Bapco Energies Bahrain Championship Scores

Callum Tarren, England 64-67—131 Daniel Brown, England 68-65—133 Andrea Pavan, Italy 68-65—133 Pablo Larrazabal, Spain 66-68—134 Tapio Pulkkanen, Finland 66-69—135 Jorge Campillo, Spain 70-66—136 Jeong-Weon Ko, France 71-65—136 Joakim Lagergren, Sweden 67-69—136 Francesco Laporta, Italy 70-66—136 Brandon Robinson-Thompson, England 61-75—136 Laurie Canter, England 68-69—137 Ivan Cantero Gutierrez, Spain 73-64—137 Nicolas Colsaerts, Belgium 68-69—137 Martin Couvra, France 66-71—137 Dan Bradbury, England 70-68—138 Richie Ramsay, Scotland 66-72—138 Marcel Schneider, Germany 69-69—138 Bernd Wiesberger, Austria 70-68—138 Rafa Cabrera Bello, Spain 67-72—139 Aaron Cockerill, Canada 71-68—139 Adrien Dumont De Chassart, Belgium 69-70—139 Ross Fisher, England 67-72—139 Jacques Kruyswijk, South Africa 71-68—139 Mikael Lindberg, Sweden 69-70—139 Patrick Reed, United States 71-68—139 Kristoffer Reitan, Norway 70-69—139 Jason Scrivener, Australia 69-70—139 Connor Syme, Scotland 69-70—139 Veer Ahlawat, India 70-70—140 George Coetzee, South Africa 70-70—140 Joe Dean, England 73-67—140 Manuel Elvira, Spain 69-71—140 Ricardo Gouveia, Portugal 69-71—140 Gavin Green, Malaysia 68-72—140 Julien Guerrier, France 74-66—140 Casey Jarvis, South Africa 72-68—140 Zihao Jin, China 70-70—140 Joost Luiten, Netherlands 71-69—140 Adrian Otaegui, United Arab Emirates 72-68—140 Corey Shaun, United States 69-71—140 Sebastian Soderberg, Sweden 69-71—140 Andy Sullivan, England 71-69—140 Louis De Jager, South Africa 71-70—141 Wenyi Ding, China 68-73—141 Deon Germishuys, South Africa 71-70—141 Daniel Hillier, New Zealand 70-71—141 Scott Jamieson, Scotland 70-71—141 Kazuma Kobori, New Zealand 68-73—141 Romain Langasque, France 68-73—141 David Puig, Spain 69-72—141 Jack Senior, England 68-73—141 Sam Bairstow, England 70-72—142 Jens Dantorp, Sweden 70-72—142 Grant Forrest, Scotland 73-69—142 Joel Girrbach, Switzerland 73-69—142 Jordan Gumberg, United States 71-71—142 Padraig Harrington, Ireland 71-71—142 Minkyu Kim, South Korea 70-72—142 Hao-Tong Li, China 73-69—142 David Micheluzzi, Australia 69-73—142 Joel Moscatel, Spain 72-70—142 Yannik Paul, Germany 74-68—142 Conor Purcell, Ireland 71-71—142 Marcel Siem, Germany 68-74—142 Jordan L. Smith, England 75-67—142 Dale Whitnell, England 74-68—142 Brandon Wu, United States 71-71—142 Fabrizio Zanotti, Paraguay 74-68—142 Andrew Wilson, England 72-WD Yaseen Le Falher, Bahrain 87-DQ

Missed Cut

Marcus Armitage, England 70-73—143 Lucas Bjerregaard, Denmark 71-72—143 Guido Migliozzi, Italy 71-72—143 Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 70-73—143 Pierre Pineau, France 68-75—143 Kiradech Aphibarnrat, Thailand 75-69—144 Hamish Brown, Denmark 76-68—144 Todd Clements, England 72-72—144 Jannik De Bruyn, Germany 75-69—144 Alex Fitzpatrick, England 72-72—144 Dylan Frittelli, South Africa 70-74—144 Alfredo Garcia-Heredia, Spain 73-71—144 Angel Hidalgo, Spain 74-70—144 Ryggs Johnston, United States 73-71—144 Robert Karlsson, Sweden 75-69—144 Yuto Katsuragawa, Japan 70-74—144 Jacob Skov Olesen, Denmark 73-71—144 David Ravetto, France 74-70—144 Matthias Schwab, Austria 69-75—144 Jimmy Walker, United States 71-73—144 Ugo Coussaud, France 72-73—145 Simon Forsstrom, Sweden 72-73—145 Daniel Gale, Australia 76-69—145 Matthew Jordan, England 68-77—145 Marcus Kinhult, Sweden 71-74—145 Troy Merritt, United States 73-72—145 John Parry, England 72-73—145 Brandon Stone, South Africa 75-70—145 Aadam Syed, Pakistan 73-72—145 Johannes Veerman, United States 74-71—145 Richard Mansell, England 72-74—146 Jayden Trey Schaper, South Africa 75-71—146 Ryan Van Velzen, South Africa 75-71—146 Alejandro Del Rey, Spain 76-71—147 Ewen Ferguson, Scotland 72-75—147 Daniel Gavins, England 71-76—147 Oliver Lindell, Finland 68-79—147 Benjamin Schmidt, England 73-74—147 Callum Shinkwin, England 72-75—147 Thomas Sloman, England 73-74—147 Nicolai Von Dellingshausen, Germany 74-73—147 Thomas Aiken, South Africa 78-70—148 Sean Crocker, United States 72-76—148 Nacho Elvira, Spain 73-75—148 Thorbjorn Olesen, Denmark 75-73—148 Angel Ayora Fanegas, Spain 74-75—149 Benjamin Hebert, France 74-75—149 Matthew Southgate, England 76-73—149 Richard Sterne, South Africa 77-72—149 Tom Vaillant, France 73-76—149 Darren Fichardt, South Africa 77-73—150 Jeff Winther, Denmark 75-75—150 Keita Nakajima, Japan 76-75—151 Darius Van Driel, Netherlands 77-74—151 Robin Williams, South Africa 75-76—151 Maximilian Kieffer, Germany 79-73—152 Alexander Levy, France 79-73—152 Mike Lorenzo-Vera, France 79-74—153 Khalifa Alkaabi, Bahrain 75-79—154 Matthew Baldwin, England 78-78—156 Ali Alkowari, Bahrain 90-83—173

