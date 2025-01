Farmers Insurance Open Par Scores

Saturday La Jolla, Calif. a-Torrey Pines – South (Host Course) 7,765 yards; Par 72 b-Torrey Pines – North 7,258 yards;…

Saturday

La Jolla, Calif.

a-Torrey Pines – South (Host Course)

7,765 yards; Par 72

b-Torrey Pines – North

7,258 yards; Par 72

Purse: $9.3 million

Final Round

Note: Tournament is played on two courses.

Harris English (500), $1,674,000 68b-73a-66a-73a—280 -8 Sam Stevens (300), $1,013,700 69a-73b-71a-68a—281 -7 Andrew Novak (190), $641,700 70b-72a-66a-74a—282 -6 Sungjae Im (123), $418,500 69a-71b-72a-71a—283 -5 Kris Ventura (123), $418,500 68b-73a-71a-71a—283 -5 Hayden Springer (100), $337,125 65b-75a-73a-71a—284 -4 Will Gordon (88), $302,250 69b-72a-75a-69a—285 -3 Taylor Pendrith (88), $302,250 69b-75a-70a-71a—285 -3 Joel Dahmen (68), $225,525 69b-72a-70a-75a—286 -2 Lanto Griffin (68), $225,525 66b-72a-73a-75a—286 -2 Lee Hodges (68), $225,525 67a-76b-73a-70a—286 -2 Kyoung-Hoon Lee (68), $225,525 67a-76b-68a-75a—286 -2 Greyson Sigg (68), $225,525 69b-73a-70a-74a—286 -2 Danny Willett (68), $225,525 70b-75a-70a-71a—286 -2 Keegan Bradley (46), $132,732 69b-75a-70a-73a—287 -1 Ricky Castillo (46), $132,732 67b-75a-70a-75a—287 -1 Thomas Detry (46), $132,732 71a-71b-71a-74a—287 -1 Ryan Gerard (46), $132,732 69b-74a-74a-70a—287 -1 Beau Hossler (46), $132,732 70b-73a-72a-72a—287 -1 Aldrich Potgieter (46), $132,732 66b-76a-67a-78a—287 -1 J.J. Spaun (46), $132,732 73a-72b-71a-71a—287 -1 Kevin Streelman (46), $132,732 72b-73a-71a-71a—287 -1 Sami Valimaki (46), $132,732 68b-75a-73a-71a—287 -1 Luke Clanton (0), $0 70b-72a-72a-73a—287 -1 Wesley Bryan (31), $74,068 68b-73a-71a-76a—288 E Chris Gotterup (31), $74,068 71a-69b-73a-75a—288 E Charley Hoffman (31), $74,068 70b-75a-71a-72a—288 E Matteo Manassero (31), $74,068 70a-73b-70a-75a—288 E Sam Ryder (31), $74,068 71a-74b-71a-72a—288 E Adam Schenk (31), $74,068 69b-75a-71a-73a—288 E Matti Schmid (31), $74,068 71a-72b-68a-77a—288 E Aaron Baddeley (21), $52,080 67b-77a-70a-75a—289 +1 Zac Blair (21), $52,080 66b-78a-70a-75a—289 +1 Jason Day (21), $52,080 74a-69b-70a-76a—289 +1 Jake Knapp (21), $52,080 71b-73a-71a-74a—289 +1 Hideki Matsuyama (21), $52,080 68a-75b-70a-76a—289 +1 Andrew Putnam (21), $52,080 67b-76a-72a-74a—289 +1 Brandt Snedeker (21), $52,080 72b-72a-68a-77a—289 +1 Vince Whaley (21), $52,080 73a-71b-70a-75a—289 +1 Vincent Norrman (16), $41,385 69b-76a-73a-72a—290 +2 Norman Xiong (16), $41,385 68a-74b-75a-73a—290 +2 Ludvig Aberg (12), $33,945 63b-75a-74a-79a—291 +3 Garrick Higgo (12), $33,945 70b-75a-72a-74a—291 +3 Chan Kim (12), $33,945 68a-77b-70a-76a—291 +3 Isaiah Salinda (12), $33,945 68b-75a-75a-73a—291 +3 Jhonattan Vegas (12), $33,945 70a-72b-71a-78a—291 +3 Danny Walker (12), $33,945 65a-74b-78a-74a—291 +3 Max Greyserman (9), $25,482 71b-73a-74a-74a—292 +4 Zach Johnson (9), $25,482 66b-77a-71a-78a—292 +4 Chad Ramey (9), $25,482 70b-74a-75a-73a—292 +4 Antoine Rozner (9), $25,482 67b-76a-74a-75a—292 +4 Maverick McNealy (7), $22,646 70b-73a-73a-77a—293 +5 Mac Meissner (7), $22,646 69a-76b-73a-75a—293 +5 Sahith Theegala (7), $22,646 71b-73a-69a-80a—293 +5 Kevin Tway (7), $22,646 70b-74a-72a-77a—293 +5 Frankie Capan (5), $21,390 73a-71b-74a-76a—294 +6 Luke List (5), $21,390 69b-75a-69a-81a—294 +6 Taylor Moore (5), $21,390 74a-71b-69a-80a—294 +6 John Pak (5), $21,390 67b-78a-74a-75a—294 +6 Patrick Rodgers (5), $21,390 71a-71b-76a-76a—294 +6 Jackson Suber (5), $21,390 73b-69a-75a-77a—294 +6 Jackson Koivun (0), $0 68a-76b-72a-78a—294 +6 Steven Fisk (4), $20,553 69b-76a-75a-75a—295 +7 Noah Goodwin (4), $20,553 67b-75a-72a-81a—295 +7 Harry Higgs (4), $20,553 73b-72a-70a-80a—295 +7 Cristobal Del Solar (4), $20,088 68a-77b-74a-77a—296 +8 William Mouw (4), $20,088 73a-72b-75a-76a—296 +8 Eric Cole (3), $19,716 70b-71a-79a-77a—297 +9 Mark Hubbard (3), $19,716 71a-72b-75a-79a—297 +9 Chandler Phillips (3), $19,437 71b-74a-78a-79a—302 +14

