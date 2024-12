NCAA FBS Individual Leading Rushers

Leading Rushers G Car RuYD Tds Yds Pg A.Jeanty, Boise St. 13 344 2497 29 192.1 O.Hampton, North Carolina 12…

Leading Rushers

G Car RuYD Tds Yds Pg A.Jeanty, Boise St. 13 344 2497 29 192.1 O.Hampton, North Carolina 12 281 1660 15 138.3 T.Brooks, Texas Tech 11 286 1505 17 136.8 B.Daily, Army 11 265 1474 29 134.0 R.Harvey, UCF 12 232 1577 22 131.4 C.Skattebo, Arizona St. 12 263 1568 19 130.7 K.Johnson, Iowa 12 240 1537 21 128.1 D.Sampson, Tennessee 12 256 1485 22 123.8 T.Stewart, Jacksonville St. 13 264 1601 23 123.2 K.Monangai, Rutgers 11 256 1279 13 116.3 Q.Cooley, Liberty 11 205 1254 13 114.0 A.Hardy, Louisiana-Monroe 12 237 1352 13 112.7 D.Giddens, Kansas St. 12 205 1343 7 111.9 M.Anderson, Memphis 12 219 1292 17 107.7 M.Cooper, San Diego St. 12 292 1274 12 106.2 M.Hughes, Tulane 13 257 1372 15 105.5 D.Neal, Kansas 12 219 1266 16 105.5 B.Tuten, Virginia Tech 11 183 1158 15 105.3 T.Huff, Jacksonville St. 13 215 1343 14 103.3 B.Washington, Baylor 10 170 1004 12 100.4 J.Hunter, Auburn 12 187 1201 8 100.1 B.Smith, SMU 13 217 1270 14 97.7 D.Dampier, New Mexico 12 156 1166 19 97.2 J.James, Oregon 13 226 1253 15 96.4 C.Kiner, Cincinnati 12 204 1153 4 96.1 W.Marks, Southern Cal 12 198 1133 9 94.4 A.Tyus, Ohio 12 211 1111 9 92.6 R.Faison, Utah St. 12 198 1109 8 92.4 A.Hankerson, Oregon St. 12 232 1082 15 90.2 I.Brown, Louisville 12 147 1074 11 89.5 B.Horvath, Navy 10 133 895 13 89.5 T.Stewart, Bowling Green 10 160 890 6 89.0 K.Udoh, Army 12 165 1064 10 88.7 E.Sanders, New Mexico 12 147 1063 9 88.6 D.Claiborne, Wake Forest 12 228 1048 11 87.3 L.Moss, Texas A&M 9 121 769 10 85.4 P.Mafah, Clemson 13 214 1106 8 85.1 J.Coleman, Washington 12 184 1011 10 84.2 D.Taylor, Troy 12 173 1010 7 84.2 M.Bernard, Utah 12 197 1009 4 84.1 I.Mahdi, Texas State 12 183 991 4 82.6 K.Mozee, Miami (Ohio) 13 170 1073 4 82.5 A.Young, Old Dominion 11 172 887 8 80.6 N.Noel, Missouri 10 157 804 3 80.4 A.Henderson, Buffalo 12 183 959 8 79.9 D.Reid, Pittsburgh 10 151 797 4 79.7 A.Morrow, Colorado St. 12 166 956 9 79.7 D.Taylor, Minnesota 11 185 873 9 79.4 J.Love, Notre Dame 12 134 949 15 79.1 J.Jackson, Arkansas 10 149 790 15 79.0 K.Mullings, Michigan 12 185 948 12 79.0 R.Harris, East Carolina 12 189 946 10 78.8 T.Walker, Wisconsin 11 190 864 10 78.5 P.Navarro, Ohio 12 145 936 15 78.0 H.Parrish, Mississippi 9 130 678 10 75.3 L.Allen, Syracuse 12 211 901 14 75.1 L.Beebe, UAB 12 166 884 7 73.7 G.Pettaway, James Madison 12 149 881 5 73.4 R.Sanders, South Carolina 12 183 881 11 73.4 O.Gordon, Oklahoma St. 12 190 880 13 73.3 J.Buckley, W. Michigan 9 120 657 8 73.0 J.Nixon, W. Michigan 12 132 876 12 73.0 S.Thomas, Duke 12 213 871 7 72.6 Q.Wisner, Texas 12 176 863 3 71.9 M.Lukes, Cent. Michigan 11 161 788 5 71.6 C.Campbell, FAU 12 165 844 11 70.3 L.Martin, BYU 9 121 630 5 70.0 N.Singleton, Penn St. 12 131 838 7 69.8 J.Mateer, Washington St. 