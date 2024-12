Hero World Challenge Scores

Sunday At Albany Nassau, Bahamas Purse: $5 million Yardage: 7,449; Par: 72 Final Round Scottie Scheffler, $1,000,000 67-64-69-63—263 Tom Kim,…

Sunday

At Albany

Nassau, Bahamas

Purse: $5 million

Yardage: 7,449; Par: 72

Final Round

Scottie Scheffler, $1,000,000 67-64-69-63—263 Tom Kim, $450,000 74-65-62-68—269 Justin Thomas, $300,000 66-67-66-71—270 Akshay Bhatia, $250,000 67-66-71-69—273 Keegan Bradley, $225,000 68-67-68-71—274 Ludvig Aberg, $220,000 67-70-72-67—276 Robert Macintyre, $215,000 68-71-68-70—277 Sahith Theegala, $210,000 67-71-66-74—278 Sungjae Im, $202,500 69-68-72-71—280 Sepp Straka, $202,500 69-68-72-71—280 Patrick Cantlay, $195,000 67-71-71-72—281 Brian Harman, $190,000 70-72-72-68—282 Cameron Young, $185,000 64-75-72-72—283 Sam Burns, $177,500 68-72-74-70—284 Aaron Rai, $177,500 71-71-72-70—284 Nick Dunlap, $170,000 68-73-70-76—287 Wyndham Clark, $162,500 73-70-71-74—288 Matthieu Pavon, $162,500 74-73-69-72—288 Jason Day, $152,500 75-70-73-71—289 Russell Henley, $152,500 69-71-79-70—289

