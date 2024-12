AfrAsia Bank Mauritius Open Scores

Saturday At Mont Choisy Le Golf Grand Baie, Mauritius Purse: $1.5 million Yardage: 7,051; Par: 72 Third Round Dylan Naidoo,…

Saturday

At Mont Choisy Le Golf

Grand Baie, Mauritius

Purse: $1.5 million

Yardage: 7,051; Par: 72

Third Round

Dylan Naidoo, South Africa 70-69-66—205 Eddie Pepperell, England 66-70-69—205 Jacob Skov Olesen, Denmark 67-70-69—206 Jovan Rebula, South Africa 71-69-67—207 Jayden Trey Schaper, South Africa 68-72-68—208 Corey Shaun, United States 74-68-66—208 Christiaan Burke, South Africa 72-67-70—209 Clement Sordet, France 74-70-65—209 Hamish Brown, Denmark 68-68-74—210 Andreas Halvorsen, Norway 68-70-72—210 Ricky Hendler, United States 72-68-70—210 Wilco Nienaber, South Africa 68-72-70—210 John Parry, England 70-69-71—210 Benjamin Schmidt, England 69-71-70—210 Daniel Gale, Australia 76-65-70—211 Marcus Kinhult, Sweden 72-71-68—211 Christo Lamprecht, South Africa 69-68-74—211 Mikael Lindberg, Sweden 70-75-66—211 James Morrison, England 70-72-69—211 Freddy Schott, Germany 74-68-69—211 Joakim Lagergren, Sweden 71-73-68—212 Jacques Blaauw, South Africa 68-71-74—213 Wenyi Ding, China 76-67-70—213 Oliver Lindell, Finland 71-69-73—213 Filip Mruzek, Czech Republic 74-70-69—213 Renato Paratore, Italy 68-73-72—213 Andrea Pavan, Italy 69-72-72—213 Brandon Robinson-Thompson, England 73-70-70—213 JJ Senekal, South Africa 69-75-69—213 Matthew Southgate, England 74-67-72—213 Luke Brown, South Africa 70-71-73—214 Ivan Cantero Gutierrez, Spain 69-73-72—214 Deon Germishuys, South Africa 70-74-70—214 Benjamin Hebert, France 69-74-71—214 Casey Jarvis, South Africa 71-73-70—214 Zihao Jin, China 73-72-69—214 Richard Sterne, South Africa 75-66-73—214 Ryan Van Velzen, South Africa 71-73-70—214 Keenan Davidse, South Africa 74-71-70—215 Louis De Jager, South Africa 70-68-77—215 Wynand Dingle, South Africa 72-69-74—215 Trevor Fisher, South Africa 71-69-75—215 Jean Hugo, South Africa 71-71-73—215 Gary Hurley, Ireland 74-68-73—215 Scott Jamieson, Scotland 69-74-72—215 David Law, Scotland 74-69-72—215 Niklas Lemke, Sweden 70-73-72—215 Santiago Tarrio, Spain 73-72-70—215 Adri Arnaus, Spain 72-71-73—216 Daniel Brown, England 75-68-73—216 Davis Bryant, United States 69-73-74—216 Felix Mory, France 74-71-71—216 Yurav Premlall, South Africa 74-71-71—216 Jack Senior, England 71-74-71—216 Tadeas Tetak, Slovakia 73-71-72—216 Nicolai Von Dellingshausen, Germany 72-70-74—216 Thomas Aiken, South Africa 73-69-75—217 Angel Ayora Fanegas, Spain 72-70-75—217 Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 70-73-74—217 Jason Roets, South Africa 73-71-73—217 Tiger Christensen, Germany 71-72-75—218 Sean Crocker, United States 72-73-73—218 CJ Du Plessis, South Africa 75-70-73—218 Justin Harding, South Africa 73-72-73—218 Nikhil Rama, South Africa 71-71-76—218 Alexander Levy, France 73-72-74—219 Anthony Michael, South Africa 70-75-74—219 Joel Moscatel, Spain 71-73-75—219 Max Rottluff, Germany 74-71-74—219 Altin Van Der Merwe, South Africa 73-72-74—219 Justin Walters, South Africa 73-70-76—219 Jonathan Broomhead, South Africa 71-70-79—220 Kyle Barker, South Africa 76-69-76—221

