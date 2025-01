The American Express Scores

Sunday La Quinta, Calif. a-Pete Dye Stadium Course (Host Course) 7,210 yards; Par 72 b-PGA WEST Nicklaus Tournament Course 7,147…

Sunday

La Quinta, Calif.

a-Pete Dye Stadium Course (Host Course)

7,210 yards; Par 72

b-PGA WEST Nicklaus Tournament Course

7,147 yards; Par 72

c-La Quinta Country Club

7,060 yards; Par 72

Purse: $8.8 million

Final Round

Note: Tournament is played on three courses.

Sepp Straka (500), $1,584,000 65b-64a-64c-70a—263 Justin Thomas (300), $959,200 67c-64b-68a-66a—265 Jason Day (163), $519,200 64c-66b-67a-69a—266 Justin Lower (163), $519,200 63c-66b-68a-69a—266 Patrick Cantlay (105), $339,900 68c-64b-66a-70a—268 Charley Hoffman (105), $339,900 65c-63b-69a-71a—268 Max Greyserman (83), $267,300 69c-66b-65a-69a—269 Ben Griffin (83), $267,300 66b-69a-66c-68a—269 Taylor Moore (83), $267,300 67b-68a-66c-68a—269 Camilo Villegas (83), $267,300 72c-62b-69a-66a—269 Alex Smalley (70), $222,200 68a-69c-68b-65a—270 Frankie Capan (57), $169,400 69b-68a-64c-70a—271 Beau Hossler (57), $169,400 66b-70a-65c-70a—271 Mark Hubbard (57), $169,400 65b-64a-69c-73a—271 J.T. Poston (57), $169,400 62b-76a-64c-69a—271 Nick Taylor (57), $169,400 65a-66c-73b-67a—271 Will Zalatoris (57), $169,400 66c-66b-69a-70a—271 Cameron Davis (47), $125,400 69a-67c-67b-69a—272 Trey Mullinax (47), $125,400 68a-71c-67b-66a—272 Kevin Roy (47), $125,400 71a-66c-66b-69a—272 Daniel Berger (37), $83,270 68b-67a-65c-73a—273 Jacob Bridgeman (37), $83,270 70a-69c-66b-68a—273 Rickie Fowler (37), $83,270 69c-62b-71a-71a—273 Doug Ghim (37), $83,270 68c-64b-71a-70a—273 Harry Hall (37), $83,270 66b-68a-69c-70a—273 Billy Horschel (37), $83,270 66c-68b-67a-72a—273 Ben Kohles (37), $83,270 70c-65b-72a-66a—273 Keith Mitchell (37), $83,270 66c-68b-68a-71a—273 Sam Burns (27), $57,640 68c-66b-73a-67a—274 Tom Hoge (27), $57,640 69b-69a-68c-68a—274 Vincent Norrman (27), $57,640 68a-66c-70b-70a—274 J.J. Spaun (27), $57,640 64c-66b-71a-73a—274 Carson Young (27), $57,640 65a-68c-70b-71a—274 Quade Cummins (18), $42,093 66c-67b-72a-70a—275 Nick Dunlap (18), $42,093 67c-69b-71a-68a—275 Brice Garnett (18), $42,093 69b-69a-69c-68a—275 Lanto Griffin (18), $42,093 71a-67c-66b-71a—275 Harry Higgs (18), $42,093 65b-68a-69c-73a—275 Lee Hodges (18), $42,093 66b-70a-69c-70a—275 Chris Kirk (18), $42,093 64c-70b-73a-68a—275 Ryan Palmer (18), $42,093 66c-67b-69a-73a—275 Victor Perez (18), $42,093 69b-69a-68c-69a—275 Ricky Castillo (10), $27,236 72a-67c-65b-72a—276 Harris English (10), $27,236 70a-68c-69b-69a—276 Ryo Hisatsune (10), $27,236 67b-70a-69c-70a—276 Rikuya Hoshino (10), $27,236 67c-67b-72a-70a—276 Michael Kim (10), $27,236 67b-73a-66c-70a—276 Matt Kuchar (10), $27,236 71a-66c-67b-72a—276 Matteo Manassero (10), $27,236 68c-66b-72a-70a—276 Sam Ryder (10), $27,236 67c-66b-71a-72a—276 Brian Campbell (7), $21,032 70b-69a-67c-71a—277 Ryan Gerard (7), $21,032 67b-72a-67c-71a—277 Si Woo Kim (7), $21,032 68c-70b-68a-71a—277 Matthew Riedel (7), $21,032 68b-66a-70c-73a—277 Brandt Snedeker (7), $21,032 68c-70b-68a-71a—277 Sam Stevens (7), $21,032 72a-66c-67b-72a—277 Davis Thompson (7), $21,032 69c-69b-68a-71a—277 Rico Hoey (5), $19,712 65c-63b-74a-76a—278 Mackenzie Hughes (5), $19,712 70a-68c-66b-74a—278 Kurt Kitayama (5), $19,712 69c-67b-70a-72a—278 Taylor Montgomery (5), $19,712 72a-66c-68b-72a—278 Alejandro Tosti (5), $19,712 65b-73a-69c-71a—278 Kris Ventura (5), $19,712 72a-67c-68b-71a—278 Jeremy Paul (4), $19,008 68c-69b-67a-75a—279 Vince Whaley (4), $19,008 70c-68b-69a-72a—279 Will Gordon (3), $18,656 69b-69a-69c-73a—280 Joe Highsmith (3), $18,656 75a-64c-65b-76a—280 Eric Cole (3), $18,304 68c-69b-70a-74a—281 Mac Meissner (3), $18,304 71b-69a-67c-74a—281 Patrick Rodgers (3), $18,040 72a-67c-68b-75a—282 Chez Reavie (3), $17,864 71a-67c-69b-76a—283

