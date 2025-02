Commercial Bank Qatar Masters Par Scores

Saturday At Doha Golf Club Doha, Qatar Purse: $2.5 million Yardage: 7,508; Par: 72 Third Round Hao-Tong Li, China 69-67-67—203…

Saturday

At Doha Golf Club

Doha, Qatar

Purse: $2.5 million

Yardage: 7,508; Par: 72

Third Round

Hao-Tong Li, China 69-67-67—203 -13 Brandon Robinson-Thompson, England 66-68-71—205 -11 Matthew Jordan, England 69-71-67—207 -9 Jayden Trey Schaper, South Africa 69-69-69—207 -9 Martin Couvra, France 71-69-68—208 -8 Minkyu Kim, South Korea 69-67-72—208 -8 Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 66-72-70—208 -8 Sam Bairstow, England 67-72-70—209 -7 Adrien Dumont De Chassart, Belgium 69-71-69—209 -7 Niklas Lemke, Sweden 70-68-71—209 -7 Andrea Pavan, Italy 67-73-69—209 -7 Oliver Lindell, Finland 68-70-72—210 -6 Antoine Rozner, France 69-70-71—210 -6 Benjamin Schmidt, England 73-67-70—210 -6 Jeff Winther, Denmark 72-67-71—210 -6 Angel Ayora Fanegas, Spain 71-72-68—211 -5 Jean Bekirian, Armenia 68-74-69—211 -5 Wenyi Ding, China 69-67-75—211 -5 Daniel Hillier, New Zealand 71-70-70—211 -5 John Parry, England 70-68-73—211 -5 Pierre Pineau, France 69-71-71—211 -5 Kristoffer Reitan, Norway 72-68-71—211 -5 Jack Senior, England 73-68-70—211 -5 Brandon Wu, United States 71-69-71—211 -5 Aaron Cockerill, Canada 73-69-70—212 -4 Nacho Elvira, Spain 70-69-73—212 -4 Manuel Elvira, Spain 72-70-70—212 -4 Darren Fichardt, South Africa 68-70-74—212 -4 Francesco Laporta, Italy 69-70-73—212 -4 Mike Lorenzo-Vera, France 70-73-69—212 -4 Marcel Siem, Germany 75-67-70—212 -4 Fabrizio Zanotti, Paraguay 73-69-70—212 -4 Laurie Canter, England 68-72-73—213 -3 Ivan Cantero Gutierrez, Spain 71-72-70—213 -3 Joshua Grenville-Wood, England 70-73-70—213 -3 Julien Guerrier, France 69-74-70—213 -3 Keita Nakajima, Japan 69-68-76—213 -3 Wilco Nienaber, South Africa 73-70-70—213 -3 Conor Purcell, Ireland 71-72-70—213 -3 Kiradech Aphibarnrat, Thailand 73-68-73—214 -2 Casey Jarvis, South Africa 69-73-72—214 -2 Alvaro Quiros, Spain 68-73-73—214 -2 Bernd Wiesberger, Austria 69-73-72—214 -2 Daniel Brown, England 69-68-78—215 -1 Jorge Campillo, Spain 76-66-73—215 -1 Todd Clements, England 72-70-73—215 -1 Sean Crocker, United States 72-71-72—215 -1 Alex Fitzpatrick, England 71-72-72—215 -1 Angel Hidalgo, Spain 73-68-74—215 -1 Ryggs Johnston, United States 70-72-73—215 -1 Richie Ramsay, Scotland 72-71-72—215 -1 David Ravetto, France 72-70-73—215 -1 Tom Vaillant, France 69-72-74—215 -1 Dale Whitnell, England 71-72-72—215 -1 Ugo Coussaud, France 71-70-75—216 E Alfredo Garcia-Heredia, Spain 70-72-74—216 E Benjamin Hebert, France 70-72-74—216 E Tapio Pulkkanen, Finland 72-71-73—216 E Adrien Saddier, France 68-74-74—216 E Marcel Schneider, Germany 73-69-74—216 E Ryan Van Velzen, South Africa 73-70-73—216 E Nicolai Von Dellingshausen, Germany 72-71-73—216 E Bastien Amat, France 69-74-74—217 +1 Alexander George Frances, Denmark 69-73-76—218 +2 Maximilian Kieffer, Germany 72-70-77—219 +3 Callum Tarren, England 72-70-78—220 +4

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.