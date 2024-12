NCAA FBS Individual Receiving Yards Per Game

Receiving Yards Per Game G Ct ReYd RecYD T.Harris, Mississippi 8 60 1030 128.8 J.Royals, Utah St. 7 55 834…

Receiving Yards Per Game

G Ct ReYd RecYD T.Harris, Mississippi 8 60 1030 128.8 J.Royals, Utah St. 7 55 834 119.1 N.Nash, San Jose St. 12 104 1382 115.2 H.Fannin, Bowling Green 12 100 1341 111.8 T.McMillan, Arizona 12 84 1319 109.9 A.Armstrong, Arkansas 11 78 1140 103.6 E.Rivers, FIU 12 62 1172 97.7 T.Hunter, Colorado 12 92 1152 96.0 J.Pritchett, South Alabama 12 91 1127 93.9 X.Restrepo, Miami 12 69 1127 93.9 T.Felton, Maryland 12 96 1124 93.7 K.Robinson, Appalachian St. 9 53 840 93.3 J.Tyson, Arizona St. 12 75 1101 91.8 J.Higgins, Iowa St. 13 87 1183 91.0 D.Wright, Temple 9 61 792 88.0 D.Ross, Troy 12 76 1043 86.9 J.Bech, TCU 12 62 1034 86.2 K.Williams, Washington St. 12 60 1026 85.5 J.Kelly, Texas Tech 12 89 1023 85.2 C.Owen, Ohio 13 67 1105 85.0 J.Brooks, Louisville 12 61 1013 84.4 J.Noel, Iowa St. 13 73 1077 82.8 P.Bryant, Illinois 12 54 984 82.0 K.Lambert-Smith, Auburn 12 50 981 81.8 T.Warren, Penn St. 13 88 1062 81.7 J.Lockhart, San Jose St. 12 52 973 81.1 T.Hurst, Georgia St. 12 56 961 80.1 R.White, UNLV 13 79 1041 80.1 J.Newton, Toledo 12 64 949 79.1 O.Kelly, Middle Tennessee 11 53 869 79.0 C.Rucker, Arkansas St. 12 65 946 78.8 T.Johnson, Oregon 11 78 866 78.7 M.Dalena, Fresno St. 12 58 941 78.4 J.Smith, Ohio St. 12 57 934 77.8 K.Coleman, Mississippi St. 12 74 932 77.7 J.Bowick, Ball St. 5 20 383 76.6 L.Wysong, New Mexico 11 69 840 76.4 J.Meeks, Syracuse 12 73 911 75.9 C.Sowell, East Carolina 9 34 678 75.3 T.Walker, Oregon St. 12 81 901 75.1 D.Stribling, Oklahoma St. 12 52 892 74.3 T.Edwards, Louisiana Tech 12 77 891 74.2 E.Sarratt, Indiana 12 49 890 74.2 L.Wester, Colorado 12 70 880 73.3 T.Pena, Syracuse 12 79 871 72.6 H.Willis, Middle Tennessee 12 53 871 72.6 M.Williams, Tulane 13 54 940 72.3 K.Lacy, LSU 12 58 866 72.2 D.Jackson, Minnesota 12 75 863 71.9 E.Badger, Florida 11 37 789 71.7 R.Williams, Alabama 12 45 857 71.4 O.Gadsden, Syracuse 12 68 848 70.7 T.Horton, Colorado St. 5 26 353 70.6 J.Keeney-James, Umass 12 50 839 69.9 T.Koziol, Ball St. 12 94 839 69.9 R.Taylor, Memphis 12 61 834 69.5 E.Ayomanor, Stanford 12 63 831 69.2 A.Norton, Akron 12 43 831 69.2 D.Ward, North Texas 9 36 622 69.1 K.Benjamin, Tulsa 12 70 822 68.5 