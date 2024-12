Nedbank Golf Challenge Par Scores

Friday At Gary Player Country Club Sun City, South Africa Purse: $6 million Yardage: 7,819; Par: 72 Second Round Julien…

Friday

At Gary Player Country Club

Sun City, South Africa

Purse: $6 million

Yardage: 7,819; Par: 72

Second Round

Julien Guerrier, France 71-68—139 -5 Romain Langasque, France 70-70—140 -4 Ockie Strydom, South Africa 67-73—140 -4 Max Homa, United States 66-75—141 -3 Matthew Jordan, England 69-72—141 -3 Andy Sullivan, England 69-72—141 -3 Johannes Veerman, United States 70-71—141 -3 Christiaan Bezuidenhout, South Africa 70-72—142 -2 Laurie Canter, England 73-69—142 -2 Frederic Lacroix, France 72-70—142 -2 Paul Waring, England 72-70—142 -2 Francesco Laporta, Italy 73-70—143 -1 Thorbjorn Olesen, Denmark 69-74—143 -1 Aldrich Potgieter, South Africa 73-70—143 -1 Elvis Smylie, Australia 71-72—143 -1 Todd Clements, England 71-73—144 E Mackenzie Hughes, Canada 71-73—144 E Pablo Larrazabal, Spain 69-75—144 E Jordan L. Smith, England 72-72—144 E Robin Williams, South Africa 70-74—144 E Wenyi Ding, China 71-74—145 +1 Ewen Ferguson, Scotland 71-74—145 +1 Angel Hidalgo, Spain 72-73—145 +1 Daniel Hillier, New Zealand 72-73—145 +1 Sam Bairstow, England 72-74—146 +2 Dan Bradbury, England 71-75—146 +2 Daniel Brown, England 71-75—146 +2 Joe Dean, England 78-68—146 +2 Nicolai Hojgaard, Denmark 73-73—146 +2 Yuto Katsuragawa, Japan 72-74—146 +2 Thriston Lawrence, South Africa 71-75—146 +2 David Ravetto, France 77-69—146 +2 Brandon Stone, South Africa 74-72—146 +2 Jesper Svensson, Sweden 76-70—146 +2 Will Zalatoris, United States 74-72—146 +2 Jorge Campillo, Spain 75-72—147 +3 Thomas Detry, Belgium 76-71—147 +3 Alex Fitzpatrick, England 71-76—147 +3 Dylan Frittelli, South Africa 76-71—147 +3 Guido Migliozzi, Italy 76-71—147 +3 Niklas Norgaard Moller, Denmark 71-76—147 +3 Adrian Otaegui, Spain 73-74—147 +3 Sebastian Soderberg, Sweden 75-72—147 +3 Corey Conners, Canada 72-76—148 +4 Connor Syme, Scotland 76-72—148 +4 Erik Van Rooyen, South Africa 75-73—148 +4 Ugo Coussaud, France 70-79—149 +5 Nacho Elvira, Spain 73-76—149 +5 Matteo Manassero, Italy 74-75—149 +5 Danny Willett, England 73-76—149 +5 Aaron Cockerill, Canada 76-74—150 +6 Calum Hill, Scotland 78-72—150 +6 Alexander Bjork, Sweden 78-73—151 +7 Grant Forrest, Scotland 77-74—151 +7 Simon Forsstrom, Sweden 72-79—151 +7 Marcel Siem, Germany 72-79—151 +7 Dale Whitnell, England 76-75—151 +7 Bernd Wiesberger, Austria 76-75—151 +7 Ryggs Johnston, United States 75-77—152 +8 Tom McKibbin, Northern Ireland 77-75—152 +8 Sami Valimaki, Finland 79-73—152 +8 Jordan Gumberg, United States 72-81—153 +9 Darius Van Driel, Netherlands 76-77—153 +9 Ryan Van Velzen, South Africa 79-74—153 +9 Daniel Gavins, England 78-76—154 +10 Ryo Hisatsune, Japan 76-78—154 +10

