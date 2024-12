NCAA FBS Team Net Punting

Net Punting G Yds Punts Net Florida St. 12 2771 57 45.12 Southern Cal 12 1977 41 45.07 Georgia 12…

Net Punting

G Yds Punts Net Florida St. 12 2771 57 45.12 Southern Cal 12 1977 41 45.07 Georgia 12 1784 38 44.29 Mississippi 12 1572 34 43.85 Baylor 12 2034 42 43.67 Alabama 12 2155 48 43.48 Florida 12 2573 56 43.04 South Florida 12 2872 64 42.69 Arkansas 12 1662 37 42.43 Wisconsin 12 2491 55 42.33 Oklahoma 12 2617 58 42.26 Vanderbilt 12 2255 47 42.23 Georgia Southern 12 2311 54 41.80 Mississippi St. 12 1961 44 41.80 Kentucky 12 1884 44 41.34 Southern Miss. 12 2714 61 41.25 Memphis 12 1955 45 41.24 Auburn 12 1741 41 41.24 Purdue 12 2871 65 41.14 Oregon 12 1574 34 41.12 Virginia 12 2543 58 41.10 South Carolina 12 2143 47 41.02 Wake Forest 12 2236 52 41.02 Maryland 12 2343 53 41.02 Texas A&M 12 1895 43 40.95 Oklahoma St. 12 2454 55 40.91 Pittsburgh 12 2321 53 40.89 Hawaii 12 2182 49 40.67 Virginia Tech 12 2437 55 40.60 Middle Tennessee 12 2335 54 40.48 Indiana 12 1326 30 40.47 Tennessee 12 2043 46 40.39 San Diego St. 12 2699 60 40.35 Liberty 11 1572 36 40.31 Utah St. 12 2339 55 40.29 California 12 2296 51 40.24 North Texas 12 1794 44 40.18 Jacksonville St. 12 1892 46 40.04 Iowa 12 2654 60 40.03 Oregon St. 12 1570 34 40.03 Minnesota 12 2163 51 39.94 Ohio St. 12 1419 34 39.82 Tulane 12 1597 37 39.81 Notre Dame 12 1552 37 39.78 UTSA 12 2155 54 39.78 NC State 12 1994 46 39.76 Charlotte 12 2348 55 39.75 Syracuse 12 1469 34 39.62 Akron 12 2846 66 39.61 Buffalo 12 2657 64 39.59 BYU 12 1548 37 39.51 Utah 12 2680 61 39.48 Temple 12 3035 75 39.44 Duke 12 3115 72 39.40 Arkansas St. 12 2349 55 39.36 Bowling Green 12 1958 48 39.35 West Virginia 12 1441 34 39.35 UCLA 12 1832 43 39.30 Kennesaw St. 12 3407 76 39.26 Michigan St. 12 2094 45 39.22 Louisiana-Lafayette 12 995 25 39.12 Toledo 12 2287 55 39.11 FAU 12 2110 49 39.10 Iowa St. 12 2063 49 38.98 UCF 12 1765 41 38.93 Miami 12 1067 25 38.92 Miami (Ohio) 12 2177 54 38.87 Washington St. 12 1672 40 38.82 Houston 12 2391 57 38.82 Coastal Carolina 12 1938 49 38.78 W. Kentucky 12 1982 46 38.74 E. Michigan 12 2129 51 38.73 Clemson 12 2053 50 38.68 Colorado St. 12 2322 58 38.66 Rutgers 12 1950 46 38.65 Boise St. 12 1688 38 38.58 W. Michigan 12 1973 49 38.57 Penn St. 12 1518 37 38.57 Arizona 12 2077 48 38.56 TCU 12 1649 39 38.49 Army 11 914 23 38.48 Navy 11 2254 49 38.43 UNLV 12 1741 40 38.40 Air Force 12 1991 45 38.36 Wyoming 12 2665 66 38.23 Missouri 12 1824 44 38.11 Ohio 12 2219 54 38.06 Cincinnati 12 1791 42 38.02 Nevada 13 1935 48 37.92 Arizona St. 12 1442 35 37.91 Stanford 12 1900 45 37.87 SMU 12 1497 34 37.79 Old Dominion 12 2772 68 37.76 Uconn 12 2502 59 37.71 Cent. Michigan 12 2326 57 37.68 LSU 12 1231 31 37.65 Illinois 12 1726 42 37.60 Kansas St. 12 1804 43 37.49 San Jose St. 12 2128 52 37.48 Colorado 12 2145 49 37.45 New Mexico St. 12 2802 63 37.44 Fresno St. 12 2241 56 37.29 Texas Tech 12 1809 43 37.28 UAB 12 1801 42 37.26 Marshall 12 2224 52 37.25 East Carolina 12 2087 51 37.20 Michigan 12 2088 49 37.10 Rice 12 2529 63 37.08 South Alabama 12 2068 52 36.88 Georgia Tech 12 1994 46 36.85 Louisiana-Monroe 12 2276 58 36.84 Northwestern 12 2459 58 36.84 Louisville 12 1391 35 36.74 Kent St. 12 3469 83 36.73 North Carolina 12 1867 47 36.55 Nebraska 12 2046 49 36.20 Umass 12 2296 56 35.96 Tulsa 12 2988 71 35.94 James Madison 12 1973 49 35.94 New Mexico 12 1750 41 35.63 Sam Houston St. 12 2416 59 35.56 FIU 12 2247 58 35.43 Appalachian St. 11 1620 40 35.25 Boston College 12 1834 50 35.14 Louisiana Tech 12 2520 64 35.09 Texas State 12 1326 36 35.03 N. Illinois 12 1625 43 35.02 Texas 12 1551 39 35.00 Ball St. 12 2257 56 34.75 Troy 12 1676 47 34.66 Kansas 12 1421 34 34.26 Washington 12 1585 37 34.24 Georgia St. 12 2267 52 33.00 UTEP 12 2498 68 32.93

