AfrAsia Bank Mauritius Open Scores

Friday At Mont Choisy Le Golf Grand Baie, Mauritius Purse: $1.5 million Yardage: 7,051; Par: 72 Second Round Hamish Brown,…

Friday

At Mont Choisy Le Golf

Grand Baie, Mauritius

Purse: $1.5 million

Yardage: 7,051; Par: 72

Second Round

Hamish Brown, Denmark 68-68—136 Eddie Pepperell, England 66-70—136 Christo Lamprecht, South Africa 69-68—137 Jacob Skov Olesen, Denmark 67-70—137 Louis De Jager, South Africa 70-68—138 Andreas Halvorsen, Norway 68-70—138 Jacques Blaauw, South Africa 68-71—139 Christiaan Burke, South Africa 72-67—139 Dylan Naidoo, South Africa 70-69—139 John Parry, England 70-69—139 Trevor Fisher, South Africa 71-69—140 Ricky Hendler, United States 72-68—140 Oliver Lindell, Finland 71-69—140 Wilco Nienaber, South Africa 68-72—140 Jovan Rebula, South Africa 71-69—140 Jayden Trey Schaper, South Africa 68-72—140 Benjamin Schmidt, England 69-71—140 Jonathan Broomhead, South Africa 71-70—141 Luke Brown, South Africa 70-71—141 Wynand Dingle, South Africa 72-69—141 Daniel Gale, Australia 76-65—141 Renato Paratore, Italy 68-73—141 Andrea Pavan, Italy 69-72—141 Matthew Southgate, England 74-67—141 Richard Sterne, South Africa 75-66—141 Thomas Aiken, South Africa 73-69—142 Angel Ayora Fanegas, Spain 72-70—142 Davis Bryant, United States 69-73—142 Ivan Cantero Gutierrez, Spain 69-73—142 Jean Hugo, South Africa 71-71—142 Gary Hurley, Ireland 74-68—142 James Morrison, England 70-72—142 Nikhil Rama, South Africa 71-71—142 Freddy Schott, Germany 74-68—142 Corey Shaun, United States 74-68—142 Nicolai Von Dellingshausen, Germany 72-70—142 Adri Arnaus, Spain 72-71—143 Daniel Brown, England 75-68—143 Tiger Christensen, Germany 71-72—143 Wenyi Ding, China 76-67—143 Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 70-73—143 Benjamin Hebert, France 69-74—143 Scott Jamieson, Scotland 69-74—143 Marcus Kinhult, Sweden 72-71—143 David Law, Scotland 74-69—143 Niklas Lemke, Sweden 70-73—143 Brandon Robinson-Thompson, England 73-70—143 Justin Walters, South Africa 73-70—143 Deon Germishuys, South Africa 70-74—144 Casey Jarvis, South Africa 71-73—144 Joakim Lagergren, Sweden 71-73—144 Joel Moscatel, Spain 71-73—144 Filip Mruzek, Czech Republic 74-70—144 Jason Roets, South Africa 73-71—144 JJ Senekal, South Africa 69-75—144 Clement Sordet, France 74-70—144 Tadeas Tetak, Slovakia 73-71—144 Ryan Van Velzen, South Africa 71-73—144 Kyle Barker, South Africa 76-69—145 Sean Crocker, United States 72-73—145 Keenan Davidse, South Africa 74-71—145 CJ Du Plessis, South Africa 75-70—145 Justin Harding, South Africa 73-72—145 Zihao Jin, China 73-72—145 Alexander Levy, France 73-72—145 Mikael Lindberg, Sweden 70-75—145 Anthony Michael, South Africa 70-75—145 Felix Mory, France 74-71—145 Yurav Premlall, South Africa 74-71—145 Max Rottluff, Germany 74-71—145 Jack Senior, England 71-74—145 Santiago Tarrio, Spain 73-72—145 Altin Van Der Merwe, South Africa 73-72—145 Minkyu Kim, South Korea 75-WD

