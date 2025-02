Hilton Grand Vacations Tournament of Champions Par Scores

Friday At Lake Nona Golf & Country Club Orlando, Fla. Purse: $2 million Yardage: 6,624; Par: 72 Second Round A…

Friday

At Lake Nona Golf & Country Club

Orlando, Fla.

Purse: $2 million

Yardage: 6,624; Par: 72

Second Round

A Lim Kim 65-69—134 -10 Linn Grant 70-67—137 -7 Nelly Korda 71-67—138 -6 Leona Maguire 70-68—138 -6 Rio Takeda 70-68—138 -6 Jin Young Ko 69-70—139 -5 Lauren Coughlin 72-68—140 -4 Lydia Ko 73-67—140 -4 Pajaree Anannarukarn 70-71—141 -3 Celine Boutier 70-71—141 -3 Hannah Green 70-71—141 -3 Hyo Joo Kim 72-69—141 -3 Yuka Saso 70-71—141 -3 Rose Zhang 70-71—141 -3 Cheyenne Knight 70-72—142 -2 Minjee Lee 72-70—142 -2 Ayaka Furue 71-72—143 -1 Angel Yin 72-71—143 -1 Ashleigh Buhai 72-72—144 E Allisen Corpuz 72-72—144 E Brooke Henderson 72-72—144 E Amy Yang 72-72—144 E Hae-Ran Ryu 70-75—145 +1 Elizabeth Szokol 71-74—145 +1 Patty Tavatanakit 69-76—145 +1 Megan Khang 72-74—146 +2 Alexa Pano 72-74—146 +2 Chanettee Wannasaen 74-73—147 +3 Bailey Tardy 72-76—148 +4 Moriya Jutanugarn 75-75—150 +6 Jasmine Suwannapura 73-77—150 +6 Linnea Strom 75-76—151 +7