12 178 826 15 68.8 H.Williams, UNLV 12 151 824 9 68.7 D.Martinez, Miami 12 145 823 9 68.6 F.Brock, Georgia St. 12 151 819 8 68.2 J.White, West Virginia 12 142 817 7 68.1 S.McGowan, New Mexico St. 12 153 813 3 67.8 J.Ellison, Indiana 12 148 811 10 67.6 J.Haynes, Georgia Tech 12 151 808 9 67.3 Q.Judkins, Ohio St. 12 147 805 8 67.1 D.Mimms, E. Michigan 12 184 805 9 67.1 G.Greene, West Virginia 10 126 668 5 66.8 B.Lucas, Liberty 10 120 663 5 66.3 E.Young, W. Kentucky 13 190 846 3 65.1 D.Connors, Rice 12 159 780 9 65.0 J.Thomas, UNLV 13 143 843 7 64.8 A.Marshall, Appalachian St. 11 149 713 7 64.8 B.Lewis, Nevada 12 157 775 8 64.6 R.Henry, UTSA 11 130 706 7 64.2 D.Booth, Mississippi St. 12 152 759 5 63.2 K.Allen, Penn St. 13 173 822 6 63.2 C.Edwards, Uconn 12 129 756 7 63.0 J.Jackson, UTEP 12 191 754 4 62.8 C.Durham, LSU 11 126 689 6 62.6 Q.Conley, Arizona 12 150 745 8 62.1 G.Williams, N. Illinois 12 135 741 4 61.8 W.Parker, Washington St. 12 137 735 4 61.2 A.Daniels, Stanford 11 148 669 3 60.8 K.Robichaux, Boston College 12 165 725 10 60.4 M.Washington, New Mexico St. 12 157 725 8 60.4 R.Leonard, Notre Dame 12 124 721 14 60.1 D.Carson, Air Force 10 138 600 5 60.0 J.Ducker, Sam Houston St. 12 148 719 7 59.9 J.Milroe, Alabama 12 152 719 20 59.9 D.Pavia, Vanderbilt 12 176 716 6 59.7 B.Davis, Louisiana-Lafayette 13 154 775 9 59.6 L.Sellers, South Carolina 11 155 655 7 59.5 K.Bullock, South Alabama 12 135 702 6 58.5 J.Barnes, Oklahoma 10 122 577 5 57.7 D.Mockobee, Purdue 12 138 687 4 57.2 H.Watson, Sam Houston St. 11 152 623 7 56.6 B.Braxton, Marshall 11 134 610 4 55.5 J.Marshall, Colorado St. 12 146 663 4 55.2 F.Chalk, San Jose St. 12 139 661 9 55.1 A.Daniels, Texas A&M 12 139 661 8 55.1 J.White, Georgia Southern 12 148 655 13 54.6 C.Donaldson, West Virginia 12 141 651 9 54.2 K.Lynch-Adams, Michigan St. 12 133 649 2 54.1 J.Miller, Alabama 12 135 641 7 53.4 D.Sumo-Karngbaye, Kentucky 11 129 586 5 53.3 T.Lawton, Indiana 12 131 634 12 52.8 K.Salter, Liberty 11 114 579 7 52.6 C.Hansen, Iowa St. 13 135 670 11 51.5 Z.Wallace, Arkansas St. 12 138 616 10 51.3 D.Dowdell, Nebraska 12 143 614 12 51.2 R.Hemby, Maryland 12 134 607 6 50.6 R.Clark, Southern Miss. 12 124 604 1 50.3 K.Thomas, Kent St. 11 135 549 1 49.9 B.Sloan, Ball St. 12 150 596 4 49.7 D.Edwards, Michigan 12 128 589 4 49.1 M.Carroll, Missouri 12 134 578 12 48.2 Q.Hayes, Air Force 10 126 466 7 46.6 S.Alexander, Vanderbilt 12 151 554 6 46.2 C.Porter, Northwestern 11 126 501 6 45.5 M.Benefield, Kennesaw St. 12 138 542 5 45.2 J.Arnold, Oklahoma 10 150 444 3 44.4 C.Norton, Charlotte 12 129 525 7 43.8 T.Green, Arkansas 12 141 521 7 43.4 T.Harden, UCLA 12 124 505 2 42.1 E.Gilliam, Fresno St. 12 121 466 8 38.8 C.Walendzak, Toledo 12 122 457 1 38.1 A.Barnett, James Madison 12 135 443 7 36.9 J.Raynor, Arkansas St. 12 130 392 2 32.7 C.Snyder, E. Michigan 12 136 323 4 26.9 A.Colandrea, Virginia 11 128 277 2 25.2 B.Schager, Hawaii 11 136 259 6 23.5

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.