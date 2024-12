NCAA FBS Team Scoring Offense

Scoring Offense G FG Pts Avg Miami 12 17 530 44.2 Indiana 13 10 537 41.3 Boise St. 13 13…

Scoring Offense

G FG Pts Avg Miami 12 17 530 44.2 Indiana 13 10 537 41.3 Boise St. 13 13 508 39.1 Notre Dame 13 10 505 38.8 Texas Tech 12 21 463 38.6 Mississippi 12 23 450 37.5 Texas State 12 12 445 37.1 Washington St. 12 8 441 36.8 Louisville 12 18 439 36.6 SMU 14 24 511 36.5 Jacksonville St. 14 14 504 36.0 Ohio St. 13 9 468 36.0 Oregon 13 16 467 35.9 Memphis 13 17 464 35.7 Tennessee 13 20 464 35.7 Alabama 12 6 426 35.5 UNLV 14 27 495 35.4 Tulane 14 13 491 35.1 Clemson 14 18 486 34.7 Baylor 12 13 416 34.7 Colorado 12 12 414 34.5 South Alabama 13 17 447 34.4 North Texas 12 11 408 34.0 Penn St. 14 15 475 33.9 Texas 14 15 475 33.9 New Mexico 12 13 402 33.5 TCU 12 13 401 33.4 James Madison 13 18 433 33.3 Georgia 13 20 431 33.2 UTSA 13 24 431 33.2 Arizona St. 13 9 430 33.1 Louisiana-Lafayette 13 28 430 33.1 Syracuse 12 12 391 32.6 East Carolina 12 14 390 32.5 North Carolina 12 16 388 32.3 Uconn 12 18 388 32.3 Navy 12 5 386 32.2 Utah St. 12 10 383 31.9 Marshall 13 18 414 31.8 Pittsburgh 12 18 382 31.8 South Carolina 12 14 379 31.6 South Florida 12 12 377 31.4 Army 13 10 408 31.4 BYU 12 21 369 30.8 Liberty 11 10 338 30.7 UCF 12 9 365 30.4 Texas A&M 12 19 364 30.3 Arkansas 12 14 363 30.2 Iowa St. 13 21 393 30.2 Kansas St. 12 16 357 29.8 Southern Cal 12 14 357 29.8 Kansas 12 12 356 29.7 Virginia Tech 12 15 356 29.7 LSU 12 22 352 29.3 Ohio 14 13 410 29.3 Boston College 12 3 351 29.2 NC State 12 19 350 29.2 West Virginia 13 13 379 29.2 Buffalo 12 15 349 29.1 Georgia Tech 12 13 349 29.1 Missouri 12 22 349 29.1 W. Michigan 13 13 376 28.9 Illinois 12 18 347 28.9 Coastal Carolina 13 16 373 28.7 Florida 13 18 368 28.3 Georgia Southern 13 15 364 28.0 Iowa 12 19 336 28.0 Old Dominion 12 11 336 28.0 Rutgers 12 13 335 27.9 Auburn 12 12 333 27.8 San Jose St. 12 9 330 27.5 Oklahoma St. 12 12 326 27.2 Duke 12 15 322 26.8 Bowling Green 12 18 321 26.8 Toledo 12 13 320 26.7 Vanderbilt 12 18 320 26.7 Appalachian St. 11 11 293 26.6 FIU 12 8 316 26.3 Minnesota 12 19 316 26.3 UAB 12 21 314 26.2 Fresno St. 13 13 339 26.1 Troy 12 11 312 26.0 E. Michigan 12 20 311 25.9 FAU 12 10 311 25.9 Mississippi St. 12 10 310 25.8 Wake Forest 12 16 308 25.7 Ball St. 12 13 304 25.3 Cincinnati 12 16 302 25.2 California 13 25 326 25.1 Colorado St. 12 13 300 25.0 Tulsa 12 10 300 25.0 W. Kentucky 14 18 349 24.9 Arkansas St. 12 20 298 24.8 N. Illinois 13 17 319 24.5 Oklahoma 12 16 292 24.3 Oregon St. 12 10 291 24.2 Georgia St. 12 16 286 23.8 Nebraska 12 13 286 23.8 Sam Houston St. 13 14 309 23.8 Charlotte 12 16 284 23.7 Maryland 12 11 284 23.7 Utah 12 19 283 23.6 Nevada 13 5 300 23.1 Stanford 12 14 274 22.8 Virginia 12 18 272 22.7 Miami (Ohio) 13 24 294 22.6 Cent. Michigan 12 16 271 22.6 Wisconsin 12 12 271 22.6 Umass 12 13 270 22.5 Washington 12 18 270 22.5 Hawaii 12 12 268 22.3 Michigan 12 17 267 22.2 Louisiana Tech 12 13 266 22.2 Rice 12 12 266 22.2 Arizona 12 18 261 21.8 New Mexico St. 12 18 259 21.6 San Diego St. 12 14 256 21.3 Louisiana-Monroe 12 14 252 21.0 Kentucky 12 15 247 20.6 Akron 12 13 245 20.4 Temple 12 16 235 19.6 UTEP 12 10 234 19.5 Michigan St. 12 19 232 19.3 Wyoming 12 15 232 19.3 Air Force 12 9 227 18.9 UCLA 12 20 221 18.4 Middle Tennessee 12 9 217 18.1 Northwestern 12 17 214 17.8 Kennesaw St. 12 14 198 16.5 Purdue 12 9 189 15.8 Florida St. 12 14 185 15.4 Southern Miss. 12 10 183 15.2 Houston 12 10 168 14.0 Kent St. 12 5 167 13.9

