NCAA FBS Team Total Offense

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg Miami 12 850 6459 538.2 Mississippi 12 863 6257 521.4 North Texas 12 878 5864 488.7 New Mexico 12 847 5811 484.2 Texas State 12 878 5685 473.8 Boise St. 13 895 6112 470.2 Utah St. 12 880 5612 467.7 Tennessee 12 888 5551 462.6 Texas Tech 12 939 5517 459.8 Syracuse 12 940 5473 456.1 Clemson 13 939 5914 454.9 Louisville 12 795 5459 454.9 Arkansas 12 842 5412 451.0 Oregon 13 889 5848 449.8 Penn St. 13 856 5832 448.6 UCF 12 827 5373 447.8 UTSA 12 935 5369 447.4 Texas 13 927 5790 445.4 Jacksonville St. 13 892 5777 444.4 SMU 13 905 5760 443.1 Memphis 12 871 5305 442.1 Washington St. 12 795 5285 440.4 Southern Cal 12 830 5284 440.3 Indiana 12 791 5265 438.8 South Alabama 12 777 5224 435.3 Liberty 11 775 4780 434.5 Baylor 12 820 5214 434.5 East Carolina 12 831 5194 432.8 LSU 12 846 5185 432.1 TCU 12 821 5182 431.8 Louisiana-Lafayette 13 835 5611 431.6 Auburn 12 773 5153 429.4 Georgia Tech 12 834 5125 427.1 Appalachian St. 11 779 4694 426.7 UNLV 13 872 5535 425.8 Ohio St. 12 749 5082 423.5 North Carolina 12 846 5081 423.4 Arizona St. 13 876 5502 423.2 Alabama 12 780 5073 422.8 Notre Dame 12 754 5055 421.2 Tulane 13 839 5476 421.2 Kansas 12 766 5050 420.8 Cincinnati 12 822 5046 420.5 South Florida 12 865 5017 418.1 Kansas St. 12 772 5007 417.2 Iowa St. 13 923 5412 416.3 Georgia 13 881 5378 413.7 South Carolina 12 826 4911 409.2 James Madison 12 833 4905 408.8 San Jose St. 12 782 4880 406.7 Pittsburgh 12 822 4872 406.0 Texas A&M 12 815 4840 403.3 Old Dominion 12 814 4828 402.3 Uconn 12 842 4808 400.7 Ohio 13 845 5191 399.3 Army 12 758 4771 397.6 Colorado 12 781 4771 397.6 FAU 12 808 4771 397.6 West Virginia 12 825 4748 395.7 BYU 12 771 4721 393.4 UAB 12 837 4710 392.5 Missouri 12 856 4688 390.7 Oregon St. 12 844 4687 390.6 Tulsa 12 889 4676 389.7 Georgia St. 12 814 4668 389.0 Maryland 12 864 4635 386.2 Arkansas St. 12 866 4631 385.9 Washington 12 772 4604 383.7 N. Illinois 12 854 4601 383.4 Coastal Carolina 12 774 4597 383.1 California 12 827 4596 383.0 Colorado St. 12 779 4588 382.3 Marshall 13 842 4968 382.2 Rutgers 12 844 4574 381.2 Virginia Tech 12 783 4558 379.8 W. Kentucky 13 851 4917 378.2 E. Michigan 12 893 4534 377.8 Mississippi St. 12 787 4526 377.2 Nevada 13 828 4889 376.1 Navy 11 663 4135 375.9 Florida 12 724 4501 375.1 W. Michigan 12 746 4493 374.4 Oklahoma St. 12 808 4488 374.0 NC State 12 751 4483 373.6 Wake Forest 12 848 4448 370.7 Troy 12 776 4442 370.2 Bowling Green 12 770 4427 368.9 Boston College 12 792 4402 366.8 Toledo 12 814 4398 366.5 Hawaii 12 820 4390 365.8 Illinois 12 748 4386 365.5 Georgia Southern 12 817 4369 364.1 Virginia 12 833 4331 360.9 Nebraska 12 820 4315 359.6 Buffalo 12 805 4261 355.1 Sam Houston St. 12 847 4256 354.7 Arizona 12 772 4245 353.8 Rice 12 779 4237 353.1 Middle Tennessee 12 763 4219 351.6 Wisconsin 12 787 4204 350.3 FIU 12 735 4200 350.0 Miami (Ohio) 13 753 4537 349.0 Ball St. 12 812 4173 347.8 Umass 12 810 4143 345.2 Fresno St. 12 759 4119 343.2 Louisiana Tech 12 849 4114 342.8 Duke 12 780 4098 341.5 Charlotte 12 743 4094 341.2 San Diego St. 12 799 4015 334.6 Michigan St. 12 747 4001 333.4 Akron 12 765 3993 332.8 Cent. Michigan 12 749 3988 332.3 Minnesota 12 749 3988 332.3 Iowa 12 705 3978 331.5 Kentucky 12 755 3965 330.4 Utah 12 761 3958 329.8 UCLA 12 736 3946 328.8 Wyoming 12 807 3927 327.2 Stanford 12 807 3887 323.9 Oklahoma 12 810 3874 322.8 New Mexico St. 12 816 3868 322.3 UTEP 12 803 3849 320.8 Vanderbilt 12 720 3833 319.4 Air Force 12 811 3765 313.8 Temple 12 797 3705 308.8 Louisiana-Monroe 12 702 3678 306.5 Purdue 12 676 3591 299.2 Michigan 12 728 3531 294.2 Houston 12 710 3450 287.5 Northwestern 12 746 3413 284.4 Southern Miss. 12 730 3406 283.8 Florida St. 12 733 3243 270.2 Kennesaw St. 12 749 3010 250.8 Kent St. 12 686 2799 233.2

