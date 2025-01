Hero Dubai Desert Classic Par Scores

Sunday At Emirates Golf Club Dubai, United Arab Emirates Purse: $9 million Yardage: 7,428; Par: 72 Final Round Tyrrell Hatton,…

Sunday

At Emirates Golf Club

Dubai, United Arab Emirates

Purse: $9 million

Yardage: 7,428; Par: 72

Final Round

Tyrrell Hatton, England (1335), $1,486,699 71-65-68-69—273 -15 Daniel Hillier, New Zealand (889), $961,982 68-65-70-71—274 -14 Laurie Canter, England (500), $550,953 68-68-71-68—275 -13 Rory McIlroy, Northern Ireland (369), $404,032 70-71-69-66—276 -12 Niklas Norgaard Moller, Denmark (369), $404,032 71-68-71-66—276 -12 Tom McKibbin, Northern Ireland (260), $284,222 70-69-69-69—277 -11 Shaun Norris, South Africa (260), $284,222 69-67-72-69—277 -11 David Micheluzzi, Australia (189), $207,263 65-73-75-65—278 -10 Guido Migliozzi, Italy (189), $207,263 66-73-70-69—278 -10 Ryan Fox, New Zealand (143), $153,759 68-70-69-72—279 -9 Dylan Frittelli, South Africa (143), $156,759 73-68-67-71—279 -9 Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark (143), $156,759 72-71-70-66—279 -9 Patrick Reed, United States (143), $156,759 70-69-73-67—279 -9 Ricardo Gouveia, Portugal (120), $131,179 65-72-74-69—280 -8 Rasmus Hojgaard, Denmark (120), $131,179 71-66-72-71—280 -8 Ewen Ferguson, Scotland (112), $123,309 67-65-74-75—281 -7 Jordan Gumberg, United States (101), $111,065 72-71-71-68—282 -6 Calum Hill, Scotland (101), $111,065 67-74-67-74—282 -6 Min Woo Lee, Australia (101), $111,065 71-66-73-72—282 -6 Robert Macintyre, Scotland (101), $111,065 71-69-70-72—282 -6 Tommy Fleetwood, England (87), $94,886 71-68-74-70—283 -5 Julien Guerrier, France (87), $94,886 69-73-71-70—283 -5 Jacques Kruyswijk, South Africa (87), $94,886 73-70-73-67—283 -5 Keita Nakajima, Japan (87), $94,886 68-72-73-70—283 -5 Jayden Trey Schaper, South Africa (87), $94,886 71-73-67-72—283 -5 Jason Scrivener, Australia (87), $94,886 67-69-74-73—283 -5 Alexander Bjork, Sweden (75), $81,768 71-71-71-71—284 -4 Matthew Jordan, England (75), $81,768 71-73-72-68—284 -4 Joost Luiten, Netherlands (75), $81,768 72-70-74-68—284 -4 Connor Syme, Scotland (75), $81,768 71-70-76-67—284 -4 Marcus Armitage, England (64), $68,651 71-72-71-71—285 -3 Ivan Cantero Gutierrez, Spain (64), $68,651 70-70-73-72—285 -3 Francesco Laporta, Italy (64), $68,651 72-72-71-70—285 -3 Mike Lorenzo-Vera, France (64), $68,651 67-74-70-74—285 -3 Thorbjorn Olesen, Denmark (64), $68,651 70-67-74-74—285 -3 Sebastian Soderberg, Sweden (64), $68,651 74-70-68-73—285 -3 Todd Clements, England (53), $55,095 68-70-74-74—286 -2 Joel Girrbach, Switzerland (53), $55,095 72-71-73-70—286 -2 Casey Jarvis, South Africa (53), $55,095 68-72-72-74—286 -2 Alexander Knappe, Germany (53), $55,095 76-66-72-72—286 -2 Adam Scott, Australia (53), $55,095 71-71-69-75—286 -2 Johannes Veerman, United States (53), $55,095 68-70-72-76—286 -2 Akshay Bhatia, United States (0), $55,095 69-73-73-71—286 -2 Preston Summerhays, United States 70-71-75-70—286 -2 Maximilian Kieffer, Germany (41), $42,852 70-74-71-72—287 -1 Romain Langasque, France (41), $42,852 74-69-73-71—287 -1 Richie Ramsay, Scotland (41), $42,852 70-71-73-73—287 -1 David Ravetto, France (41), $42,852 68-76-76-67—287 -1 Matt Wallace, England (41), $42,852 70-72-70-75—287 -1 Bernd Wiesberger, Austria (41), $42,852 69-71-77-70—287 -1 Robin Williams, South Africa (41), $42,852 68-69-80-70—287 -1 Kiradech Aphibarnrat, Thailand (31), $31,920 70-71-75-72—288 E Dan Bradbury, England (31), $31,920 71-70-75-72—288 E Louis De Jager, South Africa (31), $31,920 69-70-73-76—288 E Hao-Tong Li, China (31), $31,920 70-71-70-77—288 E Marcel Schneider, Germany (31), $31,920 70-73-73-72—288 E Tom Vaillant, France (31), $31,920 72-72-72-72—288 E Nacho Elvira, Spain (23), $25,361 72-68-75-74—289 +1 Alfredo Garcia-Heredia, Spain (23), $25,361 72-68-76-73—289 +1 Richard Mansell, England (23), $25,361 70-69-74-76—289 +1 Adrian Otaegui, United Arab Emirates (23), $25,361 73-71-72-73—289 +1 Marcel Siem, Germany (23), $25,361 70-71-76-72—289 +1 Elvis Smylie, Australia (23), $25,361 74-68-72-75—289 +1 Andy Sullivan, England (23), $25,361 70-73-75-71—289 +1 Jens Dantorp, Sweden (19), $20,989 70-74-74-72—290 +2 Nicolai Hojgaard, Denmark (19), $20,989 72-72-72-74—290 +2 Jordan L. Smith, England (19), $20,989 72-72-70-76—290 +2 Joe Dean, England (16), $18,365 72-72-72-75—291 +3 Angel Hidalgo, Spain (16), $18,365 71-71-75-74—291 +3 Jeong-Weon Ko, France (16), $18,365 73-69-78-71—291 +3 Adam Bresnu, Morocco 73-69-72-77—291 +3 Nicolas Colsaerts, Belgium (14), $16,616 70-74-72-76—292 +4 David Ford, United States 65-75-70-82—292 +4 Ugo Coussaud, France (12), $13,115 73-67-77-76—293 +5 Jannik De Bruyn, Germany (12), $13,115 71-68-79-75—293 +5 Daniel Gavins, England (12), $13,115 70-74-72-77—293 +5 Sam Bairstow, England (10), $13,107 72-71-73-80—296 +8 Fabrizio Zanotti, Paraguay (10), $13,107 75-69-78-74—296 +8 Grant Forrest, Scotland (8), $13,103 72-71-76-83—302 +14

