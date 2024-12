NCAA FBS Individual Total Offense

Total Offense G Plays Yds Yds Pg C.Ward, Miami 12 493 4319 359.9 J.Dart, Mississippi 12 474 4314 359.5 K.McCord,…

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg C.Ward, Miami 12 493 4319 359.9 J.Dart, Mississippi 12 474 4314 359.5 K.McCord, Syracuse 12 621 4268 355.7 C.Morris, North Texas 12 569 4016 334.7 J.Mateer, Washington St. 12 525 3965 330.4 D.Dampier, New Mexico 12 546 3934 327.8 S.Sanders, Colorado 12 545 3910 325.8 G.Nussmeier, LSU 12 524 3690 307.5 J.Hoover, TCU 12 482 3682 306.8 J.Aguilar, Appalachian St. 11 449 3209 291.7 O.McCown, UTSA 12 519 3473 289.4 C.Klubnik, Clemson 13 549 3761 289.3 D.Gabriel, Oregon 13 469 3750 288.5 F.Mendoza, California 11 474 3111 282.8 M.Moss, Southern Cal 9 383 2537 281.9 J.Milroe, Alabama 12 439 3371 280.9 S.Henigan, Memphis 12 523 3337 278.1 T.Green, Arkansas 12 501 3333 277.8 B.Morton, Texas Tech 12 521 3313 276.1 B.Edwards, Maryland 11 501 3031 275.5 G.Lopez, South Alabama 11 394 3024 274.9 C.Beck, Georgia 13 503 3556 273.5 P.Thorne, Auburn 11 429 2996 272.4 R.Becht, Iowa St. 13 511 3530 271.5 B.Sorsby, Cincinnati 12 495 3258 271.5 T.Huff, Jacksonville St. 13 474 3522 270.9 J.Kitna, UAB 8 361 2149 268.6 T.Shough, Louisville 12 431 3214 267.8 L.Sellers, South Carolina 11 421 2942 267.5 J.McCloud, Texas State 12 421 3191 265.9 N.Vattiato, Middle Tennessee 12 504 3169 264.1 G.Greene, West Virginia 10 402 2640 264.0 K.Jennings, SMU 13 437 3429 263.8 J.Retzlaff, BYU 12 440 3136 261.3 S.Petras, Utah St. 9 363 2350 261.1 E.Garbers, UCLA 11 446 2865 260.5 B.Wooldridge, Louisiana-Lafayette 10 330 2592 259.2 B.Schager, Hawaii 11 539 2850 259.1 P.Navarro, Ohio 12 412 3105 258.8 E.Holstein, Pittsburgh 10 371 2556 255.6 A.Johnson, Kansas St. 12 444 3065 255.4 B.Lewis, Nevada 12 469 3065 255.4 K.Rourke, Indiana 11 328 2802 254.7 S.Leavitt, Arizona St. 12 401 3046 253.8 T.Gleason, Toledo 11 423 2787 253.4 A.Barnett, James Madison 12 489 3039 253.2 B.Shapen, Mississippi St. 4 142 1010 252.5 C.Joseph, Old Dominion 9 336 2270 252.2 C.Snyder, E. Michigan 12 538 3007 250.6 W.Howard, Ohio St. 12 386 2991 249.2 H.King, Georgia Tech 10 351 2484 248.4 N.Fifita, Arizona 12 496 2975 247.9 E.Warner, Rice 11 468 2722 247.5 C.Veltkamp, W. Kentucky 12 459 2968 247.3 J.Raynor, Arkansas St. 12 520 2954 246.2 J.Garcia, East Carolina 6 221 1472 245.3 D.Allar, Penn St. 13 396 3173 244.1 K.Houser, East Carolina 8 252 1939 242.4 J.Daniels, Kansas 12 393 2901 241.8 K.Jefferson, UCF 5 169 1205 241.0 M.Murphy, Duke 12 440 2854 237.8 