D.Sheffield, North Texas 12 66 822 68.5 C.Lee, Mississippi 12 49 817 68.1 I.Paige, Old Dominion 12 61 814 67.8 K.Mumpfield, Pittsburgh 12 52 813 67.8 M.Jackson, Appalachian St. 11 46 745 67.7 T.Wease, Missouri 12 55 809 67.4 M.Fields, Virginia 12 55 808 67.3 D.Boston, Washington 12 60 807 67.2 J.Moore, Duke 12 50 798 66.5 E.Wilson, Florida 4 19 266 66.5 O.Blake, Charlotte 12 32 795 66.2 M.Sykes, Rice 12 65 795 66.2 C.Roberts, BYU 12 50 794 66.2 J.Watkins, Mississippi 11 42 726 66.0 K.Johnson, W. Kentucky 13 66 855 65.8 A.Anderson, LSU 12 53 784 65.3 J.Smith, Nevada 13 62 849 65.3 S.Bell, Uconn 12 47 783 65.2 C.Camper, Boise St. 13 55 837 64.4 A.Williams, Clemson 13 70 836 64.3 K.Hudson, UCF 12 47 770 64.2 B.Presley, Oklahoma St. 12 90 767 63.9 A.Smith, East Carolina 12 38 767 63.9 J.Brown, Kansas St. 12 42 763 63.6 J.Vandeross, Toledo 12 73 763 63.6 C.Douglas, Texas Tech 12 55 762 63.5 T.Morin, Wake Forest 12 64 756 63.0 J.Tracy, Miami (Ohio) 13 57 818 62.9 E.Singleton, Georgia Tech 12 56 754 62.8 R.Virgil, Miami (Ohio) 13 41 816 62.8 L.LeGendre, Louisiana-Lafayette 13 48 814 62.6 R.Davis, New Mexico 12 54 747 62.2 E.Egbuka, Ohio St. 12 60 743 61.9 K.Odom, UTEP 12 46 741 61.8 E.Pancol, Duke 12 55 741 61.8 D.Lassiter, BYU 11 43 679 61.7 B.Wesco, Clemson 11 38 678 61.6 X.Henderson, Cincinnati 12 59 738 61.5 G.Jackson, Washington 12 74 732 61.0 D.Miller, Rutgers 12 57 731 60.9 J.George, Miami 12 51 728 60.7 M.Lemon, Southern Cal 11 46 665 60.5 J.Hobert, Texas State 11 66 661 60.1 N.Cenacle, Hawaii 12 63 721 60.1 D.Key, Kentucky 12 47 715 59.6 G.Bernard, Alabama 12 46 714 59.5 M.Allen, E. Michigan 11 43 651 59.2 K.Thomas, UTEP 9 47 532 59.1 N.Marsh, Michigan St. 11 41 649 59.0 C.McCray, Kent St. 12 40 705 58.8 D.Singer, Utah 12 53 702 58.5 E.Mosley, Stanford 9 48 525 58.3 L.Floriea, Kent St. 12 44 699 58.2 C.Loveland, Michigan 10 56 582 58.2 S.Atkins, South Florida 12 69 695 57.9 A.Smith, Georgia 13 47 750 57.7 L.Grimm, Kansas 12 51 690 57.5 C.Dike, Florida 12 36 687 57.2 P.Ashlock, Hawaii 11 61 629 57.2 M.Klare, Purdue 12 51 685 57.1 D.Patterson, FIU 12 50 685 57.1 K.Hutson, Washington St. 12 54 683 56.9 M.Golden, Texas 13 47 738 56.8 J.Richardson, TCU 12 52 680 56.7 C.Bell, Louisville 12 37 677 56.4 D.Reid, Pittsburgh 10 47 564 56.4 L.Brown, San Diego St. 11 38 620 56.4 L.Burden, Missouri 12 61 676 56.3 E.McAlister, TCU 12 31 675 56.2 B.Kuithe, Utah 9 35 505 56.1 V.Anthony, Wisconsin 12 39 