NCAA FBS Team Rushing Offense

G Car RuYD TD Yds Pg Army 14 764 4,207 48 300.5 New Mexico 12 457 3,043 37 253.6 Liberty 12 542 3,015 28 251.2 Jacksonville St. 14 646 3,517 51 251.2 UCF 12 516 2,977 33 248.1 Navy 13 592 3,222 38 247.8 UNLV 14 623 3,409 29 243.5 Boise St. 14 555 3,365 43 240.4 Tennessee 13 584 2,942 34 226.3 Air Force 12 673 2,688 24 224.0 Kansas St. 13 461 2,801 21 215.5 Ohio 14 574 3,012 35 215.1 Kansas 12 460 2,545 29 212.1 Old Dominion 12 481 2,517 27 209.8 Texas State 13 529 2,712 27 208.6 N. Illinois 13 562 2,649 22 203.8 Penn St. 16 615 3,237 35 202.3 Marshall 13 509 2,622 21 201.7 Notre Dame 16 568 3,214 45 200.9 Arizona St. 14 591 2,799 30 199.9 South Alabama 13 448 2,597 32 199.8 Uconn 13 516 2,590 23 199.2 Utah St. 12 422 2,383 21 198.6 Iowa 13 501 2,565 30 197.3 Texas A&M 13 526 2,549 27 196.1 Tulane 14 567 2,739 32 195.6 West Virginia 13 529 2,518 27 193.7 James Madison 13 522 2,492 20 191.7 Oregon St. 12 484 2,270 29 189.2 FAU 12 458 2,268 24 189.0 Miami 13 433 2,456 30 188.9 Georgia Tech 13 491 2,431 29 187.0 Louisville 13 426 2,407 28 185.2 Arkansas 13 494 2,402 34 184.8 South Carolina 13 551 2,397 26 184.4 Cincinnati 12 427 2,209 19 184.1 W. Michigan 13 484 2,381 28 183.2 North Carolina 13 496 2,370 26 182.3 South Florida 13 492 2,351 34 180.8 Sam Houston St. 13 557 2,337 21 179.8 New Mexico St. 12 496 2,150 16 179.2 Baylor 13 491 2,324 25 178.8 Virginia Tech 13 492 2,319 28 178.4 Mississippi 13 500 2,285 29 175.8 Rutgers 13 517 2,279 28 175.3 Memphis 13 448 2,263 33 174.1 Alabama 13 488 2,260 41 173.8 Clemson 14 473 2,427 23 173.4 Coastal Carolina 13 484 2,242 21 172.5 East Carolina 13 471 2,235 23 171.9 Louisiana-Monroe 12 455 2,060 17 171.7 UTSA 13 490 2,199 21 169.2 Buffalo 13 533 2,198 24 169.1 Colorado St. 13 463 2,197 20 169.0 Cent. Michigan 12 447 2,027 17 168.9 SMU 14 542 2,347 29 167.6 Louisiana-Lafayette 14 483 2,338 26 167.0 Washington St. 13 470 2,168 28 166.8 Ohio St. 16 534 2,662 34 166.4 Boston College 13 529 2,159 24 166.1 Texas Tech 13 474 2,157 26 165.9 Auburn 12 404 1,986 13 165.5 Indiana 13 491 2,146 37 165.1 Missouri 13 518 2,138 26 164.5 Umass 12 483 1,962 18 163.5 Nevada 13 462 2,125 21 163.5 Florida 13 461 2,096 26 161.2 BYU 13 457 2,094 20 161.1 North Texas 13 385 2,088 24 160.6 Iowa St. 14 516 2,247 27 160.5 Texas 16 586 2,540 26 158.8 Oregon 14 499 2,211 30 157.9 Troy 12 436 1,886 17 157.2 Michigan 13 486 2,043 18 157.2 Arkansas St. 13 487 2,034 18 156.5 Oklahoma 13 521 2,021 17 155.5 Appalachian St. 11 387 1,692 13 153.8 Wisconsin 12 422 1,844 19 153.7 Illinois 13 452 1,997 22 153.6 Tulsa 12 451 1,813 11 151.1 Kentucky 12 443 1,747 11 145.6 Southern Cal 13 366 1,889 20 145.3 NC State 13 421 1,887 21 145.2 E. Michigan 12 477 1,702 17 141.8 Pittsburgh 13 421 1,843 16 141.8 Vanderbilt 13 475 1,817 18 139.8 Mississippi St. 12 419 1,655 19 137.9 Wyoming 12 460 1,654 14 137.8 Bowling Green 13 425 1,778 20 136.8 Miami (Ohio) 14 413 1,894 14 135.3 Houston 12 430 1,618 9 134.8 Georgia St. 12 365 1,599 13 133.2 Stanford 12 437 1,592 11 132.7 Virginia 12 432 1,583 14 131.9 Nebraska 13 447 1,705 22 131.2 UAB 12 391 1,571 9 130.9 Wake Forest 12 444 1,567 18 130.6 Utah 12 403 1,565 7 130.4 San Diego St. 12 424 1,547 13 128.9 Washington 13 423 1,674 14 128.8 Georgia Southern 13 447 1,671 24 128.5 Georgia 14 429 1,740 24 124.3 California 13 445 1,582 17 121.7 UTEP 12 438 1,449 9 120.8 FIU 12 401 1,447 16 120.6 Toledo 13 436 1,524 13 117.2 Charlotte 12 390 1,405 16 117.1 LSU 13 374 1,519 15 116.8 Minnesota 13 404 1,503 18 115.6 Michigan St. 12 394 1,384 11 115.3 Purdue 12 347 1,384 9 115.3 Kennesaw St. 12 452 1,375 13 114.6 Rice 12 301 1,369 14 114.1 TCU 13 400 1,481 26 113.9 Oklahoma St. 12 358 1,331 19 110.9 Maryland 12 370 1,327 15 110.6 W. Kentucky 14 440 1,530 14 109.3 Louisiana Tech 13 484 1,420 14 109.2 Southern Miss. 12 413 1,307 13 108.9 Arizona 12 335 1,270 11 105.8 Ball St. 12 373 1,233 10 102.8 Akron 12 346 1,204 11 100.3 Fresno St. 13 382 1,285 21 98.8 Northwestern 12 355 1,182 12 98.5 Hawaii 12 340 1,172 7 97.7 Syracuse 13 402 1,269 22 97.6 Temple 12 386 1,113 10 92.8 Duke 13 381 1,202 13 92.5 Middle Tennessee 12 335 1,086 10 90.5 Florida St. 12 378 1,079 8 89.9 San Jose St. 13 324 1,138 13 87.5 UCLA 12 338 1,039 4 86.6 Kent St. 12 391 923 3 76.9 Colorado 13 341 847 15 65.2

