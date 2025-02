Bapco Energies Bahrain Championship Par Scores

Sunday At Royal Bahrain, Bahrain Purse: $2.5 million Yardage: 7,302; Par: 72 Final Round (x-won on first playoff hole) x-Laurie…

Sunday

At Royal

Bahrain, Bahrain

Purse: $2.5 million

Yardage: 7,302; Par: 72

Final Round

(x-won on first playoff hole)

x-Laurie Canter, England (585), $408,869 68-69-68-69—274 -14 Daniel Brown, England (304), $208,042 68-65-71-70—274 -14 Pablo Larrazabal, Spain (304), $208,042 66-68-70-70—274 -14 Ivan Cantero Gutierrez, Spain (137), $94,641 73-64-69-69—275 -13 Martin Couvra, France (137), $94,641 66-71-68-70—275 -13 Richie Ramsay, Scotland (137), $94,641 66-72-69-68—275 -13 David Puig, Spain (0), $94,641 69-72-70-64—275 -13 Jens Dantorp, Sweden (71), $49,545 70-72-66-68—276 -12 Joakim Lagergren, Sweden (71), $49,545 67-69-70-70—276 -12 Brandon Robinson-Thompson, England (71), $49,545 61-75-68-72—276 -12 Marcel Schneider, Germany (71), $49,545 69-69-67-71—276 -12 Callum Tarren, England (71), $49,545 64-67-72-73—276 -12 Jorge Campillo, Spain (51), $35,451 70-66-71-70—277 -11 Joe Dean, England (51), $35,451 73-67-67-70—277 -11 Francesco Laporta, Italy (51), $35,451 70-66-68-73—277 -11 Andrea Pavan, Italy (51), $35,451 68-65-72-72—277 -11 Tapio Pulkkanen, Finland (51), $35,451 66-69-71-71—277 -11 Ross Fisher, England (43), $29,904 67-72-68-71—278 -10 Scott Jamieson, Scotland (43), $29,904 70-71-72-65—278 -10 Joost Luiten, Netherlands (43), $29,904 71-69-71-67—278 -10 Ricardo Gouveia, Portugal (39), $27,178 69-71-72-67—279 -9 Julien Guerrier, France (39), $27,178 74-66-67-72—279 -9 Casey Jarvis, South Africa (39), $27,178 72-68-71-68—279 -9 Rafa Cabrera Bello, Spain (34), $23,209 67-72-69-72—280 -8 Adrien Dumont De Chassart, Belgium (34), $23,209 69-70-72-69—280 -8 Daniel Hillier, New Zealand (34), $23,209 70-71-74-65—280 -8 Kazuma Kobori, New Zealand (34), $23,209 68-73-72-67—280 -8 Hao-Tong Li, China (34), $23,209 73-69-67-71—280 -8 Kristoffer Reitan, Norway (34), $23,209 70-69-71-70—280 -8 Jordan L. Smith, England (34), $23,209 75-67-71-67—280 -8 Sebastian Soderberg, Sweden (34), $23,209 69-71-70-70—280 -8 Sam Bairstow, England (29), $19,602 70-72-71-68—281 -7 Dan Bradbury, England (29), $19,602 70-68-71-72—281 -7 Gavin Green, Malaysia (26), $17,497 68-72-74-68—282 -6 Marcel Siem, Germany (26), $17,497 68-74-70-70—282 -6 Connor Syme, Scotland (26), $17,497 69-70-68-75—282 -6 Dale Whitnell, England (26), $17,497 74-68-71-69—282 -6 Aaron Cockerill, Canada (21), $13,709 71-68-74-70—283 -5 Nicolas Colsaerts, Belgium (21), $13,709 68-69-75-71—283 -5 Grant Forrest, Scotland (21), $13,709 73-69-71-70—283 -5 Deon Germishuys, South Africa (21), $13,709 71-70-72-70—283 -5 Padraig Harrington, Ireland (21), $13,709 71-71-71-70—283 -5 Zihao Jin, China (21), $13,709 70-70-73-70—283 -5 Jacques Kruyswijk, South Africa (21), $13,709 71-68-70-74—283 -5 Romain Langasque, France (21), $13,709 68-73-74-68—283 -5 Corey Shaun, United States (21), $13,709 69-71-75-68—283 -5 Andy Sullivan, England (21), $13,709 71-69-71-72—283 -5 Bernd Wiesberger, Austria (21), $13,709 70-68-69-76—283 -5 Veer Ahlawat, India (15), $9,620 70-70-73-71—284 -4 George Coetzee, South Africa (15), $9,620 70-70-73-71—284 -4 Jeong-Weon Ko, France (15), $9,620 71-65-77-71—284 -4 David Micheluzzi, Australia (15), $9,620 69-73-73-69—284 -4 Adrian Otaegui, United Arab Emirates (15), $9,620 72-68-73-71—284 -4 Fabrizio Zanotti, Paraguay (15), $9,620 74-68-73-69—284 -4 Wenyi Ding, China (11), $7,696 68-73-74-70—285 -3 Minkyu Kim, South Korea (11), $7,696 70-72-74-69—285 -3 Joel Moscatel, Spain (11), $7,696 72-70-70-73—285 -3 Jason Scrivener, Australia (11), $7,696 69-70-73-73—285 -3 Brandon Wu, United States (11), $7,696 71-71-70-73—285 -3 Jordan Gumberg, United States (10), $6,734 71-71-73-71—286 -2 Conor Purcell, Ireland (10), $6,734 71-71-73-71—286 -2 Patrick Reed, United States (10), $6,734 71-68-76-71—286 -2 Yannik Paul, Germany (9), $6,253 74-68-76-69—287 -1 Louis De Jager, South Africa (8), $5,893 71-70-74-73—288 E Mikael Lindberg, Sweden (8), $5,893 69-70-73-76—288 E Manuel Elvira, Spain (8), $5,412 69-71-73-77—290 +2 Jack Senior, England (8), $5,412 68-73-75-74—290 +2 Joel Girrbach, Switzerland (7), $5,051 73-69-79-73—294 +6

