany) or Barcelona (Spain) vs. Manchester City (England) or Chelsea (England)

Real Madrid (Spain) or Arsenal (England) vs. Bayern Munich (Germany) or Lyon (France)

Second leg

April 26-27

Manchester City (England) or Chelsea (England) vs. Wolfsburg (Germany) or Barcelona (Spain)

Bayern Munich (Germany) or Lyon (France) vs. Real Madrid (Spain) or Arsenal (England)