S.Robertson, Baylor 12 376 2853 237.8 D.Pavia, Vanderbilt 12 453 2849 237.4 Q.Ewers, Texas 11 394 2603 236.6 J.French, Georgia Southern 12 480 2835 236.2 N.Iamaleava, Tennessee 12 392 2830 235.8 K.Semonza, Ball St. 12 481 2819 234.9 R.Leonard, Notre Dame 12 417 2813 234.4 J.Criswell, North Carolina 11 389 2548 231.6 L.Altmyer, Illinois 12 421 2762 230.2 J.Zeno, UAB 4 155 916 229.0 E.Simon, Temple 9 395 2052 228.0 H.Bachmeier, Wake Forest 12 453 2734 227.8 M.Keene, Fresno St. 12 439 2712 226.0 M.Madsen, Boise St. 13 411 2938 226.0 A.Kaliakmanis, Rutgers 12 444 2692 224.3 K.Salter, Liberty 11 375 2465 224.1 K.Jenkins, FIU 12 379 2687 223.9 H.Williams, UNLV 12 385 2669 222.4 C.Bailey, NC State 11 364 2438 221.6 B.Finley, Akron 12 468 2656 221.3 A.Chiles, Michigan St. 12 420 2640 220.0 B.Cook, Missouri 11 362 2417 219.7 D.Mensah, Tulane 13 347 2855 219.6 A.Colandrea, Virginia 11 448 2402 218.4 A.Bowman, Oklahoma St. 11 364 2385 216.8 W.Rogers, Washington 11 345 2379 216.3 A.Daniels, Stanford 11 419 2369 215.4 M.Brosmer, Minnesota 12 441 2583 215.2 C.Bazelak, Bowling Green 12 398 2575 214.6 B.Horvath, Navy 11 285 2360 214.5 C.Ogbonna, Buffalo 12 424 2558 213.2 E.Vasko, Coastal Carolina 12 378 2557 213.1 B.Fowler-Nicolosi, Colorado St. 12 374 2547 212.2 C.Veilleux, Georgia St. 10 319 2121 212.1 T.Phommachanh, Umass 9 341 1907 211.9 D.Raiola, Nebraska 12 428 2538 211.5 D.Uiagalelei, Florida St. 5 193 1057 211.4 K.Drones, Virginia Tech 9 322 1899 211.0 B.Gabbert, Miami (Ohio) 13 405 2735 210.4 C.Fancher, FAU 9 311 1893 210.3 W.Eget, San Jose St. 11 295 2291 208.3 M.Reed, Texas A&M 10 305 2073 207.3 D.O’Neil, San Diego St. 11 403 2274 206.7 B.Daily, Army 12 377 2474 206.2 B.Braxton, Marshall 11 340 2234 203.1 H.Watson, Sam Houston St. 11 405 2221 201.9 E.Brown, San Jose St. 8 243 1598 199.8 T.Castellanos, Boston College 8 254 1560 195.0 B.Locke, Wisconsin 10 318 1940 194.0 J.Lausch, Northwestern 10 383 1927 192.7 A.Jeanty, Boise St. 13 344 2497 192.1 G.James, Boston College 5 153 958 191.6 F.Brock, Temple 3 130 569 189.7 J.Labas, Cent. Michigan 6 181 1133 188.8 M.Van Buren, Mississippi St. 10 325 1874 187.4 B.Gulbranson, Oregon St. 5 142 936 187.2 J.Arnold, Oklahoma 10 396 1865 186.5 D.Purdie, Charlotte 9 241 1672 185.8 G.Wilson, Old Dominion 3 114 554 184.7 B.Brown, South Florida 6 200 1105 184.2 S.Locklear, UTEP 10 313 1820 182.0 H.Wolff, W. Michigan 13 351 2307 177.5 I.Wilson, Utah 9 286 1557 173.0 J.Fagnano, Uconn 9 206 1530 170.0 P.Awad, New Mexico St. 7 220 1186 169.4 G.Mertz, Florida 5 112 847 169.4 E.Bullock, Louisiana Tech 11 334 1821 165.5 M.Caldwell, Troy 10 271 1655 165.5 B.Archie, South