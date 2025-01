Sony Open in Hawaii Scores

Sunday At Waialae Country Club Honolulu Purse: $8.7 million Yardage: 7,044; Par: 70 Final Round (x-won on second playoff hole)…

Sunday

At Waialae Country Club

Honolulu

Purse: $8.7 million

Yardage: 7,044; Par: 70

Final Round

(x-won on second playoff hole)

x-Nick Taylor (500), $1,566,000 66-68-65-65—264 Nicolas Echavarria (300), $948,300 66-67-66-65—264 Stephan Jaeger (163), $513,300 68-68-62-67—265 J.J. Spaun (163), $513,300 66-66-65-68—265 Eric Cole (110), $356,700 64-67-67-68—266 Keegan Bradley (89), $283,838 69-66-64-68—267 Patrick Fishburn (89), $283,838 65-65-68-69—267 Adam Schenk (89), $283,838 64-69-69-65—267 Jackson Suber (89), $283,838 66-70-66-65—267 Nick Dunlap (64), $195,025 68-67-67-66—268 Harry Hall (64), $195,025 64-70-65-69—268 Russell Henley (64), $195,025 66-67-67-68—268 Lee Hodges (64), $195,025 68-64-67-69—268 Paul Peterson (64), $195,025 64-67-70-67—268 Jesper Svensson (64), $195,025 67-67-68-66—268 Hideki Matsuyama (49), $132,675 67-69-67-66—269 Denny McCarthy (49), $132,675 64-66-71-68—269 Webb Simpson (49), $132,675 66-70-66-67—269 Alex Smalley (49), $132,675 68-64-69-68—269 Gary Woodland (49), $132,675 68-66-66-69—269 Lucas Glover (36), $80,088 67-69-64-70—270 Brian Harman (36), $80,088 66-67-66-71—270 Mark Hubbard (36), $80,088 68-67-70-65—270 Zach Johnson (36), $80,088 66-66-70-68—270 Matt Kuchar (36), $80,088 67-68-67-68—270 Mac Meissner (36), $80,088 67-67-68-68—270 C.T. Pan (36), $80,088 70-64-69-67—270 Sam Ryder (36), $80,088 65-70-68-67—270 Kensei Hirata (0), $80,088 68-63-70-69—270 Bud Cauley (24), $52,138 68-68-66-69—271 Brice Garnett (24), $52,138 66-67-71-67—271 Keith Mitchell (24), $52,138 70-67-69-65—271 Andrew Putnam (24), $52,138 66-69-68-68—271 Sepp Straka (24), $52,138 66-66-72-67—271 Adam Svensson (24), $52,138 70-65-69-67—271 Erik Van Rooyen (24), $52,138 69-68-68-66—271 Ryan Gerard (16), $36,975 68-66-66-72—272 James Hahn (16), $36,975 66-71-69-66—272 Kurt Kitayama (16), $36,975 70-66-69-67—272 Nate Lashley (16), $36,975 67-69-68-68—272 Justin Lower (16), $36,975 68-69-66-69—272 Henrik Norlander (16), $36,975 65-72-68-67—272 Vincent Norrman (16), $36,975 71-65-68-68—272 Sahith Theegala (16), $36,975 67-67-71-67—272 Frankie Capan (9), $24,382 70-65-73-65—273 Ben Griffin (9), $24,382 65-70-70-68—273 Tom Hoge (9), $24,382 64-71-69-69—273 David Lipsky (9), $24,382 68-68-70-67—273 Maverick McNealy (9), $24,382 69-66-65-73—273 Jeremy Paul (9), $24,382 70-67-68-68—273 Taylor Pendrith (9), $24,382 69-66-69-69—273 Kevin Roy (9), $24,382 67-69-67-70—273 Thomas Detry (6), $20,387 67-68-71-68—274 Chan Kim (6), $20,387 66-71-69-68—274 Ben Kohles (6), $20,387 65-69-74-66—274 Robert Macintyre (6), $20,387 68-68-71-67—274 Brandt Snedeker (6), $20,387 68-69-68-69—274 Kevin Streelman (6), $20,387 69-67-69-69—274 Adam Hadwin (5), $19,314 65-71-69-70—275 Rico Hoey (5), $19,314 69-64-70-72—275 Charley Hoffman (5), $19,314 71-65-68-71—275 Ben Martin (5), $19,314 67-67-69-72—275 Thomas Rosenmueller (5), $19,314 68-69-70-68—275 Sam Stevens (5), $19,314 69-68-69-69—275 Ryo Hisatsune (4), $18,444 69-68-71-68—276 Tom Kim (4), $18,444 68-65-74-69—276 Matthew McCarty (4), $18,444 69-66-69-72—276 Taylor Montgomery (4), $18,444 69-68-69-70—276 Ben Silverman (3), $18,009 69-68-71-69—277 Cristobal Del Solar (3), $17,748 68-69-71-70—278 Greyson Sigg (3), $17,748 67-70-72-69—278 Taylor Dickson (3), $17,226 69-68-73-70—280 Doug Ghim (3), $17,226 68-68-73-71—280 Luke List (3), $17,226 71-66-72-71—280 Vince Whaley (3), $17,226 69-68-75-68—280 Aaron Baddeley (2), $16,791 70-67-75-71—283

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.