672 56.0 M.Rutherford, Georgia Tech 12 59 670 55.8 A.Thomas, UAB 12 62 670 55.8 E.Messer, W. Kentucky 13 52 725 55.8 C.Braham, Nevada 13 56 724 55.7 T.Harris, Virginia 4 15 221 55.2 C.McDonald, Miami (Ohio) 11 49 606 55.1 T.Lockett, E. Michigan 12 46 660 55.0 K.Shanks, UAB 12 62 656 54.7 K.Womack, W. Michigan 10 39 545 54.5 C.Coleman, Auburn 11 37 598 54.4 B.Kirtz, Northwestern 11 39 598 54.4 J.Williams, Texas State 12 49 652 54.3 E.Heidenreich, Navy 12 37 649 54.1 D.Thornton, Tennessee 12 25 647 53.9 O.Hayes, FAU 11 39 590 53.6 J.Cameron, Baylor 12 44 643 53.6 J.Williams, Tulsa 11 30 588 53.5 W.McCoy, UTSA 10 28 534 53.4 O.Singleton, E. Michigan 12 64 639 53.2 D.Amador, UTSA 5 24 266 53.2 T.Carter, Louisiana-Lafayette 13 47 689 53.0 C.Tate, Ohio St. 11 41 583 53.0 K.Wilson, Texas State 12 43 630 52.5 H.Clement, West Virginia 11 40 575 52.3 K.Prather, Maryland 12 56 624 52.0 J.Joly, NC State 12 40 620 51.7 D.McCuin, UTSA 7 40 361 51.6 W.Sheppard, Colorado 12 47 617 51.4 I.Horton, Miami 12 56 616 51.3 R.Maryland, SMU 7 24 359 51.3 I.Strong, Rutgers 11 37 563 51.2 Z.Franklin, Illinois 12 51 613 51.1 S.Williams, TCU 12 60 611 50.9 V.Snow, Buffalo 12 51 610 50.8 W.Wright, East Carolina 11 54 556 50.5 C.Eakin, Texas Tech 12 45 605 50.4 D.Burgess, Georgia Southern 12 53 603 50.2 A.Henning, Northwestern 12 59 603 50.2 E.Spencer, Minnesota 12 46 603 50.2 T.Holden, Oregon 12 38 602 50.2 J.Webb, South Alabama 13 36 649 49.9 T.Sibley, Liberty 10 26 499 49.9 L.Bond, Boston College 12 60 590 49.2 H.Wallace, Penn St. 13 39 638 49.1 D.Burks, Oklahoma 5 31 245 49.0 M.Foster, Michigan St. 12 46 588 49.0 E.Stowers, Vanderbilt 12 45 583 48.6 Z.Haynes, Syracuse 2 8 97 48.5 N.Hunter, California 12 40 578 48.2 C.Vaughn, Jacksonville St. 13 39 620 47.7 O.Cooper, Indiana 12 27 571 47.6 R.Sharpe, Fresno St. 11 51 523 47.5 D.Greene, Wake Forest 8 23 380 47.5 J.Jones, North Carolina 12 34 570 47.5 J.Dallas, Georgia Southern 12 41 568 47.3 T.Ferguson, Oregon 11 38 520 47.3 Y.Knight, James Madison 12 48 567 47.2 J.Gyllenborg, Wyoming 9 30 425 47.2 E.Stewart, Oregon 13 48 613 47.2 G.Helm, Texas 13 49 611 47.0 J.Moss, Fresno St. 12 48 563 46.9 J.Endries, California 12 49 562 46.8 R.Flores Jr., UCLA 4 12 187 46.8 D.Fleming, Georgia St. 12 49 558 46.5 D.Blankumsee, Memphis 12 41 557 46.4 D.Cobb, Georgia Southern 12 50 557 46.4 Q.Skinner, Kansas 12 25 557 46.4 R.Daniels, SMU 13 38 599 46.1 M.Matavao, UCLA 11 41 506 46.0