Florida 11 312 1816 165.1 G.McCoy, Oregon St. 10 261 1628 162.8 D.Bryson, Kennesaw St. 11 373 1787 162.5 H.Card, Purdue 10 294 1614 161.4 D.Rizk, UCF 6 147 958 159.7 J.Maiava, Southern Cal 6 146 955 159.2 E.Hampton, N. Illinois 11 299 1729 157.2 B.Vandagriff, Kentucky 11 308 1724 156.7 D.Lagway, Florida 11 203 1707 155.2 B.Barnes, Utah St. 9 194 1386 154.0 C.Weigman, Texas A&M 6 142 920 153.3 Z.Gibson, Georgia St. 7 194 1057 151.0 N.Evers, Uconn 8 257 1152 144.0 K.Francis, Tulsa 11 287 1567 142.5 C.Fields, Louisiana-Lafayette 7 113 985 140.7 D.Warren, Michigan 8 212 1118 139.8 O.Hampton, North Carolina 12 281 1660 138.3 T.Brooks, Texas Tech 11 286 1505 136.8 T.Ulatowski, Kent St. 10 237 1331 133.1 R.Harvey, UCF 12 233 1595 132.9 E.Crawford, Southern Miss. 8 217 1060 132.5 C.Skattebo, Arizona St. 12 264 1568 130.7 E.Svoboda, Wyoming 12 335 1555 129.6 K.Johnson, Iowa 12 240 1537 128.1 M.Brown, Charlotte 5 126 633 126.6 D.Sampson, Tennessee 12 256 1485 123.8 C.McNamara, Iowa 8 185 986 123.2 T.Stewart, Jacksonville St. 13 264 1601 123.2 C.Legas, Tulsa 11 241 1345 122.3 N.Yarnell, Pittsburgh 9 202 1081 120.1 K.Monangai, Rutgers 11 256 1279 116.3 Q.Cooley, Liberty 11 205 1254 114.0 M.Hawkins, Oklahoma 6 129 683 113.8 A.Armenta, Louisiana-Monroe 12 235 1351 112.6 A.Hardy, Louisiana-Monroe 12 237 1351 112.6 D.Giddens, Kansas St. 12 205 1343 111.9 D.Smith, Houston 9 198 1007 111.9 K.Anderson, Wyoming 9 142 1004 111.6 Z.Chriss, Houston 11 244 1212 110.2 M.Anderson, Memphis 12 219 1292 107.7 M.Cooper, San Diego St. 12 292 1274 106.2 M.Hughes, Tulane 13 257 1372 105.5 D.Neal, Kansas 12 219 1266 105.5 B.Tuten, Virginia Tech 11 183 1158 105.3 L.Kromenhoek, Florida St. 6 147 615 102.5 B.Washington, Baylor 10 170 1004 100.4 J.Hunter, Auburn 12 188 1201 100.1 T.Rodemaker, Southern Miss. 9 190 895 99.4 B.Glenn, Florida St. 7 149 694 99.1 B.Smith, SMU 13 217 1270 97.7 S.Earle, Marshall 9 177 872 96.9 J.James, Oregon 13 226 1253 96.4 C.Kiner, Cincinnati 12 204 1153 96.1 J.Holst, N. Illinois 6 114 576 96.0 W.Marks, Southern Cal 12 198 1133 94.4 S.Marucci, New Mexico St. 7 149 650 92.9 A.Tyus, Ohio 12 211 1111 92.6 R.Faison, Utah St. 12 198 1109 92.4 Q.Hayes, Air Force 10 169 921 92.1 A.Hankerson, Oregon St. 12 232 1082 90.2 I.Brown, Louisville 12 147 1074 89.5 T.Stewart, Bowling Green 10 160 890 89.0 E.Sanders, New Mexico 12 147 1063 88.6 J.Brown, UCF 9 119 788 87.6 D.Claiborne, Wake Forest 12 228 1048 87.3 K.Udoh, Army 13 179 1117 85.9 R.Browne, Purdue 8 126 687 85.9 L.Moss, Texas A&M 9 121 769 85.4 P.Mafah, Clemson 13 214 1106 85.1 J.Coleman, Washington 12 184 1011 84.2 D.Taylor, Troy 12 173 1010 84.2

