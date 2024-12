NCAA FBS Individual Leading Passers

Leading Passers G Att Cp InL Yds Tds Pts J.Dart, Mississippi 12 362 248 6 3862 25 177.6 K.Rourke, Indiana…

Leading Passers

G Att Cp InL Yds Tds Pts J.Dart, Mississippi 12 362 248 6 3862 25 177.6 K.Rourke, Indiana 12 320 222 5 3042 29 176.0 W.Howard, Ohio St. 13 343 251 9 3171 29 173.5 C.Ward, Miami 12 435 293 7 4123 36 171.1 S.Sanders, Colorado 12 454 337 8 3926 35 168.8 D.Mensah, Tulane 13 287 189 6 2723 22 166.7 D.Gabriel, Oregon 13 406 297 6 3558 28 166.6 J.Mateer, Washington St. 12 347 224 7 3139 29 164.1 B.Wooldridge, Louisiana-Lafayette 10 270 184 5 2392 17 159.6 S.Leavitt, Arizona St. 12 304 192 5 2663 24 159.5 J.McCloud, Texas State 12 354 246 12 2915 29 158.9 D.Allar, Penn St. 14 346 237 7 3021 21 157.8 S.Robertson, Baylor 12 317 199 7 2626 26 155.0 H.King, Georgia Tech 10 236 171 1 1910 11 155.0 B.Braxton, Marshall 11 206 124 2 1624 19 154.9 J.Milroe, Alabama 12 287 189 10 2652 15 153.8 L.Sellers, South Carolina 11 266 173 7 2287 17 153.1 K.Houser, East Carolina 8 216 131 9 1859 18 152.1 J.Fagnano, Uconn 9 184 104 4 1480 18 152.0 K.Jenkins, FIU 12 304 188 8 2557 22 151.1 K.Jennings, SMU 14 380 247 11 3245 23 150.9 P.Thorne, Auburn 11 317 199 9 2713 21 150.8 G.Lopez, South Alabama 11 312 206 5 2559 18 150.8 J.Hoover, TCU 12 439 293 10 3697 23 150.2 C.Veltkamp, W. Kentucky 13 389 258 10 3108 25 149.5 C.Klubnik, Clemson 14 486 308 6 3639 36 148.2 T. Shough, Louisville 12 389 244 6 3195 23 148.1 Q.Ewers, Texas 12 376 250 10 2867 26 148.0 W.Rogers, Washington 11 311 220 7 2458 14 147.5 H.Wolff, W. Michigan 13 312 208 8 2408 18 145.4 N.Iamaleava, Tennessee 13 334 213 5 2617 19 145.4 C.Beck, Georgia 13 448 290 12 3485 28 145.3 H.Williams, UNLV 13 252 150 5 1941 19 145.1 T.Huff, Jacksonville St. 14 292 178 7 2542 14 145.1 L.Altmyer, Illinois 12 325 198 5 2543 21 144.9 F.Mendoza, California 11 386 265 6 3004 16 144.6 M.Reed, Texas A&M 10 198 121 4 1572 12 143.8 K.McCord, Syracuse 12 558 367 12 4326 29 143.7 M.Madsen, Boise St. 13 361 224 3 2714 22 143.6 A.Barnett, James Madison 12 354 212 4 2596 26 143.5 E.Bullock, Louisiana Tech 11 274 184 2 1941 14 142.1 B.Lewis, Nevada 12 312 211 7 2290 16 141.7 C.Bazelak, Bowling Green 12 353 237 5 2654 15 141.5 M.Keene, Fresno St. 12 393 276 11 2887 18 141.5 P.Navarro, Ohio 13 295 195 11 2396 13 141.4 D.Pavia, Vanderbilt 12 277 164 4 2133 17 141.3 S.Henigan, Memphis 13 477 309 6 3502 25 141.2 E.Holstein, Pittsburgh 10 290 180 7 2228 17 141.1 C.Morris, North Texas 12 509 322 12 3774 31 140.9 T.Gleason, Toledo 11 335 207 7 2457 22 140.9 C.Bailey, NC State 11 276 177 9 2183 14 140.8 G.Nussmeier, LSU 12 490 312 11 3735 26 140.7 E.Brown, San Jose St. 8 217 125 5 1621 16 140.1 R.Leonard, Notre Dame 13 325 217 6 2293 17 139.6 B.Morton, Texas Tech 12 466 295 8 3335 27 139.1 M.Brosmer, Minnesota 12 374 250 5 2617 17 137.9 O.McCown, UTSA 13 467 294 10 3422 25 137.9 B.Cook, Missouri 11 289 183 2 2248 9 137.6 J.Retzlaff, BYU 12 347 200 10 2747 20 137.4 