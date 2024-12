Hero World Challenge Par Scores

Saturday At Albany Nassau, Bahamas Purse: $5 million Yardage: 7,449; Par: 72 Third Round Justin Thomas 66-67-66—199 -17 Scottie Scheffler…

Saturday

At Albany

Nassau, Bahamas

Purse: $5 million

Yardage: 7,449; Par: 72

Third Round

Justin Thomas 66-67-66—199 -17 Scottie Scheffler 67-64-69—200 -16 Tom Kim 74-65-62—201 -15 Keegan Bradley 68-67-68—203 -13 Akshay Bhatia 67-66-71—204 -12 Sahith Theegala 67-71-66—204 -12 Robert Macintyre 68-71-68—207 -9 Ludvig Aberg 67-70-72—209 -7 Patrick Cantlay 67-71-71—209 -7 Sungjae Im 69-68-72—209 -7 Sepp Straka 69-68-72—209 -7 Nick Dunlap 68-73-70—211 -5 Cameron Young 64-75-72—211 -5 Sam Burns 68-72-74—214 -2 Wyndham Clark 73-70-71—214 -2 Brian Harman 70-72-72—214 -2 Aaron Rai 71-71-72—214 -2 Matthieu Pavon 74-73-69—216 E Jason Day 75-70-73—218 +2 Russell Henley 69-71-79—219 +3

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.