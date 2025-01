NCAA FBS Team Rushing Defense

Rushing Defense G Car Yds TD Yds Pg Kent St. 12 539 3179 36 264.9 Southern Miss. 12 473 2786…

Rushing Defense

G Car Yds TD Yds Pg Kent St. 12 539 3179 36 264.9 Southern Miss. 12 473 2786 31 232.2 Temple 12 490 2707 30 225.6 W. Kentucky 14 619 3097 26 221.2 Mississippi St. 12 523 2607 24 217.2 Oklahoma St. 12 477 2580 28 215.0 Utah St. 12 478 2574 27 214.5 UAB 12 505 2561 31 213.4 New Mexico 12 471 2555 27 212.9 Arkansas St. 13 484 2761 32 212.4 Charlotte 12 484 2524 29 210.3 Georgia St. 12 483 2524 28 210.3 San Diego St. 12 509 2487 25 207.2 Louisiana-Monroe 12 494 2413 27 201.1 Purdue 12 472 2400 33 200.0 Appalachian St. 11 412 2194 24 199.5 Umass 12 454 2375 32 197.9 Middle Tennessee 12 465 2364 26 197.0 North Texas 13 544 2547 28 195.9 New Mexico St. 12 459 2343 29 195.2 Nevada 13 496 2507 31 192.8 W. Michigan 13 500 2502 28 192.5 Wyoming 12 420 2300 21 191.7 FIU 12 492 2296 28 191.3 Iowa St. 14 493 2637 19 188.4 Coastal Carolina 13 512 2419 22 186.1 Oregon St. 12 419 2230 26 185.8 Florida St. 12 477 2216 21 184.7 FAU 12 450 2202 18 183.5 Akron 12 476 2200 23 183.3 Tulsa 12 447 2169 27 180.8 UTEP 12 501 2152 25 179.3 Marshall 13 527 2326 21 178.9 Jacksonville St. 14 574 2475 21 176.8 Kennesaw St. 12 458 2111 25 175.9 Ball St. 12 404 2104 24 175.3 Arizona 12 430 2088 25 174.0 Washington St. 13 427 2254 23 173.4 Old Dominion 12 485 2071 18 172.6 East Carolina 13 543 2212 21 170.2 Georgia Southern 13 447 2211 23 170.1 Cent. Michigan 12 445 2037 20 169.8 Hawaii 12 426 1988 20 165.7 Wisconsin 12 428 1980 20 165.0 Rutgers 13 406 2127 26 163.6 E. Michigan 12 436 1959 19 163.2 Cincinnati 12 414 1945 15 162.1 Washington 13 461 2104 20 161.8 Kentucky 12 436 1942 20 161.8 Rice 12 471 1929 17 160.8 Clemson 14 477 2249 18 160.6 TCU 13 496 2086 21 160.5 Colorado St. 13 456 2069 21 159.2 South Florida 13 510 2056 25 158.2 Wake Forest 12 414 1886 20 157.2 NC State 13 422 2043 25 157.2 Navy 13 487 2029 17 156.1 Liberty 12 463 1857 21 154.8 Louisiana-Lafayette 14 478 2159 20 154.2 Kansas 12 412 1842 10 153.5 Air Force 12 403 1841 23 153.4 Baylor 13 491 1976 16 152.0 Colorado 13 509 1968 17 151.4 Texas Tech 13 444 1967 28 151.3 Toledo 13 525 1965 16 151.2 Syracuse 13 389 1946 19 149.7 Duke 13 519 1945 15 149.6 Florida 13 512 1943 17 149.5 North Carolina 13 493 1943 21 149.5 Illinois 13 441 1937 12 149.0 San Jose St. 13 545 1932 25 148.6 Bowling Green 13 443 1925 14 148.1 Virginia Tech 13 488 1912 17 147.1 Buffalo 13 467 1906 17 146.6 Tulane 14 455 2049 20 146.4 West Virginia 13 444 1891 28 145.5 Troy 12 404 1744 24 145.3 Virginia 12 422 1743 20 145.2 Sam Houston St. 13 475 1886 17 145.1 South Alabama 13 454 1881 19 144.7 Texas State 13 478 1876 24 144.3 Southern Cal 13 405 1840 19 141.5 Vanderbilt 13 427 1830 13 140.8 LSU 13 425 1821 26 140.1 Fresno St. 13 474 1812 14 139.4 Notre Dame 16 584 2209 16 138.1 Alabama 13 487 1792 10 137.8 Miami (Ohio) 14 491 1920 20 137.1 Maryland 12 427 1641 19 136.8 Missouri 13 435 1771 15 136.2 Louisiana Tech 13 491 1762 21 135.5 Houston 12 416 1622 14 135.2 Texas A&M 13 442 1757 14 135.2 Stanford 12 379 1595 21 132.9 Louisville 13 464 1723 15 132.5 Uconn 13 453 1722 16 132.5 Georgia 14 489 1822 14 130.1 Oregon 14 440 1822 16 130.1 Northwestern 12 390 1560 22 130.0 Utah 12 404 1553 13 129.4 Arkansas 13 463 1679 15 129.2 BYU 13 426 1642 18 126.3 Michigan St. 12 404 1501 19 125.1 Boise St. 14 453 1712 15 122.3 Georgia Tech 13 390 1588 15 122.2 UCF 12 412 1445 14 120.4 Kansas St. 13 433 1543 15 118.7 Auburn 12 460 1417 18 118.1 James Madison 13 430 1513 13 116.4 Iowa 13 406 1499 4 115.3 Oklahoma 13 476 1496 11 115.1 UNLV 14 457 1610 17 115.0 Boston College 13 412 1490 16 114.6 Arizona St. 14 430 1581 19 112.9 Miami 13 391 1466 16 112.8 Pittsburgh 13 476 1466 18 112.8 South Carolina 13 454 1459 18 112.2 N. Illinois 13 412 1457 10 112.1 Army 14 381 1568 12 112.0 Memphis 13 367 1453 21 111.8 Texas 16 542 1760 15 110.0 California 13 437 1428 19 109.8 Minnesota 13 407 1425 14 109.6 UTSA 13 461 1421 19 109.3 Tennessee 13 455 1351 13 103.9 Penn St. 16 534 1629 10 101.8 Nebraska 13 390 1316 8 101.2 SMU 14 483 1403 13 100.2 UCLA 12 345 1154 17 96.2 Ohio 14 430 1285 14 91.8 Michigan 13 385 1179 10 90.7 Ohio St. 16 530 1402 13 87.6 Mississippi 13 456 1046 7 80.5 Indiana 13 381 1043 12 80.2

