Wednesday, Jan. 22 EAST Duquesne 67, La Salle 57 Holy Cross 61, Army 52 Marquette 67, Providence 54 Navy 74,…

Wednesday, Jan. 22

EAST

Duquesne 67, La Salle 57

Holy Cross 61, Army 52

Marquette 67, Providence 54

Navy 74, Boston U. 64

MIDWEST

Kent St. 77, Cent. Michigan 56

___

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.