Missed Cut

Louis Albertse, South Africa 71-75—146 Lucas Bjerregaard, Denmark 73-73—146 Albert Boneta, Spain 71-75—146 Heinrich Bruiners, South Africa 74-72—146 Robson Chinhoi, Zimbabwe 75-71—146 Jens Fahrbring, Sweden 76-70—146 Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 71-75—146 Oihan Guillamoundeguy, France 73-73—146 Sam Hutsby, England 74-72—146 Peter Karmis, South Africa 75-71—146 Jacques Kruyswijk, South Africa 74-72—146 Malcolm Mitchell, South Africa 75-71—146 Hennie O’Kennedy, South Africa 72-74—146 Pierre Pineau, France 71-75—146 Antoine Rozner, France 74-72—146 Neil Schietekat, South Africa 73-73—146 Marcel Schneider, Germany 71-75—146 Kieran Vincent, Zimbabwe 72-74—146 Robin Williams, South Africa 72-74—146 Bjorn Akesson, Sweden 77-70—147 Bastien Amat, France 79-68—147 Jean Bekirian, Armenia 75-72—147 Martin Couvra, France 75-72—147 Pieter Moolman, South Africa 72-75—147 Marcel Siem, Germany 71-76—147 Tyran Snyders, South Africa 75-72—147 Rourke Van Der Spuy, South Africa 76-71—147 Daniel Van Tonder, South Africa 72-75—147 Quintin Wilsnach, South Africa 77-70—147 Oliver Bekker, South Africa 77-71—148 Wooyoung Cho, South Korea 78-70—148 Nicolas Colsaerts, Belgium 76-72—148 Ross Fisher, England 75-73—148 Michael Hollick, South Africa 73-75—148 Ruan Korb, South Africa 77-71—148 Nicolai Kristensen, Denmark 72-76—148 Dayne Moore, Zimbabwe 74-74—148 David Ravetto, France 73-75—148 Kristoffer Reitan, Norway 74-74—148 Graham Van Der Merwe, South Africa 78-70—148 Jacques De Villiers, South Africa 75-74—149 Jonathan Goth-Rasmussen, Denmark 76-73—149 Luke Jerling, South Africa 72-77—149 Jbe Kruger, South Africa 75-74—149 Richard Mansell, England 81-68—149 Callum Mowat, South Africa 73-76—149 Conor Purcell, Ireland 78-71—149 Jean-Paul Strydom, South Africa 76-73—149 Toto Thimba Jr., South Africa 74-75—149 MJ Viljoen, South Africa 73-76—149 Wil Besseling, Netherlands 80-70—150 Tristin Galant, South Africa 78-72—150 Jack Hawksby, England 77-73—150 Rupert Kaminski, South Africa 71-79—150 Stuart Krog, Zimbabwe 77-73—150 Otto Van Buynder, South Africa 74-76—150 Martin Vorster, South Africa 74-76—150 Estiaan Conradie, South Africa 78-73—151 Inhoi Hur, South Korea 79-72—151 Keegan McClachlan, South Africa 73-78—151 Dylan Mostert, South Africa 74-77—151 Hennie Otto, South Africa 78-73—151 Pierre Pellegrin, Mauritius 71-80—151 Danie Van Niekerk, South Africa 76-75—151 Alexander George Frances, Denmark 74-78—152 Danny List, Australia 80-72—152 Albert Venter, South Africa 78-74—152 James Mack, South Africa 74-79—153 Matthew Spacey, South Africa 76-77—153 Joshua Berry, England 79-75—154 Dan Erickson, United States 78-76—154 Gavin Green, Malaysia 78-76—154 Keith Horne, South Africa 79-75—154 Herman Loubser, South Africa 78-76—154 Jake Redman, South Africa 81-73—154 Lyle Rowe, South Africa 78-76—154 Gregorio De Leo, Italy 75-80—155 Werner Deyzel, South Africa 77-80—157 Gabriel Le Court de Billot, Mauritius 80-78—158 Keelan Van Wyk, South Africa 75-83—158 Kyle De Beer, South Africa 79-80—159 Ethan Smith, South Africa 89-76—165

