World Wide Technology Championship Scores

Saturday

At El Cardonal Golf Course

Cabo San Lucas, Mexico

Purse: $7.2 million

Yardage: 7,452; Par: 72

Third Round

Nicolas Echavarria 69-63-68—200 Justin Lower 70-67-63—200 Carson Young 72-61-67—200 Austin Eckroat 68-67-66—201 Max Greyserman 68-64-69—201 Joe Highsmith 68-68-65—201 Ben Griffin 73-63-66—202 Maverick McNealy 69-66-67—202 Daniel Berger 74-66-64—204 Wesley Bryan 69-71-64—204 Tom Hoge 69-67-68—204 David Lipsky 71-67-66—204 Ryan McCormick 68-68-68—204 Jacob Bridgeman 69-69-67—205 Joel Dahmen 70-67-68—205 Patrick Fishburn 70-68-67—205 Ryan Gerard 70-66-69—205 Matt Kuchar 70-67-68—205 Patrick Rodgers 71-67-67—205 Sam Stevens 70-66-69—205 Kevin Chappell 75-65-66—206 Nick Hardy 69-68-69—206 Rico Hoey 67-70-69—206 Charley Hoffman 71-68-67—206 Beau Hossler 76-63-67—206 Kelly Kraft 68-67-71—206 Henrik Norlander 69-70-67—206 Chandler Phillips 72-66-68—206 Dylan Wu 69-65-72—206 Harris English 70-70-67—207 Harry Hall 70-68-69—207 Garrick Higgo 70-69-68—207 Alex Smalley 73-65-69—207 Kevin Streelman 67-70-70—207 Brandon Wu 72-66-69—207 Sam Ryder 69-69-70—208 Josh Teater 72-69-67—208 Doug Ghim 72-70-67—209 Chesson Hadley 71-69-69—209 Harry Higgs 71-68-70—209 Michael Kim 71-68-70—209 Luke List 70-68-71—209 Justin Suh 69-69-71—209 Adam Svensson 70-68-71—209 Tyson Alexander 71-68-71—210 Aaron Baddeley 71-68-71—210 Lucas Glover 72-68-70—210 Blaine Hale 70-72-68—210 Seung-Yul Noh 71-71-68—210 J.J. Spaun 73-68-69—210 Erik Van Rooyen 68-71-71—210 Vince Whaley 74-68-68—210 Tom Whitney 67-69-74—210 Danny Willett 70-72-68—210 Zachary Bauchou 76-65-70—211 Martin Laird 69-69-73—211 Zac Blair 71-71-70—212 Taylor Montgomery 68-74-70—212 David Skinns 72-70-70—212 Kevin Tway 72-70-70—212 Joseph Bramlett 71-71-71—213 Nate Lashley 68-70-75—213 Robby Shelton 74-67-72—213 Hayden Springer 72-70-71—213 Ryan Brehm 73-67-75—215 Lanto Griffin 72-69-74—215 Chad Ramey 76-66-74—216 Trace Crowe 69-72-75—216 Luke Donald 72-69-WD Emilio Gonzalez 73-71-DQ

