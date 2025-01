NCAA FBS Team Net Punting

Net Punting G Yds Punts Net Florida St. 12 2771 57 45.12 Southern Cal 13 2153 45 44.98 Mississippi 13…

Net Punting

G Yds Punts Net Florida St. 12 2771 57 45.12 Southern Cal 13 2153 45 44.98 Mississippi 13 1676 36 44.31 Alabama 13 2359 52 43.67 South Florida 13 3229 71 43.54 Georgia 14 2157 46 43.48 Baylor 13 2122 44 43.30 Arkansas 13 1855 41 43.00 Florida 13 2699 59 42.36 Wisconsin 12 2491 55 42.33 Oklahoma 13 2726 61 41.97 Vanderbilt 13 2450 51 41.80 Mississippi St. 12 1961 44 41.80 Georgia Southern 13 2479 58 41.50 Memphis 13 2043 47 41.36 Kentucky 12 1884 44 41.34 Southern Miss. 12 2714 61 41.25 Auburn 12 1741 41 41.24 South Carolina 13 2248 49 41.16 Purdue 12 2871 65 41.14 Virginia 12 2543 58 41.10 Oregon 14 2066 46 41.09 Texas A&M 13 2064 47 41.06 Wake Forest 12 2236 52 41.02 Maryland 12 2343 53 41.02 Oklahoma St. 12 2454 55 40.91 Hawaii 12 2182 49 40.67 Middle Tennessee 12 2335 54 40.48 San Diego St. 12 2699 60 40.35 Virginia Tech 13 2678 61 40.31 Utah St. 12 2339 55 40.29 Minnesota 13 2260 53 40.26 Notre Dame 16 2091 50 40.16 Iowa 13 2822 64 40.16 Tennessee 13 2329 53 40.13 UTSA 13 2250 56 40.09 Oregon St. 12 1570 34 40.03 Pittsburgh 13 2534 58 40.02 North Texas 13 1921 47 39.85 Tulane 14 1796 42 39.81 Jacksonville St. 14 2197 52 39.81 Charlotte 12 2348 55 39.75 Duke 13 3331 77 39.65 California 13 2579 57 39.65 NC State 13 2068 48 39.65 BYU 13 1592 38 39.63 Akron 12 2846 66 39.61 Arkansas St. 13 2483 58 39.59 Utah 12 2680 61 39.48 Coastal Carolina 13 2260 56 39.45 Temple 12 3035 75 39.44 Buffalo 13 2783 67 39.40 UCLA 12 1832 43 39.30 Miami (Ohio) 14 2492 61 39.28 West Virginia 13 1530 36 39.28 Kennesaw St. 12 3407 76 39.26 Michigan St. 12 2094 45 39.22 Iowa St. 14 2280 54 39.15 Liberty 12 1801 42 39.14 Rutgers 13 2128 50 39.12 Miami 13 1111 26 39.12 FAU 12 2110 49 39.10 Indiana 13 1528 36 39.08 W. Kentucky 14 2350 55 39.02 Ohio St. 16 2042 49 39.00 UCF 12 1765 41 38.93 Penn St. 16 2213 53 38.89 TCU 13 1780 42 38.86 Houston 12 2391 57 38.82 Toledo 13 2475 60 38.78 Army 14 1000 25 38.76 E. Michigan 12 2129 51 38.73 W. Michigan 13 2138 53 38.72 Arizona 12 2077 48 38.56 Clemson 14 2473 61 38.48 Navy 13 2606 57 38.40 Louisiana-Lafayette 14 1411 36 38.39 Syracuse 13 1509 36 38.39 Air Force 12 1991 45 38.36 Colorado St. 13 2436 61 38.23 Wyoming 12 2665 66 38.23 Bowling Green 13 2040 50 38.22 Boise St. 14 2128 49 38.20 Uconn 13 2677 63 38.11 Washington St. 13 1714 41 38.07 Missouri 13 2047 49 38.04 Cincinnati 12 1791 42 38.02 Nevada 13 1935 48 37.92 Stanford 12 1900 45 37.87 Texas Tech 13 1984 47 37.83 Old Dominion 12 2772 68 37.76 Ohio 14 2432 60 37.75 Cent. Michigan 12 2326 57 37.68 San Jose St. 13 2422 58 37.64 UNLV 14 2394 55 37.62 LSU 13 1266 32 37.56 Illinois 13 1836 45 37.53 New Mexico St. 12 2802 63 37.44 Louisville 13 1653 41 37.44 SMU 14 1947 45 37.38 UAB 12 1801 42 37.26 Fresno St. 13 2369 59 37.22 Marshall 13 2423 57 37.21 East Carolina 13 2123 52 37.17 Rice 12 2529 63 37.08 Michigan 13 2365 55 37.04 Georgia Tech 13 2119 49 37.02 Louisiana-Monroe 12 2276 58 36.84 Northwestern 12 2459 58 36.84 Kansas St. 13 1990 47 36.83 Kent St. 12 3469 83 36.73 South Alabama 13 2143 54 36.72 North Carolina 13 2097 53 36.57 Texas 16 2080 51 36.43 Umass 12 2296 56 35.96 Tulsa 12 2988 71 35.94 James Madison 13 2117 53 35.94 Nebraska 13 2093 51 35.71 Colorado 13 2315 53 35.64 New Mexico 12 1750 41 35.63 Sam Houston St. 13 2716 66 35.53 FIU 12 2247 58 35.43 Texas State 13 1445 39 35.38 Arizona St. 14 1629 40 35.30 Appalachian St. 11 1620 40 35.25 Louisiana Tech 13 2663 67 35.06 Boston College 13 1864 51 35.04 Ball St. 12 2257 56 34.75 Troy 12 1676 47 34.66 N. Illinois 13 1677 45 34.62 Kansas 12 1421 34 34.26 Washington 13 1806 43 33.86 UTEP 12 2527 68 33.35 Georgia St. 12 2267 52 33.00