R.Becht, Iowa St. 13 421 250 9 3235 22 136.9 A.Johnson, Kansas St. 12 342 202 9 2517 22 136.9 B.Sorsby, Cincinnati 12 389 249 7 2813 18 136.4 E.Garbers, UCLA 11 363 235 11 2728 16 136.4 D.Purdie, Charlotte 9 200 100 6 1802 10 136.2 K.Semonza, Ball St. 12 427 275 10 2900 25 136.1 B.Gabbert, Miami (Ohio) 13 354 204 11 2737 21 135.9 M.Caldwell, Troy 10 223 141 8 1608 13 135.9 S.Petras, Utah St. 9 327 214 11 2315 17 135.3 M.Moss, Southern Cal 9 362 233 9 2555 18 135.1 N.Vattiato, Middle Tennessee 12 418 269 10 3092 16 134.3 J.Criswell, North Carolina 11 319 185 6 2452 15 134.3 B.Fowler-Nicolosi, Colorado St. 12 331 205 6 2456 13 133.6 M.Murphy, Duke 12 421 254 12 2933 26 133.5 W.Eget, San Jose St. 11 270 155 9 2224 11 133.4 T.Green, Arkansas 12 360 219 9 2812 13 133.4 C.Ogbonna, Buffalo 12 317 181 5 2244 19 133.2 C.Joseph, Old Dominion 9 222 133 5 1623 11 133.2 J.Daniels, Kansas 12 300 171 12 2454 14 133.1 H.Bachmeier, Wake Forest 12 357 224 10 2593 16 132.9 J.Aguilar, Appalachian St. 11 390 218 14 3002 23 132.8 J.French, Georgia Southern 13 411 269 11 2831 17 131.6 J.Kitna, UAB 8 316 196 11 2209 17 131.5 K.Salter, Liberty 11 261 147 6 1886 15 131.4 E.Vasko, Coastal Carolina 12 271 148 8 2110 14 131.2 B.Edwards, Maryland 11 420 273 9 2881 15 130.1 S.Locklear, UTEP 10 233 148 6 1583 10 129.6 G.Greene, West Virginia 11 316 189 12 2300 15 129.0 D.Raiola, Nebraska 12 381 253 10 2595 12 128.8 A.Chiles, Michigan St. 12 323 192 11 2415 13 128.7 K.Drones, Virginia Tech 9 224 136 6 1562 10 128.7 A.Bowman, Oklahoma St. 11 340 204 12 2423 16 128.3 J.Garcia, East Carolina 6 181 109 12 1426 8 127.7 D.O’Neil, San Diego St. 11 330 209 6 2181 12 127.2 B.Vandagriff, Kentucky 11 218 125 8 1593 10 126.5 N.Fifita, Arizona 12 430 260 12 2958 18 126.5 M.Van Buren, Mississippi St. 10 256 140 7 1886 11 125.3 H.Watson, Sam Houston St. 12 281 175 8 1811 12 124.8 J.Arnold, Oklahoma 10 246 154 3 1421 12 124.8 E.Simon, Temple 9 308 181 9 2032 15 124.4 E.Hampton, N. Illinois 11 246 144 6 1600 12 124.4 J.Raynor, Arkansas St. 12 390 241 9 2562 14 124.2 A.Colandrea, Virginia 11 320 198 11 2125 13 124.2 A.Kaliakmanis, Rutgers 12 363 199 6 2459 17 123.9 C.Fancher, FAU 9 212 126 6 1528 6 123.7 C.Snyder, E. Michigan 12 402 240 9 2684 15 123.6 C.Veilleux, Georgia St. 10 291 166 11 2047 13 123.3 D.Dampier, New Mexico 12 390 226 12 2768 12 121.6 B.Schager, Hawaii 11 403 233 13 2591 19 120.9 E.Warner, Rice 11 439 272 13 2710 17 120.7 B.Finley, Akron 12 387 212 9 2604 16 120.3 H.Card, Purdue 10 248 144 7 1641 9 120.0 T.Phommachanh, Umass 9 234 132 6 1590 8 119.6 A.Daniels, Stanford 11 271 170 12 1700 10 118.7 K.Francis, Tulsa 11 253 149 6 1585 9 118.5 B.Locke, Wisconsin 10 296 164 10 1936 13 118.1 B.Archie, South Florida 11 255 148 9 1679 9 117.9 I.Wilson, Utah 9 225 127 11 1510 10 117.7 A.Armenta, Louisiana-Monroe 12 188 102 10 1294 9 117.2 G.McCoy, Oregon St. 10 202 123 6 1300 3 113.9 D.Warren, Michigan 8 197 125 9 1126 6 112.4 J.Lausch, Northwestern 10 296 159 8 1714 7 104.8 D.Bryson, Kennesaw St. 11 261 143 10 1494 6 102.8 E.Svoboda, Wyoming 12 226 111 8 1318 5 98.3

